¿Qué es VAVEL?

VAVEL.com es una plataforma de contenidos online en 7 idiomas formada por cientas de micro redacciones presente en 15 países y nacida en el barrio de Usera, Madrid, España.

Durante varios años hemos intentado acercar historias, reportajes y la persecución de ofrecer al lector palabras sobre el deporte que vivimos basada en la calidad que creemos ha de tener la prensa deportiva.

Desde el primer artículo hasta el día de hoy el equipo fundó una radio online, creamos el primer magazine deportivo digital, que tuvo más de 1 millón de lecturas en Issuu, llegamos a ser el quinto periódico deportivo más visitado del país, y hemos hecho programas de TV.

VAVEL participó como media partner del Golden Foot Award y Comunio, y es partner de Betrium casa de apuestas basada en Blockchain y SofaScore, web dedicada a los resultados.

VAVEL fue seleccionada por el Gobierno Español en su programa de inmersión Spain Tech Center en Silicon Valley como una de las start-ups del país con potencial para asentarse en el mercardo norteamericano en el final del año 2017.

Ha sido un honor llegar desde España a tantos lugares.

¿Por qué se llama VAVEL?

La voluntad era crear la primera plataforma de contenidos en todos los idiomas, el dominio con b estaba registrado, y por eso se llamó vavel.com, con v.

Desde el primer lector que visitó nuestro entonces diminuto sueño, hemos conseguido congregar en lo que hacemos a una audiencia global de millones de personas durante varios años.

Cómo funciona la plataforma

Política ética

Respecto a la publicación, VAVEL no está alineado con ningún club deportivo, sino que respetamos la pluralidad y heterogeneidad de nuestros autores que escriben voluntariamente en la plataforma desde sus puntos de vista desde las premisas de los mismo valores en los que creemos que está fundamentado el deporte basando sus rivalidades e historias en:



- Los valores de crecimiento y grupal que aporta el deporte a nuestras sociedades como símil a la vida.



- El respeto al rival y la defensa de la no violencia y el no al racismo en el deporte.

En VAVEL reconocemos que el escribir es un ejercicio donde la protección de los derechos de las personas entra constantemente en conflicto con que el público reciba una opinión formada. Por lo que estamos como todo el sector de los contenidos expuestos a errores que son imposibles de corregir todo el tiempo. El seguimiento diario del proyecto por parte de nuestros lectores es la mejor oportunidad de supervisar y crear críticas constructivas que nos ayuden a crecer y mejorar y valorar estos errores y aciertos.

Nuestra filosofía siempre va a ser la de escuchar a nuestra audiencia y su crítica constructiva.

En VAVEL siempre hemos estado comprometidos con el rigor, la exactitud y la profundidad en la cobertura de los temas y las noticias. El contenido publicado en nuestras portadas es revisado por un equipo de moderadores que escoge y filtra los artículos que son publicados o descartados. No creemos que el llamado periodismo de bufanda pueda ser considerado periodismo dado que es un eufemismo de la producción de una información sesgada.

Qué puedo encontrar en VAVEL

Los integrantes de nuestra plataforma reciben formación y son mentorizados y entrenados en base a documentos periodísticos donde se repasan todo tipo de géneros.

¿Cómo puedo escribir en VAVEL?

Si quires escribir en VAVEL como plataforma de forma regular y acceder a formación, puedes aplicar enviando un artículo de prueba y comunicando sobre qué temas te gustaría a escribir para ponerte en contacto con sus equipos de redacción, a cualquiera de los siguientes correos :

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected] o

[email protected]

¿Puedo trabajar en VAVEL?

Aunque nos gustaría, actualmente no tenemos capacidad de ofrecer trabajar en VAVEL.

Verificación y fast-checking

Pedimos y solicitamos activamente a nuestro staff el respeto a sus contenidos y la verificación de cualquier tipo de información o afirmación. Nuestro equipo cree en la profundidad de los contenidos por encima de su superficialidad.

Fuentes

La personas que escribimos tenemos la obligación de proteger nuestras opiniones, pero también tenemos el deber de contrastar y establecer que las fuentes que utilizamos son confiables y que el material se ha obtenido de manera adecuada.

En el caso de los periodistas, tenemos la obligación de saber contrastar y filtrar declaraciones en gradas, redes sociales y demás contextos que tienden a ser extremos.

Nuestro modelo de negocio

Siendo VAVEL un lugar que no nació desde una oficina como nacen la mayoría de empresas de comunicación, y dada la crisis en el mercado media, hemos sumado estas grandes dificultades a nuestra estructura, diversos ataques de Black Hat SEO que han hecho una montaña rusa nuestro tráfico desde Google, y estamos trabajando en su solución ya que ello tiene suma importancia en lograr un modelo de negocio para monetizar y encontrar la rentabilidad que toda empresa requiere, si bien nos une una pasión más fuerte y que internet ha permitido hacer democrática y abierta, que es el periodismo.

VAVEL.com no tiene actualmente paywall ni modelo de suscripciones, pero estamos trabajando en el desarrollo de plataformas tecnológicas para el micro mecenazgo y otra publicitaria. VAVEL es editada por la empresa Etemenanky Technology SL.

¿Cómo monetiza actualmente VAVEL?

VAVEL monetiza con publicidad. Actualmente VAVEL no cuenta con publicidad ni en sus portadas, ni páginas de búsqueda, autor, tags ni categorías.

Tenemos 1 bloque en formato móvil y 2 en formato desktop de publicidad que es servida por Google Adsense.

Esta publicidad funciona por click, por muchas impresiones que haya, si el visitante no clicka en el anuncio no genera ningún rédito económico.

Cada click en un banner publicitario de Adsense en el mercado español en el nicho deportes, se paga a la ínfima cantidad de 0,03 céntimos.

Como tal, le pedimos amablemente que adjunte a su whitelist vavel.com si está ejecutando un ad-blocker para bloquear sus anuncios, ya que de los clicks en ellos depende el mantenimiento del proyecto.

Igualdad de oportunidades y política de diversidad de miembros

VAVEL está comprometida con políticas de igualdad de oportunidades y por ello acoge el periodismo de autor sin distinción de religión, género, raza, orientación sexual o nacionalidad.

Fe de errores y política de correcciones

SI crees que un artículo no es exacto, por favor ponte en contacto en nuestro email de soporte:

[email protected]

Corregiremos el artículo si una vez verificado confirmamos la necesidad de rectificación y cuyos cambios serán clarificados por email.

Si se diera el caso de que en algún artículo que aparezca en VAVEL sobre su persona o entidad, considere que ha sido tratado de forma injusta, siguiendo las prácticas y nuestro Código Ético atenderemos sus argumentos en esta misma dirección de email y se hará una valoración con la intención de ser justa.

Las redes sociales de VAVEL

Nuestra plataforma cuenta con una cuenta social por cada una d nuestras redacciones:

Además de ello, podrá encontrar las cuentas generales de VAVEL España en Facebook y Twitter.

Nuestro Staff

CEO & Founder: Javier Robles

COO: Alan Nuñez

Director global editorial: Javier Jábega

Cada edición cuenta con su página de staff.