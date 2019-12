Carlos Sainz: “Estoy muy contento, la alegría de hoy no me la quita nadie”

El piloto español de Toro Rosso, Carlos Sainz, ha logrado meterse en la Q3 en la sesión de clasificación del Gran Premio de Estados Unidos. Sainz completó una vuelta brillante en Q2 a pesar de las limitaciones técnicas de su monoplaza, con una desfasada unidad de potencia del 2015. Es por ello que el madrileño no ocultó la sonrisa de su rostro.

"Ha sido una de las mejores sorpresas"

En declaraciones a la prensa en el “corralito” tras terminar la sesión, un exultante Sainz no cabía en sí de felicidad. “Ha sido una de las mejores sorpresas de la segunda mitad de temporada pasar octavos a la Q3, no me lo creía. Estoy muy, muy contento. Hacía mucho, desde Singapur, que no nos metíamos en la Q3, sobre todo en un circuito como este donde el motor es muy importante”, expresaba Sainz.

Todo ello, a pesar de los problemas que sufrió en la tercera sesión de entrenamientos libres, con un pinchazo debido a la configuración de su monoplaza. “Era una incógnita ver cómo iría el coche después de haber hecho una sola vuelta en los Libres 3”, aseguraba Carlos. Al ser cuestionado sobre el miedo a que el problema pueda volver a reproducirse, el piloto de Toro Rosso ha aclarado que aún no conocen con exactitud lo ocurrido: “Todavía no está del todo claro. Tenemos un par de cosas para analizar pero no sabemos exactamente qué ha sucedido y nos hemos tenido que olvidar de ello en la clasificación y esta noche debemos analizarlo a fondo”, afirmaba el español.

"Mañana tendremos una carrera difícil, pero la alegría de hoy no me la quita nadie"

Respecto a sus posibilidades en carrera, Sainz reconoció que tendrán dificultades para acabar entre los puntos, si bien no descarta nada. “La carrera será divertida, aunque será muy difícil hacer todas las vueltas al nivel de la de hoy. Estamos delante de McLaren, hacía mucho tiempo que no estábamos en estas posiciones. Salimos con los superblandos, lo que supone estar en una carrera más lenta que los de detrás. Sabemos que mañana tendremos una carrera difícil, y pasar a Q3 nos puede costar mucho, pero la alegría de hoy no me la quita nadie”, aseguraba un eufórico Sainz.