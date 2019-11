Mercedes podría volver a utilizar órdenes de equipo

Mercedes se plantea un retorno al pasado inmediato. La escudería alemana había decidido un cambio notorio en su estrategia de carrera tras el Gran Premio de Hungría: la supresión de las órdenes de equipo. Lewis Hamilton no había dejado pasar a Nico Rosberg en Hungaroring tras una petición expresa de los ingenieros, lo que abrió una vez más una caja de Pandora que tanto Toto Wolff como Paddy Lowe se apresuraron a cerrar. No obstante, los recientes incidentes en Spa-Francorchamps han hecho cambiar de idea a los directivos de Mercedes y las flechas plateadas podrían volver a ser dirigidas mediante órdenes de equipo en Monza.

Mercedes podría retomar las órdenes de equipo en Monza

El incidente del domingo ha modificado todos los planes a corto plazo en la escudería que lidera el Campeonato de Constructores. La colisión en la segunda vuelta del Gran Premio de Bélgica entre Hamilton y Rosberg tuvo grandes repercusiones, tanto en la pista como en una reunión posterior a la carrera entre los pilotos, ingenieros y directivos de Mercedes. El piloto británico, furioso por lo ocurrido en Spa, declaró que su compañero había admitido que el choque había sido voluntario, pero Toto Wolff se encargó de disipar las dudas al asegurar que el alemán defendió su postura hasta el final y dejó la puerta abierta a un posible cambio en la estrategia. “Odiamos las 'órdenes de equipo', pero ahora lo estamos discutiendo”, comentó el director ejecutivo de Mercedes.

La situación desencadenada en Les Combes crispó aún más el ambiente en el seno de Mercedes y sembró el enfado en Toto Wolff. El austríaco declaró que la única norma que tienen sus pilotos es que “no choquen entre ellos” y calificó la maniobra como “inaceptable”. “Me siento decepcionado, todo el equipo lo está. Teníamos unas normas y las hemos roto”, admitió Wolff.

"No queremos perder el título porque nos gusten las carreras"

En cuanto a la reinstauración de las órdenes de equipo, Wolff comentó que “desgraciadamente” se están planteando volver a utilizarlas. "A todos nos gustan las carreras, pero hoy esa filosofía ha hecho que Mercedes perdiera muchos puntos de gran valor, no queremos llegar a Abu Dabi y perder el título porque nos gusten las carreras", señaló el austríaco, que concluyó su intervención con una frase que suena a sentencia: “Creemos que los dos lo han comprendido, necesitaremos un nuevo sistema. Esto no puede volver a ocurrir".

Niki Lauda culpa a Nico Rosberg del incidente

La colisión entre los monoplazas de Mercedes en el Gran Premio de Bélgica también captó la atención del director no ejecutivo de la escudería alemana. Niki Lauda se posicionó a favor de Hamilton y señaló a Rosberg como el culpable del incidente en la segunda vuelta. "Lewis no tiene ninguna parte de culpa en esto, eso está claro. Lewis no ha hecho nada malo. Él estaba en el liderato, el que atacaba era el otro (Rosberg). Lewis no tiene la culpa", declaró el austríaco.

"Lewis no ha hecho nada malo, el que atacaba era Nico"

Como añadido, Lauda estima que el accidente entre las flechas plateadas era evitable. “Es muy simple: no gires. ¿Por qué hacerlo en la segunda vuelta? Si quería adelantarlo, podía hacerlo con el rebufo una vuelta después, sin correr ningún riesgo. No es que estuvieran en la última curva y tuviera que hacerlo, ¡era la segunda vuelta! ¿Por qué no lo pasó en un lugar que no fuera peligroso?", cuestionó el austríaco. La decisión de Mercedes de retomar las órdenes de equipo podría ser anunciada de forma oficial en los próximos días.

