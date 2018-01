Enzo Amore, despedido y borrado de la historia de WWE

Enzo Amore durante una promo | Fuente: ¿WWE?

Enzo Amore ha sido un luchador muy polémico desde que llegó a WWE, criticado por sus compañeros de trabajo y por los aficionados. Desde llegar a la división crucero y ganar su campeonato en poco tiempo hasta tener peleas reales en vestuarios, Amore no es precisamente querido por prácticamente nadie, por méritos propios, y después de su despido menos todavía.

Hace tres meses Amore fue acusado de violación machista hacia una usuaria conocida como Philomena Sheahan (@missgucciwitch en Twitter) pero este no declaró ni revelo nada sobre estas acusaciones, por lo que la empresa no hizo nada con su contrato y todo ocurrió como si no hubiera ocurrido nada. Sin embargo, ayer se confirmaron que dichas acusaciones eran ciertas puesto que el luchador no dijo nada al respecto, por lo que le suspendió. Hace unas horas, Amore ha sido despedido de forma definitiva de WWE, despojado de su título cruzero y además eliminado de la historia de WWE. El nombre de Enzo Amore no aparece en el menú de los miembros del roster de la WWE de su página web, por lo que parece que ha sufrido el mismo destino que Chris Benoit: ser vetado de la historia de WWE. A pesar de esto un amigo de la misma víctima ha publicado unos textos en YouTube que pretenden demostrar que la propia víctima quería tener relaciones sexuales con Amore, defendiendo así su inocencia. Por su parte, el creador del movimiento Sawft, ha publicado en su cuenta de Twitter un texto de su abogado que supuestamente prueba su inocencia:

Texto del abogado de Amore que prueba su inocencia | Fuente: Twitter

Ahora con esta situación el campeonato de peso crucero está ahora mismo vacante, por lo que si no será en los próximos días será en Wrestlemania donde se proclamará un nuevo campeón. Los más sonados ahora mismo son Cedric Alexander y el recién fichado por WWE Ricochet.