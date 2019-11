La lucha en silencio de Dani Pedrosa

El Gran Premio de Qatar 2015 dio el pistoletazo de salida a la décimo quinta temporada de Dani Pedrosa en el mundial de Motociclismo, diez de ellas en la categoría reina. Pero su décimo aniversario en MotoGP no terminó como todos esperábamos. Después de un fin de semana en el que Honda ladró pero no mordió, completando buenos entrenamientos y arrancando desde la primera fila, pero quedándose con el quinto y el sexto puestos en carrera, el piloto de Castellar anunciaba que no competirá más hasta no solucionar los problemas físicos que arrastra desde hace tiempo.

Allá por 2004, un joven Pedrosa que ya había conseguido el campeonato de 125cc y debutaba en 250cc, donde conseguiría dos campeonatos consecutivos, tuvo que pasar por el quirófano para tratarse el antebrazo derecho. Durante su primera temporada en la categoría intermedia se vio obligado a operarse, por, según él mismo dijo "un problema genético que le perseguía desde que se subió a una moto de 250cc por primera vez", que no una lesión. Ya entonces, el piloto no se mostraba abierto sobre el tema. En 2006, la historia se repitió, pero en su brazo izquierdo, que, por el momento, no ha vuelto a dar problemas.

El síndome compartimental se genera por un sobre esfuerzo de los músculos. Dado que las cavidades en las que se aloja la masa muscular de los antebrazos son muy pequeñas, el desarrollo excesivo de los músculos de la zona provoca demasiada presión en los vasos sanguíneos y tendones que forman el antebrazo, derivando en pérdida de fuerza, dolores y molestias. Estos síntomas pueden ser de carácter agudo, en cuyo caso se solucionan con una intervención quirúrgica, que debe realizarse cuanto antes para evitar que la dolencia llegue a ser crónica. Si esto sucede, el tratamiento que se debe llevar a cabo no está tan claro.

Dr. Ángel Villamor: "No existe alternativa a la cirugía para solucionar el síndrome"

En el caso de Dani Pedrosa, no se ha hecho pública la condición exacta del deportista, repitiendo así la historia de 2004, cuando se trató de llevar su evolución en secreto. No obstante, el cese de la práctica de deporte es una de las medidas propias del tratamiento contra el Síndrome Compartimental crónico.

Sin embargo, el Dr. Ángel Villamor, médico de iQtra Medicina Avanzada y conocido traumatólogo deportivo, ha asegurado en declaraciones al diario AS que la cirugía es la única medida que ha dado resultados reales: "Nuestra experiencia de todos estos años es que no existe otra alternativa para solucionar el síndrome que la quirúrgica. Hemos buscado opciones mediante la fisioterapia, la acupuntura e incluso dietas bajas en proteínas y los resultados no han sido los esperados".

A pesar de desconocer los detalles del caso del piloto catalán, y con la prudencia que eso exige, Villamor opina que "su situación no es irreversible". Explica que, a pesar de haberse operado en dos ocasiones, "la fascia (funda de colágeno que envuelve al músculo y lo presiona cuando este se desarrolla en demasía) puede tender a cerrarse de nuevo de forma natural, el propio organismo así lo propicia, y entonces la operación deja de tener efecto". Por otro lado, comenta que "lo más oportuno es una intervención más agresiva y que apunta a la eliminación total de la fascia, impidiéndose así que se cierre de nuevo".

La idea de volver a operarse, sin embargo, no parece entrar en los planes de Dani Pedrosa. Según ha explicado Livio Suppo, responsable de comunicación de Honda, el piloto habló el Dr. Xavier Mir, encargado de operarle en las dos ocasiones anteriores, quien le avisó de que "operar por tercera vez podría ser incluso peor". No obstante, el propio doctor propuso "otra técnica más invasiva", que solo ha sido practicada por un doctor y que podría solucionar el problema. Todo apunta a que dicha técnica consiste en la retirada completa de la fascia, permitiendo que esta se regere posteriormente adaptándose al músculo del deportista.

El precedente de Nicky Hayden aporta esperanza a la situación de Pedrosa

El piloto que se ha sometido a dicha operación más recientemente ha sido Nicky Hayden, quien después de pasar por quirófano en dos ocasiones para combatir el Síndrome Compartimental, decidió optar por esta técnica. Desde entonces, el estadounidense no ha sufrido más problemas con su antebrazo.

En definitiva, a día de hoy lo más importante es la recuperación de Dani Pedrosa, una pieza clave en MotoGP. Ha asegurado que durante 2014 sufrió mucho con esta dolencia, hasta tal punto que no está dispuesto a volver a pasar por lo mismo. A pesar de llevar su historia con mucha discrección, el piloto parece haber llegado al límite. Se ve obligado a alejarse, por el momento, de las carreras, para centrarse en encontrar una solución que le permita volver a disfrutar de lo que más le gusta: correr en moto.