Marc Márquez: "Hemos conseguido nuestro objetivo"

Marc Márquez llegaba a Jerez tras sufrir una lesión en el meñique izquierdo hace una semana, que le obligaba a pasar por quirófano justo antes del GP de casa. El catalán ha conseguido superar esta dificultad, que le ha lastrado durante todo el fin de semana, para completar una buena carrerar y finalizar en segunda posición.

Después de no ser tan rápido como acostumbra en las sesiones de entrenamientos libres, el Márquez al que estamos acostumbrados llegó en el clasificatorio, donde consiguió marcar la segunda vuelta más rápida, a pesar de rodar tres décimas más despacio que Jorge Lorenzo. En carrera, el de Cervera ha visto como el mallorquín se le escapaba, y ha tenido que luchar, más contra sí mismo que contra otros pilotos, para no perder la segunda plaza a manos de Valentino Rossi, que ha intentado repetir lo que consiguió en Argentina.

"En la vuelta 5 he notado que el brazo derecho se me empezaba a agarrotar"

"En este circuito siempre hemos sufrido un poco por el estilo de conducción y ahora además por la lesión, pero hoy hemos conseguido nuestro objetivo", aseguraba el ilerdense. "En las primeras vueltas de la carrera he seguido a Jorge [Lorenzo], pero ya en la quinta he visto que, aunque el dedo no ha sido un problema, inconscientemente trabajaba más con el brazo derecho y se me empezaba a agarrotar", explicaba.

Posteriormente el peligro llegaba por detrás, cuando Rossi se ha ido acercando: "He visto que Valentino se acercaba y he pensado “otra vez como en Argentina”, pero he sacado fuerzas y esta vez he podido mantener la distancia con él", comentaba Márquez.

Finalmente, pensando en el campeonato, destaca que se marcha de Jerez "un poco más cerca del líder", a pesar de que Jorge Lorenzo "ha ampliado la distancia".