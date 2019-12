Entrevista. Xavi Vierge: "El objetivo es ganar el campeonato"

Sin duda, fue sorprendente hasta para él la gran llegada que tuvo a Moto2 cuando dio el salto en 2014 tras una experiencia frustrante en Moto3 donde su envergadura fue un gran obstáculo para progresar. A las puertas de cumplir los 18 años, Xavi Vierge está viviendo un gran momento en su carrera deportiva tras lograr terminar cuarto en su primera temporada tras solucionar la falta de experiencia que le llevo a sufrir diversas caídas en el inicio de temporada.

Junto a Alan Techer forma el escuadrón del TargoBank Motorsport para Moto2 donde parten como favoritos junto a pilotos como Edgar Pons o Steven Odendaal. Esta temporada contará sin duda, con nuevos pilotos que se unirán a la lucha y todos con el mismo objetivo, que ya tiene marcado el joven del dorsal 97, ganar el campeonato.

Tras lograr subir al podio en las dos mangas de la primera carrera de la temporada, segundo y primero respectivamente, VAVEL habló con él para que nos contara sus primeras sensaciones tras la primera ronda.

Cambio de aires en 2014

Pregunta: Cambiaste del equipo familiar de Dani Devahive en Moto3 al TargoBank en Moto2, ¿notó mucho el cambio de equipo y forma de trabajar analizándolo tras haber terminado el proceso de adaptación?

Respuesta: Son dos equipos muy parecidos, muy familiares los dos. Tanto en uno como en el otro me entienden a la perfección y me gusta mucho trabajar con ellos.

"Me entienden a la perfección y me gusta trabajar con ellos"

P: ¿Esperaba que los resultados en su primera temporada fueran esos? ¿Qué mensaje le dio el equipo antes y después de lograrlos?

R: Esperaba acabar como acabé, peleando por la victoria, pero lo que si no me esperaba era estar ya desde la segunda carrera del campeonato peleando con los de arriba. El equipo no me exigió nada, solo que disfrutara ya que era un año de aprendizaje, pero claro está que si llegaban resultados mejor.

P: Una victoria, dos poles, cuatro podios y cuarta posición en la general ¿Qué nota se pondría en su primera temporada y que balance haría?

R: Yo creo que un notable. Nos adaptamos bien a la categoría y carrera a carrera íbamos mejorando cada vez estando más cerca de nuestro objetivo.

2015 comienza lleno de cambios

P: Tras los primeros test con unos resultados favorables, ¿hay ya algún objetivo marcado?

R: Si, esta es ya nuestra segunda temporada en la categoría y tenemos un objetivo claro: llegar a la última carrera del campeonato jugándonos el título, pero para eso tenemos que trabajar mucho y muy bien.

"Mi apuesta para el campeonato es Vierge - Techer - Pons "

P: Suben nuevos equipos y pilotos a la categoría, ¿Quién cree que serán sus principales rivales? ¿Por quién apostaría para las tres primeras posiciones del campeonato?

R: Los rivales más fuertes creo que serán los mismos que el año pasado: Pons, Odendaal y Techer pero los pilotos nuevos seguro que suben también muy fuertes. Vierge, Techer y Pons, esperemos. (Risas)

"No es lo mismo ser campeón de España que de Europa"

P: El certamen adapta una nueva forma pasando a ser un título europeo. ¿Cómo ve desde su punto de vista y como ven desde el equipo este cambio?

R: Estamos contentos, contra más importancia tenga el certamen mejor, sí que es verdad que hacemos las mismas carreras que la pasada temporada así que no notaremos mucho la diferencia pero para el ganador no es lo mismo ser Campeón de España que Campeón de Europa.

Analizando el pasado con objetividad

P: ¿Qué se reprocharía de la pasada temporada?

R: En las primeras carreras tuve muchas caídas, pero bueno era nuestro año de aprender y cometer errores.

"Tuve muchas caídas pero era el año de aprender"

P: ¿Qué fue lo que más le gratificó?

R: Verme en la segunda carrera de la temporada en el podio, me dio mucha fuerza.

P: ¿Piensa que con el salto de Jesko Raffin al Mundial de Moto2, la categoría se queda sin rey y por tanto abierta a incluir a muchos más pilotos en la lucha?

R: La marcha de Jesko Raffin deja un espacio más, pero yo creo que con él o sin él los pilotos que habrá en la lucha por ganar serán los mismos.

"Pisé un bache y me llevé a Alt por delante"

P: ¿Qué pensó en el momento en que se cayó en Portimao con la mala suerte de llevarse por delante al principal rival de Raffin en ese momento, Florian Alt?

R: Era la última vuelta a dos curvas del final, mi intención no era pasar a los dos pilotos, era solo pasar a Odendaal pero Alt frenó más de la cuenta y no me quedó más remedio que intentar pasar a los dos para intentar evitar el choque. Tuve la mala suerte de pisar un bache e irme al suelo con la mala suerte de llevármelo por delante. A nadie le gusta tirar a un piloto, pero son cosas que pueden pasar en las carreras. Me disculpé con él.

P: Compartís equipo junto a Iván Silva, un piloto muy experimentado, ¿Qué consejos os da a ti y a Alan Techer?

R: Es un piloto con mucha experiencia y muy profesional, principalmente, nos dice que disfrutemos, que así son como salen las cosas.

Sale líder de Portimao

P: Primera carrera superada y dominador de las sesiones clasificatorias sin rival alguno. ¿Qué sintió el sábado al verse allí arriba y cómo se preparó de cara al domingo?

R: Siempre te da ánimo conseguir la pole y más con el buen ritmo que teníamos, pero eso no quiere decir nada, lo importante es la carrera y puede pasar cualquier cosa ese día, como fue el caso de este domingo que nos levantamos y estaba todo mojado.

"Importa la carrera y puede pasar cualquier cosa ese día" P: Pero de repente domingo amanece con la pista mojada, ¿trastocó todos los planes o tuvisteis un margen de reacción?

R: Al principio vimos muy claro que las carreras iban a ser en mojado porqué la previsión decía que iba a llover todo el día pero paro de llover y la pista se seco 10 minutos antes de empezar la primera manga. Eso fue lo que nos trastoco los planes.

P: Primera carrera con la moto no del todo por la mano con una segunda posición y en la segunda una victoria en unas condiciones finales difíciles. ¿Qué sucedió en cada una? ¿Qué consideraría como factor clave para cada uno de los resultados?

"Pensé en el campeonato, no tenía la moto perfecta" R: De cara a la primera carrera no dio tiempo de poner la puesta a punto de la moto perfecta y desde la primera vuelta vi que no podía ir rápido. Decidí pensar en el campeonato dejando ir a Pons y jugándome la segunda posición con Odendaal. De cara a la segunda carrera me sentí perfecto con la moto, igual que en los entrenamientos y pude pasar a Pons y empezar a tirar pero comenzó a llover y eso complicó mucho las cosas, no sabía el ritmo al que rodar, fue muy complicado hasta que pararon la carrera.

P: Partía con Pons como máximo rival y ahora es líder empatado a punto con él. ¿Le ha sorprendido?

R: Hemos trabajado mucho para conseguir esto, tenemos que seguir en esta línea porque lo importante no es como se empieza sino como se acaba.

"Hay que lograr los máximos puntos posibles" P: ¿Qué objetivo se marca para Montmeló, su carrera de casa, tras ver lo sucedido este fin de semana?

R: Igual que en cada carrera, dar el 100% en cada salida a pista e intentar salir de allí con los máximos puntos posibles: 25 mucho mejor que 20. (risas)