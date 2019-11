Cruce de declaraciones por el rendimiento de los motores Renault

Polvo, humareda y revuelo en la orilla del equipo Red Bull i en las sede de Renault. Este gran premio de Australia ha supuesto el estallido de un conflicto interno en las filas del equipo Austriaco. No están contentos con el rendimiento que el motor de los Franceses está dando y esperan mejoras. La distancia con Mercedes es insalvable, pero que el rendimiento del motor Ferrari esté por delante del de Renault ha enfadado a la escudería Red Bull.

El problema no radica solamente en el rendimiento, en la potencia del propulsor frente a otros, si no en lo difícil que se ha convertido de conducir el monoplaza, así pues lo ha manifestado Christian Horner, que no se ‘mordió’ la lengua, y calificó al propulsor del ‘rombo’ como ‘inconducible’. Una vez encendida la mecha, Renault no tardó en contestar y en prometer mejoras para hacer del monoplaza de Red Bull un coche veloz y ganador. Lo hizo a través de Cyril Abiteboul, director técnico de Renault Sport, encargado del buen funcionamiento de los propulsores galos:

"Sabemos que habíamos hecho un progeso durante el invierno pero no pudimos mostrarlo y de hecho parece que hayamos ido hacia atrás. Dada la manera en la que logramos desarrollar el motor en las últimas semanas quizá no sean necesarios demasiados cambios para mejorar. Necesitamos reaccionar pero no sobrereaccoinar y volver a ponerle sentido común a las cosas para dirigir el desarrollo de los motores por un camino lógico"

Foto: LaF1.mx

Si este cruce de declaraciones entre propios y extraños no fuese suficiente dentro del equipo de la bebida energética, Jos Verstappen, padre del piloto Max Verstappen se marchó enfadadísimo del circuito Australiano. De hecho, en el momento del abandono de su hijo la realización centró sus cámaras en él y mostró como el expiloto de Fórmula 1 dejaba sus cascos y se marchaba al rincón posterior del box de Toro Rosso filial de Red Bull, con el gesto torcido.

Verstappen padre, se pronunció sobre la cuestión de la siguiente manera: "Pudo haber sido un cuento de hadas. Las cosas no están en orden, está claro. Renault necesita trabajar más duro” y posteriormente añadió que: "Es frustrante para Max. Es bueno que esté en la Fórmula 1 para ganar experiencia, pero si estuviera aquí con otra marca de motor podría dar una buena impresión". No le sentó bien al veterano el resultado del pasado domingo. Estas declaraciones que hizo para De Telegraaf, encendieron a un sector de las redes, incluso, se le llegó a comparar con Anthony Hamilton y sus actuaciones en ánimo de ayudar a su hijo dentro de los conflictos internos de Mclaren allá por 2007 y 2008.

Jos y Max Verstappen, padre e hijo. Foto: Grandprix247.com

Remi Taffin, otro de los responsables del funcionamiento del propulsor Renault explicó las dificultades con las que se están encontrando y su receta para sacar adelante esta situación: "La fiabilidad ha sido problemática, Ricciardo y Max Verstappen sufrieron problemas con el ICE (el motor de combustión interna). No están relacionados y estamos investigando lo sucedido para evitarlo en el futuro, el mayor problema ha sido la dificultad para conducir el motor y las incomodidades que ha causado. Esto afecta directamente a la confianza que tienes para apretar el pedal en la curvas y cuesta tiempo por vuelta y costó puntos este fin de semana. Está relacionado con los mapas o quizá con la configuración de la unidad de potencia así que realmente no tiene fácil solución pero no requiere un rediseño completo Hay mucho trabajo por delante hasta llegar a Malasia, hay que trabajar duro y estamos motivados para que esto no vuelva a ocurrir”.

Otro de los que también comentó sobre esta cuestión fue el ‘jefe’, el propietario, Bernie Ecclestone consideraba fundadas las críticas y quejas del equipo Red Bull, que ha llegado a afirmar que Renault les respondió negativamente a dejarse ayudar y colaborar con ellos para mejorar el motor: "Su posición es 100% correcta. Hay una regla que pienso que colocó Max Mosley que dice que cuando hay un equipo o motorista concreto que hace algo especialmente mágico, como ha hecho Mercedes, la FIA puede subir de nivel las cosas. Necesitamos cambiar un poco las cosas y estudiar hacer algunos cambios"

Foto: Dailymail.com/Getty Images.

Si estos frentes no eran pocos, en los últimos días se abría otro debate, precisamente la última parte de las declaraciones de Ecclestone explican el porqué de este. No solo Red Bull, si no otros equipos creen que la ventaja abismal que Mercedes tiene con el resto de ellos perjudica gravemente la competición, no ayuda a crear adeptos a este deporte.

El equipo austriaco explicó que no se sienten cómodos con estas reglamentaciones, normas y reglas que tanto ayudan a Mercedes y que cuando el equipo Red Bull era el que ganaba aplastantemente casi todas las carreras se aplicaron más normas que ahora para evitar que su ventaja fuera tal: "Cuando ganábamos nosotros nunca tuvimos tanta ventaja. Se nos cortaban las alas constantemente con prohibiciones frecuentes como la de los dobles difusores o los escapes soplados incluyendo limitaciones en los mapas de motor, todo era válido para mejorar la competición, esto debería ser aplicable a todos. No desmerezco su trabajo, lo han hecho muy bien pero esto tendría que ser una competición".

Toto Wolff. Foto: Grandprix247

Estas declaraciones molestaron en Mercedes, y el propio Toto Wolff respondió tajantemente: "Que vayan a quejarse al muro de las lamentaciones de Jerusalen”. Sin duda, esta temporada de Fórmula 1 ha empezado cargada de tensión. Veremos como avanza.