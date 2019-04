Día gris para el Team Estrella Galicia 0'0 en Misano

Sorprendente ha sido para todos el inicio del Gran Premio de San Marino en la categoría de Moto3. A los pocos minutos de comenzar la acción en pista, la bandera roja ha hecho acto de presencia para frenar en seco el normal desarrollo del FP1 de la categoría pequeña mundialista. El motivo era muy serio; Jorge Navarro se ha ido por los suelos con la mala suerte de que uno de los pilotos que iba rodando detrás suyo, ha impactado con él. Al principio todo era desconcertante puesto que los médicos han ido a atenderlo a pie de pista por una posible lesión en el hombro y un golpe en la cabeza.

Por seguridad y para estar bajo observación el piloto ha sido trasladado al hospital de Cesena donde se ha confirmado que en ningún momento ha perdido la consciencia, no tenía ninguna lesión y donde permanecerá hospitalizado unas horas más. El piloto ha comentado sobre el inicio gris del gran premio: "He llegado con muchas ganas al Gran Premio de San Marino. Durante la tercera vuelta de los primeros entrenamientos libres, la dirección de mi moto se ha cerrado cuando entraba en la curva 12 y me he ido al suelo. Navarro: "Tengo contusiones y una abrasión en el cuello y la espalda" Los médicos me han comentado que a priori no tengo ninguna fractura, sólo algunas contusiones y una abrasión en el cuello y en la espalda. En la caída he arrollado a Dalla Porta, al que le pido disculpas por este lance; por suerte no ha habido mayores consecuencias para él ni para mí. Vamos a ver si podremos salir a pista mañana".

En la otra parte del box, el final de la mañana ha tenido peores resultados. El francés Fabio Quartararo había empezado con muy buen pie la cita italiana pero mientras se estaba disputando la segunda sesión de entrenamientos del día y mientras salía de la curva número 14 del trazado italiano, se ha caído siendo trasladado rápidamente a la clínica del circuito para ver si tenía alguna fractura. El doctor Cáceres ha sido el encargado de verificar como se encontraba el francés, presagiando un mal augurio.