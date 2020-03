Entrevista. Fran Barreno: "La poesía no es exclusiva de los poetas"

VAVEL Libros hemos tenido la oportunidad de entrevistar al poeta Fran Barreno, autor del libro Cuerpo a tu tierra y uno de los componentes del festival de poesía virtual #PoesíaEnTuSofá. Se trata de un proyecto en el que varios poetas y artistas recitarán poesía desde sus cuentas de Instagram los días 20, 21 y 22 de marzo, con el fin de promover el movimiento #YoMeQuedoEnCasa en la lucha contra el COVID-19. Como se puede apreciar en el cartel, el evento será retransmitido por diversos poetas, escritores y actrices, entre los que destacamos a Anna Castillo, Inma Cuesta, Elvira Sastre, Andrés Suárez o Benjamín Prado. Desdehemos tenido la oportunidad deal, autor del libroy uno de los componentes del festival de poesía virtual. Se trata de un proyecto en el que variosdesde sus cuentas de Instagram los, con el fin de promover elen la lucha contra el. Como se puede apreciar en el cartel, el evento será retransmitido por diversos poetas, escritores y actrices, entre los que destacamos a

Cartel del festival #PoesíaEnTuSofá | Foto: @poesiaentusofa

P: Lo primero, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás llevando la cuarentena?

R: Aunque llevamos pocos días, nosotros llevamos ya encerrados unos cuantos porque estábamos un poco preocupados. Y, bueno, intentamos entretenernos de la manera que se nos ocurre. Estamos haciendo deporte con la gente que sube a las redes sus vídeos entrenando. Intentamos llevarlo lo mejor posible.

Fran Barreno en los Cosmpolitan Awards | Foto: Instagram @franbarreno

P: Hablemos ahora del proyecto que tú y otros poetas y artistas tenéis entre manos: #PoesíaEnTuSofá. ¿Cómo nace esta idea?

R: Esto nace a raíz de la cancelación de todos los eventos culturales que ha provocado la pandemia. Nosotros vimos que cada vez más artistas fueron cancelando sus conciertos, sus recitales y nosotros, en concreto, teníamos a finales de marzo una gira por Latino América, por Colombia y Ecuador. Estábamos intentando no cancelarla porque no nos apetecía y nos ponía bastante tristes, pero llegó ya un punto en el que nos era inviable. Vimos que esto estaba tomando unas magnitudes que no eran las que nos esperábamos. Entonces, al final, no lo hemos cancelado, pero sí que decidimos posponerlo. Y al ver todos estos movimientos en las redes como el de #YoMeQuedoEnCasa Festival que nos parece una idea fantástica, decidimos aplicarlo a la gente a la que también le gusta la poesía y que se ha quedado tanto sin escuchar los recitales como sin darlos.

P: Cuéntanos, ¿en qué consiste #PoesíaEnTuSofá?

R: Nosotros lo que estamos haciendo es como una programación de televisión, pero en 2020 con redes sociales. Nuestro trabajo es organizar las horas de los recitales para que nadie se pise, y nada más. Ordenamos estas horas y luego los artistas utilizan sus plataformas de Instagram y sus perfiles para hacer estos recitales. Nosotros lo que hacemos es organizarlo para que todo el mundo pueda ver a todos los artistas. Y la verdad que hemos tenido mucha suerte, porque al principio fue Elvira Sastre la que empezó a contactar con todos los artistas. Luego recibimos ayuda de Inma Cuesta, que fue la que se puso en contacto con Elvira, para atraer a más gente que quisiese colaborar y la verdad es que, en dos días que hemos sacado la propuesta, hemos tenido una muy buena aceptación y la gente parece que está contenta.

P: Me resulta muy curioso que en el cartel encontremos nombres tanto de poetas y músicos como de actrices, entre ellas Inma Cuesta y Anna Castillo. ¿Crees que esto puede ser una forma de decir que la poesía es para todos los públicos y no se reduce solo a los poetas?

R: Claro. Nosotros queríamos hacer un recital que fuera para los artistas y de los artistas. No queríamos cerrarlo solo a los poetas porque hay muchísima gente que tiene otras facetas artísticas. La poesía no es exclusiva de los poetas. Por eso tenemos cantantes, tenemos escritores de novela, poetas, actores... Todo eso porque no queríamos cerrar. Todo el mundo es capaz de leer poesía y a todo el mundo le gusta la poesía sea de la disciplina artística que sea.

P: Imagino que recitaréis poemas propios, así como ajenos. En tu caso, ¿podremos escuchar algún poema de tu libro Cuerpo a tu tierra?

R: ¡Sí! En mi caso, con todo el trabajo que tiene #PoesíaEnTuSofá, no me he centrado mucho en mi parte como integrante del cartel, pero sí que voy a leer cosas de mi libro y de un libro nuevo que estoy preparando que verá la luz en poco tiempo. Y también me gustaría leer (porque solamente disponemos de una media hora por cada artista) cosas de otros poetas para que la gente también los conozca.

Fran Barreno | Foto: Instagram @franbarreno

P: Rescato lo que me dijiste antes de que desgraciadamente tuvisteis que posponer la gira por Colombia y Ecuador con Elvira Sastre y Andrea Valbuena. ¿Se conoce ya alguna nueva fecha?

R: Pues todavía no tenemos ni idea. Creo recordar que era para el segundo semestre, pero no te puedo decir una fecha concreta porque ahora mismo está el tema como está internacionalmente… No podemos confirmar ninguna fecha, nos resulta imposible. Pero, en cuanto tengamos noticias, lo comunicaré.

P: Y, para terminar, aún nos quedan varios días por delante de cuarentena, de quedarnos en casa y aprovechar el tiempo leyendo. ¿Qué libro estás leyendo ahora mismo? ¿Cuál recomendarías a nuestros lectores para estos días?

R: Yo he tenido la suerte de que me había pedido un libro mucho antes del virus y me llegó hace poco, me lo dejó el repartidor en la puerta. No sé cómo, pensé que ya estaría todo cancelado.

P: Entonces tienes provisiones literarias para estos días, ¿no?

R: ¡Sí, sí! (risas). La verdad que me había quedado casi sin libros y me ha venido muy bien. Me estoy leyendo El lobo estepario de Hermann Hesse y estoy ahora también con el nuevo de Andrea Valbuena: Lagrimacer o el acto de derramarse. Tenía un montón de ganas y ahora con la cuarentena que estamos todos confinados en casa, tengo bastante más tiempo para disfrutarlo.

Y es eso, lo que nosotros queremos conseguir con #PoesíaEnTuSofá es que la gente que se ha quedado sin libros en su casa o que está cansada de tanta información en las redes (aburrirnos es algo de nuestra generación, tenemos tantas cosas que a veces no sabemos dónde centrarnos) nos escuche. Queríamos hacerlo para esas personas que se han quedado sin libros, que se han visto dos series y ya no saben qué hacer, para la Sanidad, para los que no tienen recursos, para los artistas… En resumen, para todo aquel que quiera utilizar la poesía como una puerta para salir a la calle, para eso es #PoesíaEnTuSofá.