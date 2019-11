Entrevista. Tito Rabat: "El Marc VDS me ha tratado como piloto que soy"

Todo es difícil en la vida y todo hay que trabajárselo para conseguirlo, eso lo sabe mejor que nadie el protagonista de la entrevista, Tito Rabat. El piloto barcelonés ha pasado varias etapas por el motociclismo, unas mejores y otras peores. Su carrera en el campeonato del mundo comenzó a ser destacada hace dos temporada en el PONS Racing con Pol Espargaró como compañero de equipo. Tito era uno de los candidatos al título pero quedó tercero tras Pol y Redding.

A la campaña siguiente, esta que acaba de pasar, Rabat se iba al Marc VDS Team ocupando la plaza de Redding y siendo uno de los serios candidatos al título. El español consiguió ganar el mundial con una gran regularidad, logrando catorce pódiums en 18 carreras, con siete victorias y once poles. Tras la victoria en el campeonato, Tito seguirán en Moto2 al no convencerle ninguna oferta desde la categoría reina. El catalán será el primer campeón de Moto2 que intentará revalidar el título en los cortos cinco años de la categoría.

Pregunta: El proyecto de la construcción del circuito surge por la iniciativa privada de la familia de David García, piloto almeriense de motociclismo, ¿Qué tiene este circuito para que decida ir tanto allí?

Respuesta: Bueno, tiene muchas cosas, el entorno que hay en el circuito ya que allí somos como una familia, después que es una ciudad tranquila donde hace buen tiempo y buen clima, es un sitio donde tengo una estabilidad y estoy a gusto. También es donde puedo prepararme para llegar fuerte a las carreras y es un conjunto de cosas que coincide conmigo y solo me queda aprovecharlo.

P: ¿Recibió la llamada de Suzuki o Aprillia para subir a MotoGP? En caso afirmativo, ¿Por qué no le pareció más atractiva esa opción que quedarse en Marc VDS?

R: No, no recibí ninguna llamada ni de Suzuki ni de Aprilia pero bueno, también lo que quiero es subir para ganar, una vez uno se acostumbra a ganar quiere subir para ganar, así que no, no recibí ninguna llamada.

P: ¿Si le llamaran para la siguiente temporada se lo plantearía?

R: Ahora lo primero que hay que hacer es volver a ganar en 2015, este es el objetivo y tengo mucho trabajo. Cada año es más difícil y nos estamos preparando más y mejor a ver cómo va y si la recibiera claro que me lo pensaría, pero primero hay que ver qué demuestran este año.

P: Este año ha pasado del equipo de Sito al Marc VDS, ¿en qué le ha favorecido el cambio? ¿Hay algo que eche de menos del anterior equipo?

R: Del Marc VDS al equipo de Sito lo principal es el trato, un trato profesional. Es la primera vez, de todos los equipos que he estado, que me han tratado como piloto que soy, sin influencias de nada. Tú eres piloto, tú vienes a correr para nosotros, tú vienes aquí a hacer tú trabajo, nosotros el nuestro, cada uno al 100% y nos damos la mano. Este trato tan profesional y tan auténtico es el primer año que lo he tenido. Está claro que hay muchas diferencias de equipo, este equipo es un equipo muy frío y yo no soy así pero este entorno me ayuda mucho a centrarme, a focalizar y a mi tranquilidad. En cuanto a las motos, siempre las tienen impecables y eso nunca lo he tenido, si hay alguna rueda que parece no estar bien pues lo cambian, si hay un cadenado que parece no estar bien pues lo cambian y así igual con cualquier cosa. Mi técnico es impresionante, es una persona muy inteligente con la he congeniado muy bien. Los mecánicos, todos me han hecho posible encontrar mi forma para evadirme de todo y centrarme en lo mío.

P: Todos sabemos que el máximo rival es el compañero de equipo, pero ante la lucha por el mundial, ¿cómo se vive que el compañero de equipo luche mano a mano con usted? La profesionalidad del equipo le habrá ayudado mucho en este ámbito.

R: Exacto, aquí está la prueba, este es un equipo donde los dos pilotos tenían lo mismo, los dos pilotos iban a luchar por ganar, los dos pilotos tenían a su equipo que le iban a dar todo para poder luchar por ganar y ha ganado el mejor. Aquí está la prueba que no había normas, que no había reglas y que el objetivo era ganar carreras.

P: Para la próxima temporada llega al equipo Álex Márquez (para dos temporadas), ¿qué le parece como compañero de equipo?

R: Ha ganado Moto3, lo ha hecho ganado bien, tiene un entorno que le favorece muchísimo pero bueno, estará en mi equipo y tenemos lo mismo otra vez, me tocará hacer lo mío y centrarme en lo mío, él es mi compañero de equipo, está claro que sube de categoría pero ahora se adaptan muy rápido, mira Folger, ganó su primera carrera en Moto2 en la tercera cita, en Jerez. Es un rival [Márquez], un rival directo además.

P: Miller irá la temporada que viene a MotoGP, ¿le parece una decisión acertada?

R: Depende, desde el punto de vista de fuera diría “este tío está loco”, desde el punto de vista de dentro pensaría “mira que me he saltado Moto2, una menos” (risas). No, no, pero llegas a MotoGP, te saltas Moto2, pero es un gran piloto y seguro que le va muy bien ahí. No te puedo decir qué me parece porque no me lo he puesto a pensar, cada piloto tiene su línea, él tiene esta y que tire para adelante con la suya. Espero cruzarme con él algún día en MotoGP.

P: ¿Qué hace que un piloto sea mejor o peor en sobre mojado? Quizás la confianza o los nervios en el momento…

R: Un piloto es el que conduce la moto, es el que, por encima de todo, él domina la moto y él domina la situación. Yo soy un piloto muy fino, conduzco sin hacer mucha fuerza, entonces esto cuando se está en seco va muy bien para la moto y te ayuda porque gastas poca energía y la moto va haciendo metros sin gastar energía.

Eso es lo que me hace ir tan bien en seco y eso también es una habilidad, pero en mojado esto no funciona para nada, es el piloto el que maneja la moto, tiene que dominarla, el piloto tiene que tener fuerza, de hecho es el que tiene que mantener firme la moto. Esto es lo que he trabajado este invierno para que este año pueda ir bien en mojado también.

P: Esta conducción tan fina y sabiendo mantener las fuerzas es la que te ha permitido mantener los neumáticos. Algo de lo que se ha hablado bastante como una habilidad en ti.

R: Sí, y la pasada, pero el problema es que todo el mundo dice que cómo los puedo desgastar poco, aunque bueno este año eran más resistentes las gomas. Lo que hay que hacer es analizar los problemas que se tengan e intentar ponerles solución, eso es lo importante. A ver si vamos rápido también en agua.

P: En unas declaraciones durante la temporada dijo que le costaba la salida y las primeras vueltas, ¿es su asignatura pendiente?

R: Sí, estoy perfeccionando esto, las salidas y las primeras vueltas, el cuerpo a cuerpo, el agua. Todo esto son cosas que, sobre todo a final de temporada, ya no las hacía mal pero son puntos que he de mejorar para ser un piloto aun mejor. Entonces estoy trabajando en ello y no paro de hacerlo.

P: ¿Han hablado entre el “Rufea Team” la posibilidad de estar en MotoGP en unos tres o cuatro años? Los tres juntos con una cerveza en la mano…

R: (Risas) No, que va, pero sería un sueño de verdad y seguro que lo conseguimos porque tengo muchísimas ganas de que pase.

P: Bueno, ¿y ahora qué? Tras ganar el título, el año que viene a intentar revalidarlo, ¿y después? ¿A la categoría reina sí o sí? ¿O sino le gusta la oferta se volvería a quedar en Moto2?

R: Sí claro, esta temporada a por el título, invierno me está yendo muy bien para recuperar energías. Estoy durmiendo mucho, estoy entrenando mucho y sobre todo regenerar que es lo que importa. Para el 2015 está claro que hay que llegar al 100%, hay que intentar hacerlo mejor que el año pasado. Esa debe una meta para llegar a MotoGP.

P: Con los test realizados, ¿qué piloto ve como nuevo rival para la siguiente temporada?

R: Yo creo que habrá muchos rivales, Moto2 es una categoría muy complicada ya que hay motos muy iguales, nunca sabes quién te puede sorprender. Hay pilotos que primero van muy rápido y luego muy lento o al revés, que primero van muy lento y después muy rápido. Mi máximo rival soy yo mismo, pensar en mí porque rivales habrá muchísimos.

P: En la carrera de Valencia tuvo un problema con la moto justo antes de cruzar la meta, ¿guarda alguna curiosidad parecida?

R: No, no recuerdo ninguna pero en la última aceleración me hizo un vacío porque no quedaba gasolina pero bueno, fue una trastada porque quería ganar en casa, llevaba unas carreras demasiado conservador y bueno me quedé con mal sabor de boca pero bueno, el equipo estuvo bien durante todo el año. Como esto nunca me ha pasado nada igual, es único.

P: Ha batido varios récords, ¿Cómo calificaría la temporada?

R: Hombre yo creo que ganar es diez, porque sino nunca pararíamos, yo la califico de diez. Igualmente siempre voy buscando lo mejor, ganar es diez siempre. Está claro que los pilotos queremos siempre más pero hay que saber a veces regenerar, coger aire y venga otra vez.

P: Ha estado en todo momento en la primera plaza de la clasificación sin embargo, ¿en algún momento se le ha venido el mundo encima?

R: No, a ver, un campeonato es muy largo y si vas a pensar cada vez que salga mal una carrera mejor no salgas. Yo lo que pienso es que las carreras son lo mejor, un fin de semana de carreras es lo mejor que existe en el mundo y entonces cuando llega el momento de la carrera hay que estar preparado, cada uno con sus cartas. Sales a por todas y te olvidas de todo, solo piensas en dar gas y en tirar para adelante lo máximo posible y en quemar toda esa adrenalina que llevas dentro. Siempre he intentado pensar así.

P: ¿Qué ensalza de Mika Kallio?

R: Él no entrena, se sube en la moto y va rápido, ojalá tuviera yo esa habilidad. Supongo que es la edad porque se trae a familiares, sabe diferenciar muy bien el trabajo de la familia. Es un tío muy tranquilo, yo no sabría estar como él. No entrena durante dos semanas y después se sube a la moto y va rápido, esto es de admirar.

P: ¿Qué carrera se le ha quedado en la mente? Ya sea por un duelo cuerpo a cuerpo o por lo que haya podido significar en general.

R: Silverstone ha sido la mejor carrera que he hecho aunque ha sido un año bastante bueno. Silverstone fue impresionante porque saqué toda la mala leche que tenía dentro y demostré que quería ganar aunque no fuera el más rápido. Luchando hasta el final en un circuito muy físico y con un cuerpo a cuerpo en el que me sentí muy bien. En Valencia fui el más rápido, supe centrarme en mí, a Luthi lo tenía pegado, cuando me pasaba yo lo volvía a pasar y no gané pero con esa carrera me sentí muy satisfecho porque dí el 200%.

P: ¿Hubo algún momento en el que supiste que ganarías?

R: Nunca lo supe al 100% porque con el agua y claro, con la lluvia en Malasia que no se sabía si podía llover… No se sabía si te podías caer en cualquier momento y hasta que no se bajó la bandera no dije ahora he ganado.