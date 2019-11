Entrevista. Javier Rubio: "La cúpula de Ferrari no ha estado bien centrada en la gestión del equipo"

Una nublada mañana de octubre, Javier Rubio se prestaba a charlar amablemente con VAVEL.com, una vez finalizados sus compromisos en la redacción de El Confidencial. El periodista madrileño nos conducía a la sala de reuniones, dispuesto a repasar su trayectoria profesional, sus vivencias en el paddock, la actualidad de la Formula Uno o el futuro más próximo del Gran Circo, entre otros asuntos. Con convicción y seguridad, uno de los mayores referentes en el mundo del periodismo deportivo español comenzaba a responder las cuestiones que se le planteaban.

Pregunta: Comentarista en Eurosport, columnista en El Confidencial, Diario AS y Eurosport, responsable de la sección de Deportes de Motor16… ¿Hay algo que le falte hacer a Javier Rubio en esta vida?



Respuesta: Pues sí. Comprar una casa en el campo e irme a vivir algún día al campo que es lo que me gustaría. Pero profesionalmente, está mal que lo diga, pero me gustaría comentar una carrera con Pedro Martínez de la Rosa. Me parece un enorme comentarista, un muy buen amigo. Creo que es, ya se lo he dicho a él, como jugar al fútbol con Messi. Yo estoy muy satisfecho con lo que hago y me siento "Me gustaría comentar una carrera con Pedro Martínez de la Rosa" profesionalmente muy realizado. Trabajo en medios de muchísima calidad y prestigio. Pero digamos que profesionalmente, pues me gustaría probar esa experiencia y divertirme con él viendo una carrera de Formula Uno. Pedro es mejor de lo que la gente piensa. Desde el punto de vista profesional, si le juzgas como comentarista, humanamente es un tío extraordinario y luego técnicamente, Pedro es muy bueno. Tiene mucha inteligencia, es muy rápido de reflejos, tiene mucho sentido del humor. Es un tío magnifico. Ah. También me gustaría conducir un Formula Uno. Sentir lo que siente un piloto de Formula Uno.



P: El grupo de comunicación Atresmedia, con Antonio Lobato a la cabeza, viene retransmitiendo la Formula Uno en los últimos años en España. ¿Cómo calificaría su trabajo?



Yo creo que lo que hace Antena 3, los comentarios del equipo son la punta del iceberg. Hay mucho trabajo detrás. Muchísimo. No somos conscientes de todo el trabajo que hay detrás, desde producción, tener ideas, guiones … Tu podrás estar más o menos de acuerdo en un momento dado, en una carrera dada, con como se juzga o analiza la carrera, pero yo creo que hacen en conjunto, un gran trabajo para el equipo que tienen en comparación con los medios que tienen otros países.



P: ¿Sería rentable una F1 en España de pago?



Realmente no tengo capacidad financiera para juzgarlo. No conozco los números para juzgarlo. No sé cuanto ha tenido que pagar una cadena por los derechos. Pero yo creo que sí que habría una afición por la F1 si el producto tuviera calidad y fuera bueno. Otra cosa sería si sería rentable para el que lo fuera a hacer. Evidentemente, en Gran Bretaña, las cifras entre Sky y la BBC hay mucha diferencia. Bajan mucho. Es normal. Otra cosa, insisto, es en que sea rentable o no. Pero creo que habría público, siempre y cuando, tuviéramos a Fernando Alonso y la "Creo que habría público, siempre y cuando, tuviéramos a Fernando Alonso y la posibilidad de luchar todos los años por un titulo" posibilidad de luchar todos los años por un titulo. Es como ocurría en el ciclismo con Indurain o con otros deportes con los que hemos tenido protagonistas de élite. Hay una parte en todos los países, en España quizás más, de seguir al ganador. El seguir al ganador, no se sigue a ese deporte. Y en el caso de la Formula Uno, creo que si Alonso estuviera luchando por el titulo cada año, y la gente tuviera una oferta razonable económicamente, porque tampoco la gente está para gastarse dinero, creo que podría haber público. Otra cosa es que el público que digamos contrate la televisión de pago, le sea rentable al medio.

P: Resulta extraño que un licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid sea uno de los periodistas referentes en el periodismo del motor español. ¿Considera necesario estudiar la carrera de periodismo para ser buen periodista?



Hombre no la he estudiado, con lo cuál no te puedo decir. Sinceramente, yo creo que una carrera para empezar, siempre te da un rigor intelectual, te obliga a una disciplina. Creo que estudiar una carrera, desde el punto de vista intelectual, siempre es bueno. No sé, por lo que escucho a mi alrededor, si Periodismo hoy responde a las necesidades de Periodismo. Eso no te puedo contestar. Yo por ejemplo, sé que Derecho en algunas aspectos, no responde a las necesidades de hoy en día. Por lo menos cuando yo estudié. Creo que es bueno estudiar una carrera igual que como hacer deporte. Y no estoy seguro que Periodismo hoy responda a la realidad de los medios de comunicación.



P: A lo largo de su amplia trayectoria deportiva ha vivido innumerables momentos. ¿Qué anécdotas rescataría a lo largo de su vida como periodista? ¿Cuál ha sido ese momento especial grabado en la retina que nunca olvidaría?



He vivido momentos fantásticos con Carlos Sainz. He vivido momentos increíbles con Ayrton Senna y Alain Prost. La experiencia de ver Alonso campeón. Creo que es algo que nunca podríamos imaginar en España que tuviéramos un piloto así. Yo nunca pensé que España podría tener un piloto de este calibre y menos en Ferrari. Por ejemplo, podría decirte algunos momentos como el podium de Alonso en Monza "No sé si en España la gente se da cuenta de lo que es ganar en Monza con un Ferrari un español" con Ferrari. Ganar en Monza con Ferrari un español yo no sé si es algo que mucha gente se da cuenta en España de lo que es. Es que es la Formula Uno y Ferrari. Nunca llegaríamos a pensar que hubiera un piloto español tan bueno como para ganar Grandes Premios, para ser campeón del mundo … ¿Pero para liderar Ferrari? Eso es algo que, creo que los que llevamos tiempo en esto, valoramos realmente. Como cuando fuimos campeones del mundo de fútbol. Son un montón de buenos momentos, quizás yo los representaría en Carlos Sainz y Alonso y en algún momento particular con Ayrton Senna.





P: Centrémonos en la actualidad del Gran Circo de la Formula Uno. La supremacía demostrada por Red Bull y Sebastian Vettel en estos últimos años ¿Hace que esté desapareciendo la magia que siempre ha rodeado a la Fórmula 1?



No. Yo creo que no. Para empezar, Vettel ha ganado de los tres títulos, dos en la última carrera. Y eso, a todos nos tuvo hasta el final enganchados. Otra cosa fue 2011 o este año donde se ha visto que, sobre todo al final de la temporada, que se ha escapado. Entonces, no creo que es para tanto. Es cierto que ha ganado el mismo, pero no ha ganado de una manera aburrida por lo menos dos años. Hay momentos en la Formula Uno, ciclos que son más aburridos y otros que no, pero yo creo que si te gusta la Formula Uno, siempre puedes encontrar en ella detalles para disfrutar. Obviamente, la gente que siga en España únicamente la Formula Uno por Alonso pues no tendrá mucho interés ahora mismo.



P: Otro elemento que puede estar distorsionando la realidad en los últimos años en la F1 son los neumáticos Pirelli. ¿Qué juicio tiene usted acerca de este proveedor de neumáticos?, y ¿sería bueno para la competición que entrará otro proveedor?



Pues para empezar, yo es que no culpo a Pirelli. Como profesional, incluso como aficionado, a Pirelli se le pidió que hiciera un producto muy complicado de hacer y con muy poco tiempo para entrenar. Entonces, muy pocos fabricantes hubieran tenido el valor de entrar en la Formula Uno con una petición como esta. Es decir, que tu neumático se degrade de una manera precocinada. Para un fabricante, la visión de su producto es muy delicada. Pirelli se arriesgó por el bien de la Formula Uno en aceptar un reto muy complicado también para su imagen, con poca ayuda de los equipos para entrenar. Incluso Mclaren ahora no ha podido entrenar en EEUU. Entonces, luego le piden a Pirelli el ajuste "Pirelli ha hecho algo que nunca se había hecho en la Formula Uno y se ha atrevido a ello" ese fino para que el neumático sea perfecto… Entiendo que, desde el punto de vista del aficionado, es complicado. Los pilotos y los equipos, son excesivamente sotisficados, técnicos, y piden la perfección absoluta. Y posiblemente Fernando Alonso te dirá: “Pirelli ha hecho mal este neumático o ha hecho mal este otro desde su perspectiva”. Pero desde la perspectiva del espectáculo, Pirelli ha tenido mucho valor para aceptar ese reto. Michelin entra en unas condiciones muy concretas y Bridgestone en unas condiciones también muy fáciles para ellos (hacer un neumático duro que aguantara todo lo que hiciera falta). Pirelli ha hecho algo que nunca se había hecho en la Formula Uno y se ha atrevido a ello. Así que en ese aspecto, creo que han tenido mucho merito. Al margen de que no puede ser perfecto, pero creo que han tenido más valor de lo que la gente piensa.



P: Hace unas semanas, usted publicaba en El Confidencial que el secreto del gran rendimiento del RB9 es que utilizaban el KERS en las curvas. En los últimos años, siempre se rumorea acerca de la posibilidad de que Red Bull utilice algo “ilegal” en sus coches como justificación del gran rendimiento que tienen con respecto a sus rivales. ¿Qué dictamen tiene acerca de los coches austriacos?



Yo no me considero preparado para decir que Red Bull tiene trampas o no las tiene. Lo que publicamos del KERS, no era nuestra la noticia, sino de una revista muy especializada británica que prácticamente está hecha para ingenieros. Y ellos, como todo el mundo, intentan saber que puede haber, ellos aportaban su teoría. Que tenía cierto sentido, y no puse todo porque técnicamente era muy complejo, y en un articulo no puedes poner eso a la gente porque se aburre. Otra cosa es que fuera eso. Entonces, es tan grande la superioridad que en general solamente sabemos atribuirla a que haya algo ilegal, en general la gente de la calle. Y más en España que vemos todo en términos de blanco "Creo en cuatro años, si nadie, ha alcanzado a Red Bull, es porque algo saben hacer mejor que los demás" y negro, buenos y malos. Tiene que haber algo. La gente tiende a pesar eso y a lo mejor no hay nada. Lógicamente, en la Formula Uno los demás no son tontos. Y algo pueden sospechar, pero realmente yo creo que: A) Yo no estoy capacitado y creo que pocos estamos capacitados para decir si hay trampas. B) Creo que en cuatro años, si nadie, con el reglamento actual, ha alcanzado a Red Bull, es porque algo saben hacer mejor que los demás. C) Newey ha ganado con todo tipo de reglamentos y tiene un equipo en el que él, tiene mucho poder. Él tiene mucha capacidad de visión y es el director técnico. Con lo cuál, puede hacer valer mejor sus opciones técnicas. Entonces, si la FIA no dice que hay trampas, yo no diré que hay trampas.



P: Sigamos hablando de Red Bull, pero en este caso de Mark Webber. Este año, el piloto australiano abandona la Formula Uno tras estar más de 11 años en la máxima categoría, para aventurarse el año que viene en las 24 horas de Le Mans de la mano de Porche, donde usted es considerado como uno de los mayores promotores de la mítica prueba de resistencia en España. ¿Cual cree que será el rendimiento de Mark en su nueva etapa?



Hombre Mark entra en una dinámica diferente. Es decir, ahora el trabajo en equipo es la clave en este tipo de carreras. Tu ya como piloto tienes que adaptarte a tus compañeros. El coche ya no está a tu gusto, sino al gusto de los tres. A un equilibrio. Trabajas con una estructura de equipo en carreras donde es más como un pelotón ciclista. Ya digamos que los coches y el equipo van en función de una estrategia "Ferrari está poniendo los medios y veremos cuanto tardan en encontrar, si los encuentran, los resultados" superior que es la de la marca. Entonces, por un lado Webber se va a diluir en este sentido, que vale para todos los fabricantes que participan en este tipo de carreras, pero yo creo que como piloto va a ir como un disparo. Porque hoy en día, en estos coches, se van casi como un monoplaza de Formula Uno. Las vueltas son al limite. Por eso contratan a gente como Webber. Porque hoy en las carreras de resistencia, lo de resistencia es por la duración, porque van de rápidos que no veas. Entonces, en este sentido, creo que Webber va a ser un piloto perfecto. Es muy profesional, es un tío carismático, que va a aportar mucho al mundial de resistencia y para Porche es invaluable la experiencia que tiene Mark, teniendo en cuenta que Webber ya corrió con Mercedes. O sea, que no es nueva para él esta situación.





P: Volvamos a la Formula Uno. El otro gran tema de conversación siempre es Ferrari. Ya han pasado cuatro años desde el fichaje de Alonso por la Scuderia y el bagaje del piloto asturiano con los de Maranello es de dos subcampeonatos y un tercero en camino. ¿Realmente Fernando ha fracasado en Ferrari?



Yo creo que Fernando no ha fracasado en absoluto. Y la prueba es que el año pasado, por ejemplo, fue nombrado unánimemente como mejor piloto, sin tener el mejor coche. Y esto ocurre pocas veces en la Formula Uno. Entonces Ferrari está donde está porque Fernando Alonso ha contribuido a ello de una manera decisiva. En este sentido no es un fracaso. Lo que si es un fracaso es que Ferrari y Alonso no hayan conseguido en cuatro años ganar un titulo. Fernando, en el 2010, en Silverstone tenía casi perdido el titulo y es cierto que Ferrari también progresó, pero llegó hasta el final vivo. Y al final falló el equipo. En 2011, ni Ferrari ni Mclaren se enteraron. El año pasado, Ferrari no "Ferrari está donde está porque Fernando Alonso ha contribuido a ello de una manera decisiva" evolucionó absolutamente nada y Alonso hizo milagros. Yo leía a comentaristas británicos de mucha experiencia que decían que si, Alonso hubiera ganado el año pasado el titulo, hubiera sido uno de los más mérito en la historia del automovilismo. Es como si un mundial de fútbol lo ganara Croacia, un equipo que nadie espera. Entonces para mí, en ese aspecto, Fernando tiene que estar contento. Pero también tiene que estar jorobado porque Vettel lleva cuatro títulos y él lleva dos. Y realmente si preguntas hoy a todo el mundo quién es el número uno de la parilla, te dirán que Fernando Alonso, porque es capaz de sacar al coche un rendimiento como muy pocos y que Mclaren le quiera otra vez lo dice todo.



P: ¿Usted donde cree que radica el problema de que Ferrari no sea competitiva durante todo un año?



Sin vivir dentro de la casa de nadie, me da un poco de pudor decir donde radican los problemas, ya que un equipo de Formula Uno es mucho más complejo de lo que pensamos. Lo que vemos desde fuera, es un equipo que no evoluciona, un equipo que tiene carencias técnicas y un equipo que reconoce que no le funcionan las herramientas de trabajo. Y todo ello nos lleva a pensar, que hay una cuestión de fondo importante: que en Ferrari, la organización y los temas de trabajo no están funcionando. ¿Por qué? Pues una empresa es muy complicada para simplificar el diagnostico, pero creo que Ferrari no es tan ágil como Red Bull a la hora de tomar decisiones y creo que hay menos talento técnico en Ferrari que en Red Bull.



P: ¿Se están poniendo los medios suficientes para corregir esos problemas?



Se están haciendo cosas, por eso el otro día hablábamos en El Confidencial del artículo del petrolero. Van despacio. Se han dado cuenta tarde de que había que tomar decisiones técnicas importantes. Están trabajando en el túnel del viento, han contratado a gente y van a "Ferrari no es tan ágil como Red Bull a la hora de tomar decisiones y creo que hay menos talento técnico en Ferrari que en Red Bull" contratar alguna más que está llegando y que la gente no sabe, creo que están construyendo una zona nueva en Maranello para el equipo. Entonces, están haciendo cosas, lo que pasa que estos resultados se verán, si se ven, a medio plazo. Recordemos que Red Bull cuando llegó Newey, desde el 2007 al 2009, rompían el coche carrera sí, carrera también. Osea que creo que Ferrari está poniendo los medios y veremos cuanto tardan en encontrar, si los encuentran, los resultados.



P: Son habituales las comparaciones entre los rendimientos de Fernando Alonso en Ferrari y Sebastián Vettel en Red Bull, pero ¿Cree que Alonso hubiera sido campeón con Red Bull y Vettel con Ferrari?



Vettel no hubiera sido campeón con Ferrari y Fernando Alonso hubiera sido tranquilamente campeón con Red Bull. Seguro. Creo que, ser campeón con Ferrari, en el 2010 no tanto, pero desde entonces a ahora, es casi imposible. Si es el tercer o cuarto coche de la parrilla. Eso está ahí. No consigue una pole en seco desde el 2010, y de las últimas 26 carreras, Fernando ha ganado 2. Es que las estadísticas ya te hablan por si mismas. Y es que a nosotros no es que nos haya tocado el peor plato, porque este año, el coche ha empezado bien y ha ido "Vettel no hubiera sido campeón con Ferrari y Fernando Alonso hubiera sido tranquilamente campeón con Red Bull" para abajo. Decían que antes Ferrari, empezaba mal y recuperaba. Este año ha empezado bien y ha sido lo contrario. Los neumáticos les habrá perjudicado un poco y tal, pero el problema básico es que técnicamente Ferrari está estancada. Es un diagnostico que podemos ver todos y que habría que estar dentro de Ferrari para ver el porqué, porque un equipo de Formula Uno es terriblemente complejo. Yo, si tuviera que resumirlo en una frase diría: “Políticamente, la cúpula de Ferrari no está centrada en la gestión del equipo”.





P: 2014. V6 Turbo, infinidad de cambios en la reglamentación … Una nueva era más eficiente en la F1 tendrá lugar el año que viene. Pero, ¿cuál será el elemento principal que marque el devenir de la temporada?



Para mí, con todo lo que significa hablar ahora, que ni hemos visto los coches, diría que la calidad del motor, la calidad a la hora de entrega de prestaciones, que es la potencia, elasticidad … el sistema de almacenamiento de energía y la fiabilidad. Luego también entrará en juego la aerodinámica, aparte de otros factores que siempre están presentes en las carreras (capacidad organizativa en pista …), pero en mi opinión, será la calidad del sistema motriz y la fiabilidad.



P: Recientemente Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes, definía la Formula Uno del 2014 como “la ingeniería alemana frente a la improvisación italiana y el dejar hacer francés". Si usted fuera el director deportivo de una escudería, ¿qué propulsor montaría en sus coches el año que viene y por qué?



Yo montaría un Renault. Porque han demostrado su fiabilidad, han demostrado que los equipos que llevan motores Renault en general están yendo muy bien, aunque hay más factores, pero están yendo muy bien, tanto Lotus como Red Bull, y porque Renault está además muy volcada en esta nueva tendencia hacía el motor híbrido y el futuro coche eléctrico. Hay una vocación política en el grupo Renault, técnica y comercial hacia este tipo de filosofía. Y básicamente si tuviera que elegir, te diría Renault ahora mismo.



P: ¿En qué sentido la entrada de Honda en 2015 puede suponer un beneficio o un problema para Mclaren?



Desde luego, tal y como está Mclaren ahora mismo, un beneficio. Teniendo en cuenta además que será un cliente de Mercedes el año que viene, tener el futuro un fabricante volcando sus esfuerzos en ti únicamente, no sé si repartirá motores con alguien más a partir del 2015, pues es una ventaja. De hecho ya vimos que pasó en los años 80, cuando Honda se volcó, aunque tenía dos equipos, con Mclaren y luego con Williams también.



P: La semana pasada salía la noticia de que Adrián Campos compraba a Alejandro Agag su equipo de GP2. ¿Cuál cree que puede ser su repercusión en el automovilismo español, esperanzado con el buen hacer de Carlos Sainz Junior, tras el fracaso del proyecto de HRT?



Para empezar, Campos es un empresario, y como empresario tiene que hacer viable económicamente el proyecto de GP2. Y eso pasará porque cuente con aquellos pilotos que aporten el presupuesto necesario para poder correr. Un equipo hoy en día es un proveedor de servicios, entonces necesitas pilotos que traigan un presupuesto. Si hay pilotos españoles con dinero, yo creo que Adrián Campos estaría encantado, porque siempre ha demostrado mirar hacía casa mucho, buscando gente de casa. Pero si no hay pilotos españoles, Adrián Campos será una empresa dedicada a las carreras internacional como es un equipo de GP2.





P: ¿Ve posible que en un futuro la Fórmula 1 sea una categoría mixta (hombres/mujeres)?



Yo creo que la Formula Uno nunca será un deporte mixto, como no lo puede ser el tenis por ejemplo. ¿Que haya alguna piloto alguna vez? No hay por qué cerrarse a ello, si hay una mujer con talento y capacidad pero es difícil. Llevamos desde el año 1950 con la Formula Uno y algunas mujeres lo han intentado y ya hemos visto los resultados. No es una cuestión de machismo, es una cuestión de que si juega Nadal con una tenista, posiblemente Nadal gane siempre. Entonces puede haber a lo mejor alguna mujer que gane una carrera de Formula Uno, aunque hoy por hoy es muy complicado, primero es complicado ya que llegue. Por lo tanto, una Formula Uno mixto es imposible hoy por hoy con el deporte tal y como lo conocemos.



P: ¿Qué consideración le trasmite a usted la entrada en la competición de la Fórmula E?



La Formula E no tiene nada que ver con la Formula Uno. Es un proyecto empresarial y comercial, para mí muy inteligente y de gran futuro, que tiene un público y tiene una dinámica muy diferente a la Formula Uno y unas limitaciones. No es lo mismo ver a un F1 en SPA. que ver a un coche eléctrico que va a tener que parar cada 20 vueltas. Es una plataforma para atraer tecnología, empresas que quieran relacionarse con las tecnología limpia, es una competición y también tiene una parte de show. Creo que, en ese aspecto, son muy diferentes la Formula Uno y la Formula E. No habría que compararlas.



P: Al formularle la anterior pregunta, no podemos obviar que nos ha venido a la mente el nombre de María de Villota, recientemente fallecida en Sevilla. Está claro que su muerte ha sido un golpe muy duro para el mundo del motor pero, ¿qué opinión tiene usted al respecto de que la FOM no permitiera realizar un minuto de silencio en su memoria en Suzuka y que no se hayan hecho públicas todavía las causas de su accidente?



Algunas cosas que ves de la Formula Uno no te extrañan nada. Es un show y hay tantos intereses, y la gente que dirige este show está ya tan fría, tan pragmática, que situaciones como estas no te extrañan, pero si te planteas hasta que punto no se equivocan. Y para mí se equivocaron, lógicamente. De hecho, cuando ves que hay campeones del mundo como Andretti o Fittipaldi, muchos que estaban acordándose "Creo que para mi el otro día habría sido un gesto y un detalle de humanidad que a veces falta y mucho en la Formula Uno" de ella, creo que el otro día hubiera sido, incluso ya pensando en las mujeres, creo que para mí el otro día habría sido un gesto y un detalle de humanidad que a veces falta y mucho en la Formula Uno. Es un mundo muy deshumanizado, pero también hay que decir que Ecclestone fue quién ayudó a María de Villota a que se subiera a un Formula Uno. Son intereses que a nosotros se nos escapan, pero no sé que hubiera tenido de malo el otro día haber parado la parrilla de salida, decirlo por la megafonía y todo el mundo hubiera parado un minuto. No sé que tiene de malo. Realmente no entiendo cuales son las razones para decir no a algo así, que tiene más de positivo que de negativo.





Test personal a Javier Rubio - @ JavieRubioF1



¿Qué le hace feliz?

Que mi gente esté bien, que pueda tenerles cerca y yo disfrutar con lo que hago y estar equilibrado en la vida



Su mejor virtud

Perseverancia



Su peor defecto:

Impaciencia



Su mayor temor:

Ver sufrir a los míos, sobre todo por temas de salud



Un ídolo

Me gusta apreciar la parte positiva de los deportistas. Entonces tengo muchos, pero si tuviera que elegir uno, diría que Aryton Senna, como hombre y como piloto



¿Qué cualidad valora más es una persona?

La coherencia y la integridad



Una comida

Paella



Una bebida

El agua de río de montaña



Un libro

Gárgoris y Habidis, de Sanchez Dragó



Una película

Gladiator



Una canción

Muñequita linda



Un deporte

Antes el fútbol me volvía loco, pero hoy diría que para practicar, el ciclismo



Un hobby

La naturaleza, la fotografía, el deporte y leer



Un lugar para vivir

Una casa bonita de campo



Un lugar para visita

Rocosas canadienses



Un circuito

Por el circuito en si, SPA. Por el ambiente, Monza



Un F1

Lotus 79





Un ingeniero

Gordon Murray



Ferrari, Mclaren o Williams

Ferrari



Senna o Prost

Los dos



Schumacher, Alonso o Vettel

Alonso



¿Volverá a ser campeón del mundo Fernando Alonso?

Sí. Seguro. En Ferrari o con otro equipo. Hasta que no consiga el tercero no parará

FOTOS: f1fanatic.co.uk y Marca.