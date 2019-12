Jenson Button: "Esperamos ofrecer un gran fin de semana a todos nuestros seguidores"

Tiene 35 años, un mundial, 15 victorias, 50 podios y 8 poles. Un gran trayectoria que podría tener sus horas contadas en la Fórmula1. Jenson Button no ha querido soltar prenda durante la rueda de prensa de la FIA sobre su futura. Asegura que está hablando con el equipo y que esto es lo único que le importa. "Vamos a tener que esperar a un poco. Pueden ocurrir muchas cosas" fueron sus únicas palabras con respecto a la posibilidad de que el británico campeón del Mundo en 2009 se retire definitivamente de la Fórmula 1.

Reconoce que este apño está siendo complicado, el McLaren no corre la nivel esperado y su motivación y entusisasmo por correr empiezan a abandonarlo, como suele hacer su monoplaza carrera tras carrera. "No creo que un piloto esté feliz si no lucha por victorias. No me gusta terminar 14º o 10º. No me vale, no me emociona. Pero si es verdad que hay muchas otras cosas que, si se trabajan pueden dar alegrías en un futuro hay muchas otras cosas que, si trabajan a su favor, o si usted ve un futuro. Obviamente, despúes de lo de Singapur no puedo estar nada contento", responde el inglés ante las cuestiones sobre su futuro.

Jenson ha preferido olvidar ese fin de semana tan complicado para el equipo y centrarse en la que es su carerra preferida en el Mundial: el GP de Japón. Y este año más si cabe ya que corre en casa de una de sus marcas, Honda. "Esperamos ofrecer un gran fin de semana a todos nuestros seguidores. Creo que nos vendrá bien esto para nuestro ánimo. El clima será complicado pero confiamos en ser competitivos sean cuales sean las circunstancias. El circuito sin duda es de los mejores, no puedo elegir una sola curva como la mejor, todo el circuito es perfecto. Llevo corriendo aquí desde el 1994, mi esposa es japonesa y yo soy un gran fan de esta cultura, tiene todo para que me guste Suzuka", aseguró el británico.

Como decíamos, una de las claves de este fin de semana es que Honda corre en casa. Jenson lo sabe y espera ofrecer un gran espectáculo. Ya vivió esta sensación cuando corría con Bar-Honda en 2004. "Mi primer gran premio con Honda lo gané aquí en 2006. Tengo buenísimos recuerdos, así que será un fin de semana especial. Confío en que el equipo vaya a más y logren llegar a la parte alta y, es cuestión de tiempo, pero igual a ganar el Campeonato", afirma Button.