Tito Rabat: "Los médicos han tomado la decision y creo que es lo mejor"

La suerte parece no acompañar a Tito Rabat y es que el campeón de Moto2 en 2014 no podrá disputar tampoco el Gran Premio de Australia que se disputa este fin de semana en el trazado de Philip Island. Ha logrado salir a ambas sesiones libres que tenían lugar durante la madrugada española pero en la segunda sesión ha sufrido una dura caída. Ha podido salir por su propio pie aunque enseguida se ha dado cuenta que en sus condiciones, podía haber duras consecuencias para su mano y se ha dirigido rápidamente a la clínica Mobile. Allí Xavier Mir le ha confirmado que todo estaba correcto pero era mejor que no participara en esta carrera y tratará de descansar y recuperarse para la cita de Malaysia en siete días.

“La caída del FP2 ha sido fuerte pero, afortunadamente, he podido salir caminando sin lesionarme y no me he hecho más daño en mi brazo izquierdo. El equipo médico de MotoGP ha tomado la decisión de no dejarme "La caída ha sido fuerte" correr aquí en Phillip Island”, ha comenzado diciendo el número 1 de la categoría hasta final de temporada. El mismo doctor Mir ya le advirtió que debería guardar reposo y así ha sido puesto que apenas hace dos semanas de su operación y la caída podía haber perjudicado gravemente el proceso de recuperación. Tendrá que volver a ver otra carrera desde box y tratar de tener la mano más recuperada para Sepang.