Marc Márquez: "Cuando quieres hacerlo bien a cualquier precio, pueden pasar estas cosas"

Marc Márquez está viviendo una primera parte de temporada difícil no obteniendo los resultados esperados y llegando a reconocer que tras la caída que ha sufrido hoy en el circuito de Barcelona-Catalunya, el mundial se le ha puesto un poco cuesta arriba. Con los problemas que viene sufriendo con la moto y el gran nivel demostrado por las Yamaha se han unido hoy a los riesgos tomados que le han hecho terminar cayendo cuando estaba a punto de sobrepasar a Lorenzo.

"He intentado dar el cien por cien en casa, pero he cometido un error al intentar empujar demasiado, porque cuando lo quieres hacer bien a cualquier precio, pueden pasar estas cosas. "He cometido un error intentando empujar demasiado" Estaba yendo muy fino, intentando conservar neumáticos detrás de Lorenzo, pero he cometido un error y me he ido largo. Cuando estaba en la grava he visto el muro muy cerca, he inclinado un poco y no he podido parar la moto”, apuntaba el 93 que esperaba dar pasos hacia delante y solucionar los problemas actuales.