Jorge Lorenzo: "Si tengo que elegir hubiera preferido ganar en seco, pero así estoy contento"

Jorge Lorenzo ha conseguido su primera victoria de la temporada en el circuito de MotorLand Aragón. A pesar de haberlo conseguido en unas circunstancias muy atípicas climatológicamente, el balear se ha mostrado contento y realista: "Tienes un poco de suerte, decides bien, y al final consigues la carrera".

Sobre lo que ha sucedido antes de que la lluvia fuese intensa y los pilotos pasaran por el pit lane, Lorenzo ha comentado que a pesar de haberse encontrado a gusto, no iban al límite: "Ha sido una lucha bastante bonita, porque nos hemos pasado un par de veces y ninguna con toques fuertes. Sí es verdad que las condiciones eran un poco extrañas y en algún momento nos hemos pasado porque caían algunas gotas, con lo cual no íbamos al límite".

Cuando los pilotos de cabeza estaban en plena lucha por la victoria, la lluvia ha empezado a agravarse. Para Jorge Lorenzo, a pesar de conseguir la victoria, la lluvia no ha sido del todo positiva: "Si tengo que elegir, hubiera preferido ganar en seco. Ha sido una pena que empezase a llover porque sino habríamos luchado hasta el final por la victoria. Aunque hubiera sido complicado batir a Marc, y más aquí, pero la Yamaha ha funcionado bien la Yamaha. En algunas curvas iba bastante más rápido que Marc y en otras iba más lento, así que nunca sabremos lo que podría haber pasado".

"O me quedaba en pista para hacer cuarto o quinto con posibilidad de caerme, o cambiaba de moto para ganar o hacer décimo quinto"

En cuanto al cambio de moto, el piloto de Yamaha reconoce que ha sido bastante intuitivo: "He decidido cambiar de moto en el último momento, en los últimos metros de la vuelta anterior. He visto que estaba rodando un segundo más lento de lo que había rodado en el Warm Up con el neumático de agua y me he dado cuenta de que cada vez llovía más, así que he pensado o me quedo en pista y hago cuarto o quinto o me caigo, o entro a boxes y gano o hago décimo quinto. Por eso he decido arriesgarme y me ha salido bien".

Por último, en cuanto al sistema flag to flag, Lorenzo coincide con Márquez y Pedrosa en que no es la manera más segura de competir: "Quizás estas carreras son divertidas para el espectador, pero para el piloto ir con slicks cuando la pista está mojada es una sensación muy incómoda. Saber que vas muy rápido y que incluso yendo muy derecho en las curvas, la moto se va de atrás no es agradable". El español destaca la gravedad de sufrir caídas de atrás: "Una caída de alante no pasa nada, pero caerte de atrás entrando en la curva es más grave. Por eso, aunque haya ganado y me haya salido bien no puedo estar a favor de estas reglas".