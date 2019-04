Dani Pedrosa: "Hoy solo puedo felicitar a Marc y a su equipo"

Otro campeonato que se le escapa a Dani Pedrosa. El catalán ha realizado una temporada muy regular, que en otras ocasiones podría haber significado llevarse la corona de la categoría; pero este año, frente al estratosférico nivel de Marc Márquez, poco se ha podido hacer.

El 26 partía en Motegi desde la tercera posición de la parrilla de salida, tras una sesión clasificatoria en la que se fue al suelo (sin consecuencias), pero un mal comienzo de carrera le impidió estar cerca de la cabeza de carrera: "No he sido tan rápido como otros pilotos en la salida, lo que significa que he perdido dos o tres segundos desde el inicio".

No obstante, el piloto del Repsol Honda hizo todo lo que pudo para reducir la distancia con sus rivales, lo cual consiguió, aunque no fue suficiente para pelear cara a cara con ellos: "A pesar de ello, luego he conseguido recuperarme, marcar buenos tiempos y reducir la distancia con los primeros. Pero como me ha sucedido ya en otras ocasiones esta temporada, he tenido que ir continuamente remontando porque he perdido mucho tiempo al principio".

Como final para sus declaraciones, Pedrosa quiso dedicar unas palabras a su compañero de escudería, y a la excelente temporada que ha realizado: "Hoy sólo puedo felicitar a Marc [Márquez] y a su equipo, porque lo han hecho muy bien esta temporada y se merecen el titulo".