Rueda de Prensa del GP de España 2015

Tras un mes volando de Asia a América, los pilotos del mundial de motociclismo aterrizan, al fin, en Europa para disputar en las tierras de este continente su primera carrera de la temporada: el GP de España. El circuito de Jerez está listo para recibir a los miles de aficionados que abarrotarán y llenarán de ambiente sus instalaciones a lo largo de este fin de semana donde el mundial llega ‘on fire’ tras Argentina.

Los pilotos de MotoGP han sido, como viene siendo habitual, los encargados de llevar a cabo la Rueda de Pensa. Tras el paso del certamen por Argentina, todos los medios de comunicación se morían de ganas por ver tanto a Marc Márquez como a Valentino Rossi sentados en la misma mesa compartiendo un buen rato fuera de la pista; no han cesado las preguntas sobre su relación contestando ambos que todo se queda en pista. Rossi es el actual líder seguido de Andrea Dovizioso y Andrea Iannone, ambos pilotos de Ducati que están firmando un brillante inicio de temporada que poca gente esperaba o confiaba.

Tras su reciente operación Márquez ha recibido preguntas sobre el estado de su dedo mientras Jorge Lorenzo ha asegurado que espera mejorar aquí sus resultados. Cerrando la Rueda de Prensa han hablado Cal Crutchlow y Bradly Smith, pilotos de Honda y Yamaha en equipos satélites respectivamente y ambos confiados en que en el trazado jerezano pueden obtener grandes resultados este fin de semana.

Todos expectantes de ver juntos a Rossi y Márquez

El primer piloto en hablar y abrir las declaraciones de la Rueda de Prensa ha sido Valentino Rossi, actual líder de la clasificación y ganador de dos de las tres carreras disputadas hasta el momento además de la tercera posición que logró en Austin. El italiano llega con muchas ganas a Jerez además de contar con el extra de motivación que significa ser líder del campeonato. Rossi: "Entrenar en moto es lo mejor" "Este fin de semana es distinto al anterior. Cada fin de semana es otra historia. Habrá que trabajar y estar preparados el domingo. Sobre la lesión de Marc, está claro que todos entrenamos con motos porque es el mejor entrenamiento posible", comenzaba apuntando Il Dottore sobre cómo afronta el fin de semana tras la noticia de la lesión de su máximo rival en Argentina.

Sobre el peligro al que se exponen todos los pilotos al entrenar Dirt Track o Motocross, el 46 ha añadido: "A todos nos encanta el motocross y las motos de campo siempre están listas para correr. Yo he tenido lesiones de hombro practicando motocross y es algo que también le ha pasado a otros pilotos. Nos gustar entrenar así, pero luego también tienes que tener suerte". Y sin duda, algo de lo que no podía dejar de hablar fue sobre el desenlace de Argentina donde en plena lucha con Márquez, este cayó privándonos de una gran lucha, puesto que este fin de semana el vigente campeón no estará al 100% por la lesión del dedo meñique: Rossi: "Habríamos tenido una gran lucha en la última vuelta" "En Argentina sabía que estaba fuerte y fue una pena la caída de Marc porque habríamos tenido una gran lucha en la última vuelta", concluía el piloto de Yamaha.

Marc Márquez se operó el pasado sábado tras la lesión sufrida en su dedo meñique izquierdo practicando Dirt Track y esta misma tarde los doctores de la Clínica Móvil, que acompaña siempre al Mundial de Motociclismo, le han dado el visto bueno para disputar mañana los primeros libres. "Me caí entrenando y desde el primer momento supe que me había hecho daño, creo que tengo suerte de estar aquí. Mañana veremos cómo me encuentro. Márquez: "Voy a intentarlo, seguro que me duele" Voy a intentarlo, seguro que me va a doler, pero hasta que me suba a la moto no lo voy a saber. Me sometí a la operación el pasado sábado por la noche, pero esto es Jerez y corremos delante de nuestra afición", apuntaba el de Cervera que está intentando acelerar al máximo su recuperación para estar pronto, de nuevo, al 100%. Llega a Jerez en la 5ª posición de la general y sin duda, no va a dejar de intentar lograr los máximos puntos posibles.

Lorenzo quiere subir al podio

Jorge Lorenzo no está del todo satisfecho con los resultados obtenidos en estas tres primeras carreras disputadas y es que, el mallorquín esperaba estar luchando desde el principio por la victoria. Tras inaugurar ayer su estrella en el paseo de la fama de Jerez, el 99 busca este fin de semana subir al podio para lograr colocarse entre las tres primeras posiciones de la clasificación. "Este año no hemos arrancado perfectos, pero el pasado fue peor. Lorenzo: "Hay que ser más constantes" Creo que podemos luchar por el podio, éste es el circuito perfecto y creo que lo vamos a intentar. Hay que ser más contantes. Cuando estás a un gran nivel cualquier pequeño problema te condiciona la victoria o el segundo puesto", concluía el piloto de Yamaha que está en la 4ª posición de la general.

Dovizioso con hambre de victoria

Aterriza en Jerez como 2º clasificado en la general y con muchas ganas de seguir recortando puntos y lograr su primera victoria, y es que, Andrea Dovizioso está firmando un gran inicio de temporada en este 2015 tras tres carreras consecutivas en la segunda posición demostrando un gran nivel. El italiano está en plena persecución a su compatriota y líder Rossi llega muy motivado al trazado andaluz que da inicio al periplo del campeonato por Europa. "Estamos muy contentos de llegar a Jerez porque estas tres primeras carreras eran muy importantes para nosotros. Hasta ahora no hemos tenido mucho tiempo para probar pequeñas cosas. Dovizioso: "Ahora podremos trabajar más en la puesta a punto" A partir de esta carrera vamos a tener más tiempo y podremos trabajar más en la puesta a punto para entender la moto. Estamos cerca y eso significa que podríamos aspirar a la victoria", afirmaba el dorsal número 4 que espera pronto su primera victoria en la categoría reina.

Crutchlow y Smith quieren mejorar los resultados

El británico Cal Crutchlow que viene de lograr su primer podio esta temporada, ha analizado como han trascurrido las tres primeras carreras de la temporada: "Qatar no fue mal, después las cosas fueron mejor. En Argentina quedé bastante contento porque el año anterior no pude correr por la lesión que sufrí. Crutchlow: "Qatar no fue mal, en Argentina estuve muy contento" Tuve suerte porque llegué al podio por la caída de Márquez, pero también luchamos mucho por ello". Tras el análisis ha valorado de forma muy positiva el aterrizaje, al fin, en tierras europeas ya que no deberán realizar viajes tan grandes y pesados como han hecho hasta ahora: "Estamos en Europa, encajo mejor en estos circuitos por no viajar tanto. Crutchlow: "Estoy seguro que podemos hacer un buen trabajo" Estoy seguro de que podemos hacer un buen trabajo, creo que podemos mejorar en los diferentes momentos de cada carrera. Sabemos que tenemos la velocidad, hay que ganar posiciones en las primeras vueltas y por eso en Argentina estábamos mejor situados al final", concluía el piloto de Honda.