La firma de F1 VAVEL: la nueva Fórmula 1 de juguete

El pasado Gran Premio de Austria no nos ha traído nada demasiado nuevo. Los Mercedes han vuelto a torear a los Red Bull en su propia plaza, Fernando Alonso ha conseguido ota hazaña con su Ferrari que pocos son capaces de reconocerle y la Fórmula 1 sigue siendo, en gran parte, aburrida. Por eso, quiero hablar de los cambios que han hecho que en los últimos años hayamos pasado de tener motores V10 y pilotos que se dejaban el alma en la pista, a motores que suenan a cortacésped (ahora un poco más, gracias a las trompetas) con pilotos de pago que antes de comenzar la carrera, ya quieren terminarla para comenzar otra semana de vacaciones.

Podemos empezar hablando de esta Fórmula 1 mucho más ecológica, sí, es cierto, los Fórmula 1 gastan menos que en años pasados, gracias a ello también corren menos. Pero los cientos de camiones que los equipos siguen llevando a los grandes premios siguen gastando lo mismo que en los años pasados, y es mucho más de lo que puede gastar un Fórmula 1 en una carrera. Si en lugar de reducir los gastos que genera un monoplaza de Fórmula 1, redujésemos otros que no afectan directamente al espectador, tal vez este deporte no estaría perdiendo la millonada de seguidores que está perdiendo.

Obviamente, que la Fórmula 1 sea más ecológica no es la única razón por la que los seguidores la ven como un deporte en el que "los coches se dedican a dar vueltas". Creo que se nos ha olvidado que la Fórmula 1 es un deporte de riesgo y pienso que podrían jugar más con esto que con ponerle trompetas y chispas a los coches para dar mas emoción. Y no me refiero a que a partir de ahora los pilotos vuelvan a llevar cascos de cuero, corran con naúticos y sin cinturones, creo que el mayor y mejor avance de la Fórmula 1 en los últimos tiempos ha sido en seguridad, pero es una falta de respeto a los espectadores que se corte una carrera simplemente por el hecho de que llueve. Los pilotos de Fórmula 1 siguen siéndolo cuando llueve y si hay algún piloto que no quiera arriesgarse a tener un accidente porque la pista esté mojada, tiene una gran variedad de deportes mucho más tranquilos e igual de respetables a su disposición.

Y eso por no hablar de las nuevas sanciones de la FIA debido a que los pilotos tienen accidentes. O sea que el término "lance de carrera" ya no existe en el diccionario de este deporte y si hay un accidente, el piloto que tenga la culpa debe pagarlo. Después nos quejamos de que los pilotos no arriesgan a la hora de intentar un adelantamiento. Tal vez la FIA podría plantearse ser un poco más flexible en este aspecto y tal vez ganansen unos cuantos seguidores y viésemos un puñado de mejores pilotos de los que tenemos ahora (con todo mi respeto a los pilotos -pocos- que de verdad si se merecen el asiento que tienen).

Para terminar me gustaría hablar también de los nuevos Fórmula 1 tunning. A 'tito' Bernie se le ha ocurrido la gran idea de ponerle trompetas a sus coches, ya que estos no suenan. A lo mejor, poniéndoles de nuevo un V10 volverían a sonar, ¿no? Pero no, la Fórmula 1 quiere dárselas de deporte futurista y verde y prefiere las trompetas, que además de feas, desde mi punto de vista son ridículas.

Ya no son sólo las trompetas, en este último gran premio hemos visto un nuevo invento de las cabezas pensantes de la Fórmula 1: un nuevo fondo del coche que roza con el suelo... ¡y saltan chispas! Ya me estoy imaginando a Sir Nigel Mansell apagando la televisión indignado (al igual que muchos seguidores). En definitiva, siento curiosidad por saber qué nos depara el futuro de este deporte, tal vez a 'tito' Bernie y compañía se les ocurra subir a una brasileña con poca ropa encima de cada coche y hacer carnavales en lugar de carreras. Lo que sí sé es que la Fórmula 1 cada vez es más de juguete y no me extrañaría que en unos años, otra categoría le quitase el título de "categoría reina".

Fotografías: jeniffercalderon.wordpress.com || motorpasionf1.com || racecar-engineering.com || f1aldia.com