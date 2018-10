Operación Triunfo 2018: la Gala 5 contará con Miriam Rodríguez, Pablo López y Vance Joy

El ecuador de esta edición de Operación Triunfo se encuentra cada vez más cerca, lo que significa que los 13 concursantes que aún permanecen dentro de la academia lo tendrán cada semana más difícil para conseguir que su puesto no peligre.

Tras la polémica gala de la semana pasada –debido a los problemas que surgieron por la petición de María de cambiar la palabra “mariconez” de la canción Quédate en Madrid de Mecano– OT 2018 vuelve hoy miércoles 24 con su Gala 5 y una gran variedad de canciones que los concursantes deberán defender, con estilos muy diferentes y tres canciones solistas (sin contar las de los nominados).

Joan Garrido fue el expulsado en la anterior gala en una reñida nominación contra Damion, quien gracias a su versión de Give me love de Ed Sheeran consiguió cruzar la pasarela, dejando atrás a los dos nominados de esta semana: Carlos Right y Dave. En esta ocasión, Dave a optado por Créeme de Vicente Feliú y Silvio Rodríguez, con un estilo muy parecido al resto de temas que ya ha defendido, mientras que Carlos Right intentará deleitar al público con su primera canción en inglés, Tiptoe de Jason Derulo.

Sin olvidar su anterior edición, esta semana en el plató se recibirá a una de las tres finalistas, Miriam Rodríguez, que presentará su nuevo single, No!, compuesto junto con el también ex-concursante de Operación Triunfo, en este caso de 2008, Pablo López. La segunda actuación musical de la noche vendrá de la mano del australiano Vance Joy, que se encuentra en nuestro país como parte de su tour, con el que visitará el Teatro Kapital de Madrid el jueves 25 de octubre y la Sala Bikini de Barcelona el viernes 26, con un sold-out en ambas fechas.

Por último, en la mesa del jurado, la silla rotatoria estará ocupada por Javier Llano, director de Cadena 100, de RocFM y de MegaStar. Descubre los temas con los que él y los otros tres miembros del jurado valorarán a los concursantes esta semana:

Canción grupal: Me encanta (I love it) de Nancys Rubias

Carlos Right: Tip Toe de Jason Derulo

Dave: Créeme de Vicente Feliú y Silvio Rodríguez

Natalia y Julia: Pienso en tu mirá de Rosalía

Alba y Famous: Fast car de Tracy Chapman (vs Jonas Blue ft Dakota)

Damion y Sabela: Volar de Macaco

María y Noelia: Ex's & Oh's de Elle King

Marilia: Rather be de Clean Bandit y Jess Glyne

Miki: El patio de Pablo López

Marta: Y nos dieron las diez de Joaquín Sabina