Kimi Räikkönen: "Los accidentes son parte del juego"

Recuperado del susto del pasado Gran Premio de Austria, Kimi Räikkönen aterriza en Silverstone, en medio de una nube de rumores sobre su renovación con la escudería Ferrari, algo que según el finlandés, está en manos de los italianos:

"No lo sé. Obviamente, ellos tomarán la decisión. No se más que vosotros, así que espero que en algún momento ocurra. Siempre hay especulaciones sobre dónde voy a empezar el año y siempre son las mismas historias. En realidad, no me sorprende mucho, así que veremos qué pasa", comentaba Kimi Räikkönen en la rueda de prensa de la FIA celebrada este jueves en Silverstone.

Las primeras carreras de la temporada fueron bastante positivas para el finlandés, pero a medida que el monoplaza ha ido avanzando, se le ha visto con más dificultades para adaptarse que a su compañero Sebastian Vettel. Aun así, Kimi no ve "por qué de repente me iba a gustar menos el coche. Tuve un accidente pero no cambia nada, es parte del juego".

Tras lo que el piloto de Ferrari ha reconocido como "una carrera algo difícil" en Austria, se ha mostrado convencido de los avances del equipo: "Hemos mejorado el coche y sigue siendo un gran coche, pero obviamente no lo suficientemente rápido para desafiar a Mercedes. Como he dicho, es un buen paquete de mejoras y queremos mejorar y ser más rápidos, ya que las cosas siempre pueden ir mejor. Hemos hecho un gran trabajo desde el año pasado que la gente suele olvidar", decía el finlandés.

Al igual que ha hecho con el accidente de Austria, Kimi ha restado importancia a la repercusión que podría tener este fin de semana su accidente de la temporada pasada en este circuito que obligaba a sacar la bandera roja en la vuelta 1. "Es una nueva carrera, un fin de semana totalmente distinto. He tenido accidentes anteriormente y los tendré en el futuro, es el precio que pagas cuando las cosas van mal. Es parte del juego", decía el de Ferrari.

A pesar del recuerdo de los dos accidentes, el finlandés tiene un motivo por el que estar contento. Ha sido nombrado como el piloto más popular de toda la parrilla según los fans en una encuesta mundial, a lo que Kimi respondía con un "es algo bueno. Prefiero tener los fans que no tenerlos. Estoy feliz de tenerlos y obviamente es muy bueno". Sin embargo, no sabe qué le hace ser tan popular entre los seguidores: "preguntad a los que han votado", decía un "Iceman" que también ha aprovechado para mostrar su descontento con la Fórmula E, a la que ha calificado como "muy lenta y poco espectacular. No me emociona", zanjó el finlandés.