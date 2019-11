Fernando Alonso: “No es fácil renunciar cuando tienes una posición privilegiada”

Tras la mala actuación de Ferrari en Bárein, se preveía algún cambio importante en las altas esferas del equipo italiano. La dimisión de Stefano Domenicali fue esa revulsión esperada por todos y el principal tema de conversación hoy para Fernando Alonso en la rueda de prensa oficial de la FIA. El piloto asturiano fue preguntado acerca de cómo cree él que la decisión afectará al rendimiento del monoplaza en el corto plazo: "No creo que vayamos a mejorar un segundo en carrera porque no es que Stefano estuviera creando los alerones con sus propias manos. Tendremos que esperar a ver cómo la gente nueva nos puede ayudar a mejorar nuestras debilidades y hacernos un poco más fuertes" comentaba el español.

Además, Alonso no quiso entrar a valorar si la elección tomada por el ya ex director de equipo ferrarista es la adecuada, así como remarcar que ni tanto Kimi como él conocen personalmente a su nuevo jefe: "Creo que tenemos que respetar lo que Stefano ha decidido. Ha sido una elección de gran responsabilidad. En la Fórmula Uno no es nada fácil renunciar a una posición privilegiada. Él ha sido capaz de dar un paso atrás por el interés de Ferrari. Aún no he tenido la oportunidad. No sé siquiera si viene aquí este fin de semana aunque supongo que sí. Aunque no tengo mucho que decir al respecto. Tanto Kimi como yo conducimos los coches por lo que nuestra tarea es la de mejorar el monoplaza y nada más", expresaba el piloto español.

Marco Mattiacci ha sido la persona elegida por Montezemolo para tratar de revertir esta situación. Hasta ahora ocupaba el cargo de presidente y consejero delegado de la división de Ferrari en Norteamérica y no posee ninguna experiencia en competición. Este último detalle ha dado mucho de qué hablar en el mundo del Gran Circo. Es por ello que Fernando Alonso ha pedido paciencia y apoyo para el nuevo jefe de la Scuderia: "Creo que tenemos que darle tiempo y ver cómo se asienta. Es pronto para decir si lo hará bien o mal. Nuestro deber es el de mostrarle nuestro apoyo y ponerle todas las facilidades posibles. Espero que triunfe al mando del equipo y todos esperamos ansiosos que eso ocurra", manifestaba el piloto de Ferrari.

La imagen mostrada por la escudería italiana en el último Gran Premio fue bastante decepcionante. No solo demostró estar por detrás de la aparentemente inalcanzable Mercedes, sino que equipos como Williams, Force India o Red Bull parecen estar por encima de ellos. Preguntado por ello, Alonso ha querido remarcar una vez más que el campeonato es muy largo y que el F14 T todavía tiene mucho margen de mejora: "Tenemos que ser honestos. No estamos dónde queríamos estar. Creo que tenemos muchas zonas del coche en las que mejorar. El campeonato es muy largo y aunque ahora no estemos entre los mejores, tenemos que tratar de sumar el mayor número de puntos posibles y esperar a las mejoras para intentar ser más competitivos en el futuro", afirmaba un Alonso algo resignado.

Al final del Gran Premio de Bárein, Fernando Alonso alzó el puño en señal de victoria tras ver la bandera a cuadros a pesar de haber finalizado en la novena posición. Cuestionado por ello, el asturiano ha querido zanjar la polémica acerca de porqué realizó ese gesto de cara al muro del equipo: "Ya lo dije tras la carrera. En la clasificación teníamos serios problemas de potencia los cuales no nos permitieron dar el máximo en ninguna de las sesiones. El día de la carrera esos problemas no parecían haber sido solucionados. Sin embargo, al empezar esta, todo parecía estar en su sitio. Los mecánicos habían hecho un trabajo enorme durante toda la madrugada del sábado al domingo y esa celebración era mi forma de darle las gracias", aseguraba el español.

Fernando Alonso ha militado hasta en cuatro equipos a lo largo de su carrera en la Fórmula Uno. Por lo tanto, ha trabajado bajo las órdenes de numerosos jefes de equipo. En la rueda de prensa, el piloto de Ferrari ha respondido sobre qué posición ocuparía Domenicali en un supuesto ranking de jefes de equipo con los que ha trabajado: "Primero de todo decir somos amigos íntimos fuera del circuito. Esquiamos siempre juntos y nos conocemos desde hace muchos años. Como jefe de equipo creo que tomo decisiones muy acertadas. Además estuvo a punto de ganar tres campeonatos que se le escaparon en la última carrera por lo que creo que su rendimiento ha sido muy bueno. En Ferrari la presión es muy alta y respeto al máximo su decisión. Estoy seguro de que seguiremos en contacto", comentaba Alonso.

La ‘nueva’ Fórmula Uno ha recibido muchas críticas en lo que va de temporada y los cambios que todavía quedan por llegar han generado una gran controversia. Fernando Alonso ha querido dar su opinión al respecto: "Creo que no hay una gran diferencia con respecto a los últimos dos años. Todos sabemos que en este deporte el rendimiento del coche ocupa un papel importante en el resultado y es por ello que vemos muchas veces a los compañeros de equipo emparejados entre sí. Como lo vimos en Bárein. Puede que con la nueva tecnología todo sea un poco más extremo pero no creo que vaya a variar en exceso en el futuro cercano. Puede gustarte más o menos pero es lo que hay", afirmaba el piloto principal de Ferrari.

Por último, Alonso ha querido expresar lo que significó para él la trágica muerte de Ayrton Senna y como lo veía como piloto de Fórmula Uno ya que en unas semanas se celebrará el 20 aniversario de su fallecimiento: "Para mí era una inspiración. En mis libros y carpetas tenía fotos suyas, posters en mi habitación e incluso mis primeros karts tenían un diseño similar al de sus coches ya que a mi padre le gustaba mucho también. Recuerdo poder ver algunas de sus carreras en TV ya que la Fórmula Uno no era retransmitida en España por aquel entonces", manifestaba el asturiano.

