Entrevista. Edgar Pons: "Mi intención es ganar el campeonato y voy a hacer todo lo posible para conseguirlo"

Edgar Pons está protagonizando un gran inicio de temporada en el European Moto2 Championship. Tras lograr una victoria y una segunda posición en la primera prueba en Portugal, el piloto del Páginas Amarillas HP 40 Junior Team lidera la clasificación empatado a 45 puntos con su gran rival, Xavi Vierge. Además, Pons ha sido el protagonista de la jornada de clasificación en el circuito Barcelona-Catalunya y mañana saldrá desde la primera posición de la parrilla de salida. Desde Vavel hemos tenido la oportunidad de hablar con él para conocer cuáles son sus sensaciones para la carrera de mañana y sus aspiraciones de cara a conseguir el título de la categoría.

Pregunta: ¿Cuáles son sus sensaciones tras conseguir la pole position en la jornada de hoy?

Respuesta: Tengo muy buen feeling con la moto y con todo el equipo. Es perfecto tener esta buena relación y que haya un ambiente tan bueno, así que muy bien, la verdad.

P: ¿Cómo afronta la carrera de mañana?

R: De ritmo estamos muy bien. También sabemos hacer vuelta rápida, así que mi plan será salir y apretar al máximo para intentar abrir hueco, pero seguro que no nos lo pondrán fácil, así que ya veremos. A medida que pase la carrera veremos cómo se va desarrollando, pero en teoría mi plan es salir y tirar desde la primera vuelta.

P: ¿Cree que se puede dar una carrera como la de su victoria en Portugal, abriendo un amplio hueco entre sus perseguidores?

R: Eso es lo que todos los pilotos quieren. Creo que es posible, tenemos un buen ritmo, así que será apretar los dientes y esperar que así sea.

P: ¿Quiénes serán los rivales a batir mañana?

R: Xavi [Vierge] siempre al final acaba yendo rápido. Seguro que mañana encontrará lo que le ha faltado hoy y acabará yendo rápido. Odendaal también lo hará bien. En el primer entreno no ha podido rodar, que creo que se le ha roto la moto. Y Luca [Marini] también ha hecho muy buenos entrenos aquí, así que también estará ahí. Yo creo que esos cuatro seremos los pilotos que estaremos delante.

P: Tras este inicio de temporada con una victoria y una segunda posición, ¿se ve como uno de los favoritos al título?

R: Eso es lo que yo espero. En Portimao fue muy bien, lástima de la bandera roja en la segunda manga, que nos rompió el planning de la carrera completamente. Pero bueno, aquí también estamos muy fuertes, y mi intención es ganar el campeonato y voy a hacer todo lo posible para conseguirlo.

P: ¿Cree que el duelo Vierge-Pons será el más repetido durante la temporada?

R: Yo creo que sí. Xavi [Vierge] el año pasado ya acabó muy fuerte la temporada y este año también ha empezado muy fuerte, así que yo creo que será el piloto más duro a batir, pero estamos preparados y a ver qué tal.

P: ¿Son los pilotos que se jugaran el título?

R: Está Steven que también se puede colar, pero los pilotos que veo más fuertes en estos momentos somos Xavi [Vierge] y yo.

Candidato al título 2015

P: Tras el salto del campeón de 2014 al Mundial, Jesko Raffin, ¿se veía luchando por el título antes de empezar la temporada?

R: La verdad que a final de la temporada pasada estuvimos muy bien. El año pasado me tiraron en Motorland y me rompieron el brazo cuando iba líder del campeonato. Esto nos rompió completamente la temporada. Si no hubiéramos tenido este problema, el año pasado hubiéramos podido luchar por el título, pero bueno, tuvimos este pequeño inconveniente. Para esta temporada yo sabía que tenía un buen nivel, que estaba preparado; además en invierno hice un buen trabajo con mi hermano en el circuito de Cartagena, había incrementado mi nivel, así que sabía que podía estar luchando por el título.

P: El año pasado empezó de forma estelar y luego todo se complicó. ¿Qué aprendiste de todas aquellas dificultades?

R: Tuve una carrera muy difícil en Montmeló. Me rompí en Motorland, la semana siguiente me operaron, y después venían dos pruebas seguidas en Montmeló y en Albacete, así que fueron dos carreras muy difíciles. Pero cuando te lesionas lo único que piensas es en recuperarte lo antes posible, no descansas. Te pasas el día en rehabilitación, masaje, para estar al 100% lo antes posible. Después es coger otra vez la confianza. Después de una caída o una lesión siempre cuesta un poquito volver a coger la confianza, así que entrenar e intentar recuperarse lo antes posible.

P: El fin de semana pasado ya corrió en este circuito en la prueba del Mundial, finalizando en la 17ª posición. ¿Cuáles fueron sus sensaciones?

R: Yo creo que podía haber hecho más. Tuve un problema en la salida, decidí ir por el exterior en la primera curva y no me di cuenta que aquí en Montmeló es una curva muy delicada. Todo el pelotón que había en el interior se fue hacia fuera y me vi obligado a levantar la moto e irme fuera del circuito. Pero bueno, la verdad es que me quedé el 25 en la primera vuelta y fui remontando hasta el 17, así que contento. Si hubiese hecho una salida como la que tendría que haber hecho hubiese estado en posiciones de puntos seguro, así que contento. Lo más importante es que aprendí mucho y me lo pasé muy bien, que esto al fin y al cabo es lo más importante.

P: ¿Te da ventaja de cara a la carrera de mañana el haber corrido aquí la semana pasada?

R: Da ventaja, pero también es un motor distinto, los neumáticos son la misma marca pero son compuestos distintos. Obviamente me da un poco de margen, ya que me conozco el circuito y he ido detrás de los pilotos rápidos. Pero también me ha costado un poco adaptarme a este neumático, porque al ser más blando has de saber dónde está el límite del neumático y también el motor; todo lo que es el motor es distinto. Así que me da margen pero también he tenido que trabajar bastante para adaptarme a este motor y a este neumático.