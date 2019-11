Mercedes AMG F1: la estrella de la muerte también era plateada

No es esférica, no tiene 160 kilometros de diámetro, no destruye flotas espaciales ni alberga naves en su interior. El reglamento de la Fórmula Uno, por más revolucionario que lo quieran pintar, no contempla estas barbaridades. O al menos todavía. Mercedes AMG F1 ha construido su propia estrella de la muerte para hacer invencible su Imperio Galáctico en el gran circo esta temporada. El W05 se ha mostrado inexpugnable e imparable en un elevado porcentaje de batallas, mas cuenta con defectos de fabricación ínfimos que han contribuido a cavar su propia tumba en contados grandes premios. Un detalle que puede decidir un Campeonato del Mundo de Pilotos disputado entre sus dos balas plateadas.

Mercedes supo rehacerse tras un comienzo dubitativo en Australia

La superioridad de Mercedes, manifiesta desde los test de pretemporada en enero y febrero, no se preveía tan abusiva. Se observaban ciertos detalles que ubicaban a la escudería alemana a una distancia prudencial del resto, pero la promesa de que los equipos suelen esconder sus cartas en los entrenamientos de invierno mantenía las esperanzas. No fue así. Tras un comienzo dubitativo en Australia, con el abandono de Lewis Hamilton en los primeros giros, las flechas de plata dijeron presente desde Sepang hasta Montecarlo en los dos cajones más elevados del podio. Dicen que el Imperio galáctico tardó 20 años en construir la estrella de la muerte. En Brackley lo hicieron en un puñado de semanas. Nació la bala de plata versión 2014 que no diferencia entre vampiros, humanos, monoplazas ni pilotos del escuadrón rebelde.

Una nave imperfectamente imparable

No hay excusas que valgan. Mercedes cuenta con el mejor monoplaza de toda la parrilla de la Fórmula Uno. Es una obviedad; no es noticia, ni pretende serlo. Sobre el papel y sobre la pista, el W05 ha paseado su superioridad hasta cuando los defectos de fábrica afloran hasta la superficie. La suerte -por llamarlo de alguna manera- para la escudería alemana radica en que estos inconvenientes suelen darse en los entrenamientos libres y la sesión de clasificación, dejando margen para que sus pilotos corrijan la trayectoria durante la carrera. No obstante, sus tres abandonos en once grandes premios no impiden a las estrellas plateadas contar con unos registros de fiabilidad superiores a los de Red Bull y Williams.

Mercedes ha conseguido puntuar en todos los grandes premios de 2014

Agujeros en la estrella de la muerte al margen, Mercedes cuenta ya con unas cifras que aseguran virtualmente la consecución del Campeonato de Constructores. Solo la intervención repetida de Luke Skywalker en las ocho próximas citas podría impedirlo. La escudería alemana prácticamente dobla a Red Bull, la segunda clasificada -393 unidades frente a 219-, y su promedio de 36 puntos por carrera no ofrece signos de debilidad. Además forma junto con Ferrari y Williams el tridente de equipos que ha conseguido puntuar en todas las citas del calendario. A estas alturas, con ocho carreras por disputarse, resulta más complicado perder el campeonato que llevarse la victoria.

Resultados Rosberg y Hamilton en clasificación Piloto AUS MAL BAR CHN ESP MON CAN AUT GBR ALE HUN Nico Rosberg 3 3 1 4 2 1 1 3 1 1 1 Lewis Hamilton 1 1 2 1 1 2 2 9 6 16 21

Resultados de Rosberg y Hamilton en carrera Piloto AUS MAL BAR CHN ESP MON CAN AUT GBR ALE HUN Nico Rosberg 1 2 2 2 2 1 2 1 Ret. 1 4 Lewis Hamilton Ret. 1 1 1 1 2 Ret. 2 1 3 3

Después de cuatro párrafos de pomposa descripción de las hazañas de las flechas plateadas, resulta evidente comentar que la escudería de Toto Wolff y Paddy Lowe es la que más victorias, podios, poles y vueltas rápidas ha conseguido en este período. Los números no mienten y demuestran que, pese a encontrar sensaciones contradictorias en el apartado de fiabilidad mecánica, sobre todo en clasificación, la mano del piloto se reconcilia con una máquina casi perfecta para recuperar el rumbo deseado en carrera.

Mercedes AMG F1 en la temporada 2014 Escudería GPs disputados Victorias Podios Poles Vueltas rápidas Puntos Mercedes AMG F1 11 9 18 10 7 393

El Mundial de Pilotos se decidirá en casa

Encuentros y desencuentros. Lewis Hamilton y Nico Rosberg están unidos por una amistad prolongada en el tiempo y con el plus de fortaleza que supone haberla concebido en la niñez. Crecieron juntos, entre tuercas, motores y ruedas de karts, pero hoy se disputan un Mundial de Pilotos en la categoría reina del automovilismo y no hay relación afectuosa que valga. Lo que la pista une, la Fórmula Uno lo separa. Al menos, por el momento.

Estadísticas generales de Rosberg y Hamilton en 2014 Piloto GPs disputados Victorias Podios Poles Vueltas rápidas Puntos Nico Rosberg 11 4 9 6 4 202 Lewis Hamilton 11 5 9 4 3 191

Mercedes no puede quejarse de pilotos. Aunque el W05 no hubiera demostrado tal superioridad, los volantes de la escudería alemana estarían bien cubiertos y en condiciones de luchar por la victoria. Nico Rosberg es un piloto prácticamente de la casa. Procedente de Williams, desde su llegada a Brackley en 2010 con el cobijo de Michael Schumacher, el de Wiesbaden no ha hecho más que crecer en la categoría hasta liderar el campeonato de este año. Ya ha conseguido superar a su padre en victorias, poles y podios; ahora busca igualarlo mundiales.

Rosberg y Hamilton, amigos desde la infancia, luchan por el Mundial de Pilotos

La historia de Lewis Hamilton es diferente. Criado en la escuela de McLaren bajo el cobijo del ala de Ron Dennis, sabe lo que es debutar en un Mundial con un bicampeón del mundo como compañero y ganar el título al año siguiente. Mercedes confió en el como piedra angular de su proyecto en 2013 y, tras un campeonato con altibajos, este curso estaba obligado a demostrar nuevamente sus dotes a los mandos de un monoplaza ganador. La disputa con Rosberg por cada metro de pista lo llevó a iniciar un cruce de declaraciones en Montecarlo que Toto Wolff se vio obligado a zanjar.

Puntos obtenidos por Rosberg y Hamilton en cada gran premio Piloto AUS MAL BAR CHN ESP MON CAN AUT GBR ALE HUN Puntos Nico Rosberg 25 18 18 18 18 25 18 25 Ret. 25 12 202 Lewis Hamilton Ret. 25 25 25 25 18 Ret. 18 25 15 15 191

Sobre la pista, una historia similar: Lewis Hamilton compensó su abandono en Melbourne con cuatro victorias consecutivas entre Sepang y Barcelona. Nico Rosberg, mientras tanto, siempre estuvo en uno de los dos primeros cajones del podio hasta su abandono en Silverstone, lo que aseguró su presencia en la lucha por el campeonato. En el tramo más reciente de competición, el alemán recuperó la primera posición en el campeonato que había perdido en Gran Bretaña tras aprovecharse de los contratiempos del de Stevenage en las sesiones de clasificación de Hockenheim y Hungaroring.

Salvo en Hungría, Rosberg aprovechó los problemas de Hamilton para sacar ventaja en el Mundial

Pese a contar con una victoria menos, Rosberg continúa al frente de la clasificación de pilotos. Mantenerse fuerte en clasificación y aprovechar los problemas sufridos por Hamilton en Melbourne y en momentos puntuales de la temporada son las explicaciones para el liderato del alemán. Siempre que Lewis tuvo un contratiempo, ahí estuvo Nico para sacar tajada. Hungría fue la excepción, la brecha a la que se acoge el británico para fundamentar su asalto al Mundial: Rosberg y la estrella de la muerte de la Fórmula Uno comparten nacionalidad.

