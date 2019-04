Paco Ávila: “Un periodista nunca debe aceptar trabajar gratis”

Periodista: ¿Cómo trata la redacción de deportes de la Agencia EFE un clásico como el de este sábado?

Respuesta: Primero de todo hay que tener en cuenta que la Agencia EFE quiere ser totalmente neutral y lo más objetiva posible. No buscamos identificarnos con ningún equipo. Buscamos información de calidad. Por lo tanto, nos desmarcamos de los forofismos. Lo que pasa es que cada vez cuesta más ofrecer información original porque el acceso a los clubes está más restringido por los departamentos de comunicación de los propios clubes.

P: ¿La tensión que se ha vivido en los últimos Madrid-Barça tiene que ver con la forma de hacer de los medios en la semana del clásico?

R: Siempre ha sido así. Los medios tienen tendencias y colores, y sus lectores se identifican con esos aspectos. El papel de la Agencia EFE es otro.

P: ¿La previa de este clásico hasta el momento ha sido light. Se puede conseguir que en el partido del sábado por fin sólo destaque el fútbol?

R: Sí, de momento ha sido light gracias a que ha habido Champions entre semana y a que Mourinho ha adoptado una nueva estrategia ante los medios. De momento esta previa es de baja intensidad comparada con las del año pasado.

P: ¿El domingo será inevitable leer titulares del tipo “La Liga es blanca”, “Fin de ciclo” o “El Barça sigue destrozando al Madrid”?

R: Es inevitable. Sobre todo si gana el Madrid. Y con cierta razón, ya que si el Madrid gana, al Barça se le complicará mucho la Liga. Sería una semana llena de titulares de este tipo. Si gana el Barça sería diferente, ya que al acabar el partido se van a disputar el Mundial de Clubes y la Liga estará igualada.

P: ¿Es bueno que en España haya colores en los medios?

R: Yo creo que es malo, pero es que en España es así. No existen diarios del estilo de l’Équipe, que escriben sobre todo y pueden abrir en portada con cualquier deporte. En España cada diario, televisión o radio tiene un color. Yo dudo bastante que un diario como l’Équipe triunfara aquí. La gente lo que quiere es que le refuercen sus pensamientos como aficionado. Que le den la razón.

P: Dejando de lado el clásico…en estos tiempos están apareciendo nuevos medios, como Vavel.com, que creen en una forma de hacer periodismo diferente a la que están haciendo la mayoría de medios convencionales actualmente. ¿Crees que estamos ante el nacimiento de un nuevo tipo de periodismo?

R: Con las crisis siempre se dice que se abren nuevas expectativas y posibilidades. Además, con las nuevas tecnologías los proyectos llegan a más gente y es más barato publicar. Es muy positivo que haya iniciativas de este tipo. Lo que se necesita es pluralidad y que el sector no esté monopolizado por unas editoriales concretas. Cuanta más pluralidad haya mucho mejor.

P: ¿Hay la posibilidad que en el futuro alguno de los medios que están naciendo ahora lleguen a desbancar a alguno de los grandes?

R: No lo creo. Porque estas nuevas iniciativas no tienen los mismos recursos que tienen los grandes grupos. Los grandes medios son los que se quedan con la gran mayoría de la publicidad. Pero las nuevas iniciativas son muy elogiables y practican una manera diferente de ver las cosas. Hacen que no haya un mensaje uniforme. Que haya la posibilidad de leer otras cosas.

P: ¿Estos grandes medios se están adaptando bien en forma electrónica?

R: Este es el gran tema del momento. Hay medios que todavía viven a dos velocidades. Tienen la redacción que se encarga del papel y la que se encarga de la web, separadas. Hay otros medios que sí las tienen integradas. Hay de todo. Pero el gran reto es ajuntar los dos tipos de redacciones.

P: ¿Un periodista tiene que aceptar trabajar gratis?

R: No. Nunca. Cualquier faena que hagas tiene que tener un valor. Si no cobras no dignificas la faena que tú haces. Todo tiene un valor.

P: ¿Y a esta persona que no consigue cobrar por sus artículos qué solución le daría? ¿Empezar su propio proyecto, por ejemplo?

R: Se ha de reconceptualizar el periodismo. Estamos en un momento de cambio. El periodismo tiene que resituar proyectos. Es muy difícil dar una opinión al respecto sobre este tema. Pero lo que sí digo es que si tienes la capacidad para crear un proyecto propio apuestes por él. Sería lo ideal. Pero claro, ¿cuánta gente está dispuesta a invertir en un proyecto? Además, económicamente cada vez es más difícil financiar un proyecto de este tipo. La publicidad está en horas bajas.

P: Paco Ávila es uno de los integrantes de la revista Panenka. Un proyecto surgido este verano que está dando mucho que hablar. Panenka es una revista de fútbol mensual que se quiere desmarcar del resto de publicaciones trabajando con otro tipo de contenidos. Entendiendo el fútbol como cultura. En este proyecto se encuentran periodistas reconocidos como Áxel Torres, Toni Padilla, Aitor Lagunas, Javier Giraldo, César Sánchez o Sid Lowe.

Uno de los valores de Panenka es que todo lo que sale publicado en la revista es de cosecha propia. ¿Crees que es un error que la información de muchos medios sea casi una copia de la de otros medios y que no se apueste por temas propios?

R: Hay una diferencia entre trabajar con la actualidad o no. La actualidad es el gran dictador. Si tú trabajas en un medio convencional los lectores te piden actualidad. Si trabajas en un medio alternativo como Panenka que no trabaja la actualidad juegas con esta ventaja. Tus contenidos son exclusivos y seguramente no los encontrarás en otro sitio. Pero sí que es verdad que se le podría dar más la vuelta a los temas de actualidad y enfocarlos de otras maneras.

P: ¿Cómo es que hay tan pocas revistas de fútbol en los quioscos?

R: Yo creo que es un problema del hábito de leer de la gente. La gente no está acostumbrada a leer cosas que se salgan de lo normal. En otros países hay muchísimas revistas de fútbol. Y también que la publicidad manda. ¿Que a un fabricante de bicis le interesa que se vendan sus bicis? Pues hace una revista de bicis. Por este motivo aquí en España hay tantas revistas de coches. Es un tema comercial. Creo que nos equivocamos.

P: En su discurso de los Premios Ondas, el periodista catalán Jordi Basté dijo que el periodismo deportivo había sido una gran escuela para el periodismo. ¿Es así?

R: Sí, sus palabras me gustaron mucho. Además, yo le conozco personalmente y sé que él creció con el periodismo deportivo. Pero no solamente él. Manuel Fuentes, Carles Francino o Andreu Buenafuente también empezaron así. Yo creo que los periodistas deportivos son más flexibles. Tienen una mente más abierta. Están acostumbrados a improvisar, no como los de otros ámbitos, que están más pautados. Agradecí mucho el discurso de Basté porque es un reconocimiento a los periodistas deportivos, a los cuales muchas veces nos han comparado desgraciadamente con los del corazón.

P: La incursión de Iturralde González en Twitter parecía que podía ser un principio de acercamiento del colectivo de árbitros a los seguidores del fútbol. La aventura en esta red social del árbitro vasco se ha acabado. ¿Por qué los árbitros no dan ruedas de prensa?

R: Los árbitros son parte del negocio. Creo que tienen que tener su pastel de popularidad. Igual que los medios tienen la capacidad de criticarlos, ellos tendrían que tener la capacidad de defenderse. Igual veríamos su versión de este negocio y los veríamos de otra manera. Mientras no se utilice la tecnología los árbitros se seguirán equivocando. Es humano. No pasa nada por que nos expliquen sus errores y aciertos.