Kimi Räikkönen: "Este año es una historia completamente diferente"

Tras los dos primeros puestos de Sebastian Vettel en las dos primeras jornadas de test de pretemporada en el circuito de Jerez, hoy le ha tocado a Kimi Räikkönen el turno de subirse al SF15-T. El día del finlandés ha sido muy productivo en cuanto a fiabilidad y a velocidad, ya que ha conseguido dar 92 vueltas con el Ferrari y el segundo mejor crono (1:21.750), a poco más de dos décimas del Sauber de Felipe Nasr, el sorprendente líder de la jornada.

Al bajarse del monoplaza, "Iceman" se mostraba bastante positivo con el rendimiento del nuevo Ferrari: "Hay muchos puntos buenos en las áreas en las que teníamos dificultades. Obviamente, es sólo el primer día y el circuito permaneció mojado la mayoría del día, pero tuvimos buenas tandas y conseguimos algo de kilometraje. Todo el paquete es bastante mejor de como terminamos el año pasado. Hemos mejorado en todas las áreas. Tenemos muchas cosas que trabajar y cosas que mejorar, pero, definitivamente, es un inicio positivo y tenemos algo con lo que trabajar".

Con la decepcionante temporada 2014 ya olvidada, Kimi ha destacado el avance de este monoplaza con respecto al F14-T que terminó en cuarta posición del campeonato de constructores. Las buenas sensaciones de estas tres primeras jornadas invitan a los de Maranello a ser optimistas de cara a la temporada 2015.

"Es muy diferente. Es un coche nuevo y normalmente sabes si el coche va a ser bueno o no inmediatamente. Este año es una historia completamente diferente a la del año pasado. Es positivo empezar y tuve buenas sensaciones en cuanto salí", dijo Kimi tras dar 92 vueltas con el Ferrari.

Por otro lado, Kimi no ha querido aclarar nada sobre su futuro en el mundo de la Fórmula 1 más allá de la temporada 2015. El piloto nórdico solo tiene la mente centrada en la temporada que comienza a mediados de marzo en Australia y llegado el momento, tomará su decisión: "Hay una opción en el contrato. No me importa. Depende de mí y del equipo hacer un buen trabajo este año. Si va mal y no firmo, entonces no lo firmo. No es el fin del mundo. El objetivo es hacerlo bien y hacer buenos tiempos y que todo el mundo esté contento. Estoy seguro de que podemos hacer un buen año y luego veremos qué pasa en el futuro. No estoy preocupado por eso y no tengo que pensar sobre ello".