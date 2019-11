Eric Boullier y Yasuhia Arai: "Somos positivos"

El motor Honda ya está homologado. No hay marcha atrás. Dicho anuncio no lo podía hacer cualquier empleado del binomio, han sido Eric Boullier y Yasuhia Arai los que han leído el comunicado, han anunciado esta cuestión y se han sumergido en un mar de preguntas.

En primer lugar, a Boullier se le ha preguntado por qué han decidido abortar el plan de trabajo que tenía la escudería para hoy, a lo que el francés ha explicado que una avería ha sido la razón: "Hemos tenido una fuga de aceite bastante profunda en el coche y teníamos que investigar la causa, así que hemos decidido parar y desmontar el motor. Queremos rodar mañana, así que tomamos la decisión de ser cautelosos".

Arai, por su parte, le ha quitado hierro al asunto y se mostraba satisfecho por cómo fue la jornada de ayer y como ha ido la de hoy: "Todo funciona bien. Ayer hicimos más de 100 vueltas, hoy 40 más. Los sistemas van bien, estamos preparados para competir, pero necesitamos entrenar más, hacer más simulaciones de carrera en pista, recopilar datos, etc.".

Como no podía ser de otra forma, a ambos se les ha preguntado por cuestiones mecánicas. El rendimiento del motor Honda aún está por demostrar, pero como el japonés afirmaba las 100 vueltas de ayer de Jenson Button son un argumento para ser optimista. Boullier también ha seguido esa línea argumentativa: “Es cierto que no hemos dado tantas vueltas como queríamos, eso nos va a afectar, pero yo no sería tan negativo. Nos recuperaremos. Sólo es un retraso. No estamos tan decepcionados. Todos los sistemas de nuestro motor funcionan correctamente, la refrigeración funciona... Hay cosas positivas".

El francés estuvo explicando también en qué aspectos el equipo McLaren ha de mejorar, pero no duda de la entrega de sus ingenieros y califica las regulaciones para esta temporada como un desafío a afrontar, tanto aerodinámicamente como a nivel mecánico y de reglamento: “El brake-by-wire es algo en lo que tenemos que trabajar. Estamos en ello y la falta de tiempo en pista nos perjudica porque no podemos resolver todos los problemas como nos gustaría, poniendo a punto el mapa del motor para cuadrarlo con el sistema de frenos, pero no es nuestra máxima prioridad en estos momentos”.

A Yasuisha Arai, también le preguntaron por el nuevo presidente de Honda, se había especulado con que este no estuviera tan interesado en desarrollar el proyecto F1 como el anterior. Arai ha aclarado esta cuestión tajante: "Anunciamos un nuevo presidente de Honda en Japón a finales de enero. El nuevo presidente está comprometido con la Fórmula 1. La Fórmula 1 está en el ADN de Honda, así que el nuevo presidente se siente de la misma forma, no hay ningún cambio".

Por otro lado, Arai también ha hablado de cuánto invertirá la marca nipona en mejorar el coche, pues aún no saben de cuantos tokens disponen: "Hasta que no sepamos cuántos tokens tenemos, no podemos elaborar nuestra lista para decidir qué hay que cambiar. Hoy ya hemos homologado el motor, pero no sabemos cuántos tokens han usado los demás fabricantes. Quizás lo sepamos justo antes o justo después de Melbourne. Usaremos el día de mañana para confirmar la durabilidad del motor para la primera carrera. No hemos usado tantos motores, pero estamos lo suficiente preparados".

Obviamente a ambos se les ha preguntado por el accidente de Fernando Alonso. Al piloto español se le espera para Melbourne salvo sorpresa. Aun así, hasta que los médicos no den el visto bueno no podrá participar: "En cuanto los doctores le den luz verde, que debería ocurrir la semana que viene, confirmaremos nuestra alineación para Australia. No depende de nosotros, por lo tanto. Estamos contentos con el rendimiento, sólo necesitamos que el coche dure un poco más, pero hemos mejorado mucho en cuando a la fiabilidad".

Y por supuesto, la pregunta estrella que se lleva haciendo todo fan de Mclaren-Honda o de sus pilotos: ¿Cuándo ganará el nuevo bólido de Woking? "Cuando vayamos a Melbourne no estaremos tan preparados como nos gustaría, pero lo haremos lo mejor posible. Hemos solucionado la mayoría de problemas. Todo está funcionando tal y como se esperaba. La fiabilidad aún es una preocupación, no sé cuánto más vamos a seguir así. Conllevará unas cuantas carreras. Posiblemente, alrededor de Europa deberíamos empezar a ser competitivos".

Por último, se les ha preguntado a ambos por la reunión que hoy Honda, Lotus, Ferrari y Mercedes han tenido. Arai ha respondido: "Esta mañana nos hemos reunido con los otros fabricantes para hablar sobre 2017. Sólo hemos intercambiado información e opiniones. Todos los fabricantes pensamos de forma bastante parecida. Queremos que la Fórmula 1 sea atractiva, queremos ahorrar costes. Sólo hemos hablado del futuro, pero no se ha tomado ninguna decisión".

La clave humorística y anecdótica la ha puesto Eric Boullier al ser preguntado por el ruido del motor Honda: "Podemos tener secretos, ¿no?"