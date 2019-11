Niccolò Antonelli y el 'click' de Stoner

Todo don conlleva una gran responsabilidad. El talento puede ser un arma de doble filo, el mundo del deporte está repleto de ejemplos. En muchos casos, ser consciente de ese talento es el mayor enemigo del deportista. Y en no pocas ocasiones se traduce en ansiedad.

En el motociclismo, la ansiedad conduce al asfalto.

En cuatro carreras, Niccolò Antonelli ha sufrido cuatro caídas. Un lastre inmenso para un piloto que está llamado a hacer grandes cosas en el Mundial.

'Nicco' tiene talento a espuertas, y lo sabe. Por ello tiene unas ganas increíbles de demostrarlo. Y por eso se cae. Por eso, y porque pilota una moto cuyo rendimiento es inferior a las que manejan los rivales con los que acostumbra a pelear.

La FTR Honda del Go&Fun que dirige Fausto Gresini es una máquina para estar de la mitad del pelotón hacia abajo. Sin embargo, Antonelli se fue al suelo en Le Mans cuando rodaba en el grupo que luchaba por la séptima posición. Retrocediendo hasta Jerez, la velocidad media de las doce vueltas que completó fue exactamente la misma registrada por Jakub Kornfeil en línea de meta. El checo fue quinto. Aunque los resultados no acompañen, su ritmo sí corrobora lo exhibido un año antes.

El italiano todavía tiene que diseñar su futuro. Templar las ganas, recobrar la confianza y conocer los límites de su moto.

Con altibajos, Niccolò cuajó un notable 2012. No pudo llevar una moto como las de otros 'rookies' como él (véase Álex Rins o Romano Fenati) y pagó esa inferioridad mecánica con caídas y lesiones. No obstante, tuvo tiempo de reivindicarse con algunas carreras sobresalientes, e incluso se permitió el lujo de derrotar a Rins para ganar la prueba del CIV a la que ambos acudieron como invitados.

Cuestión de confianza

Llegó 2013 y lo hizo en forma de reválida para 'Nicco'. Volvía a tener una moto inferior a la que sus méritos recomendaban, pero se sentía más confiado que nunca. Ya en pretemporada se había dejado ver por la zona noble de la tabla en diversas ocasiones, y no veía el momento de que se apagase el semáforo catarí.

Se apagó, e instantes después, estaba en el suelo. Aquello comenzó a minar su moral, a erosionar su autoestima, limando su exceso de confianza hasta producir un defecto de la misma. Cada caída iba empequeñeciendo su figura, llevándole a dudar hasta de sí mismo.

No es el primero

Ni será el último, desde luego. Pero hay un caso reciente cuyo parecido es notable, y se trata de un piloto que pese a su prematura retirada ya es leyenda viva del motociclismo: Casey Stoner. El australiano colgó el mono estando en la élite, dejando en la retina de los aficionados la imagen de un piloto que, si bien pecaba de una cierta irregularidad, era capaz de dominar un GP de viernes a domingo, sonrojando a hombres como Rossi, Lorenzo y Pedrosa; testigos de excepción de sus dos títulos mundiales de MotoGP.

No siempre fue así. Si Stoner se plantó en la clase reina sin ningún campeonato bajo el brazo no fue por casualidad, ni mucho menos. Como en todo, hubo miles de factores. Conviene destacar dos: Por un lado, su poca paciencia. En 2005 subió al cuarto de litro, donde ya había corrido tres años antes en su primera temporada completa en el Mundial. Ganó cinco carreras y fue subcampeón tras Pedrosa, que subía a MotoGP. Podría haberse quedado en busca de un título para el que hubiera sido favorito indiscutible. Pero no, se fue con Dani. Dos años después se convertía en campeón del mundo y hacía historia con Ducati.

Por otro lado, su vehemencia, que diría Valentín Requena. En sus primeros años como mundialista el asfalto fue su fiel compañero un GP tras otro. Dejaba ver su potencial -quizá no todo-, pero no lograba traducir su velocidad en resultados. No es que no ganara el título de 125cc, es que no estuvo ni cerca.

La búsqueda del 'click'

2012 fue, al menos de momento, el último año de Casey en el Mundial, y a la par el primero de 'Nicco'. El italiano todavía tiene que diseñar su futuro. Templar las ganas, recobrar la confianza y conocer los límites de su moto. Una fase de aprendizaje necesaria para cualquier piloto, pero cuya importancia crece tratándose de alguien con semejante potencial.

En el motociclismo, la ansiedad conduce al asfalto.

El reto es mayúsculo, acorde a su capacidad. Por suerte para él, el referente también lo es. Las hazañas de Stoner siguen frescas en el imaginario colectivo, que por contra ha olvidado la crudeza de sus inicios. Casey fue capaz de invertir esa tendencia, hizo un 'click' en su cabeza y logró plasmar su velocidad en resultados.

Solo él sabe como lo hizo. Quizá 'Nicco' deba plantearse tomar un vuelo rumbo a Australia, comprar los aparejos necesarios y llevarse a Stoner de pesca; porque si funciona, nadie sabe dónde puede estar el techo de Niccolò Antonelli. Ni él.