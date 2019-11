Anuario VAVEL 2016: Felipe Nasr, en busca de la velocidad

Felipe Nasr llegó a la Fórmula 1 sorprendiendo a todos. En su primera carrera en la categoría reina del automovilismo en el 2015 acabó en quinto lugar con un Sauber a un nivel muy inferior al de sus rivales. El piloto brasileño acabó el año en la decimotercera posición en la clasificación general de pilotos, un excelente lugar considerando el coche con el que corrió.

Sin embargo, la temporada de 2016 no empezó con buen pie para el piloto brasileño y Sauber. Los problemas económicos por los que lleva tiempo pasando la escudería no permitieron que el equipo suizo participará en la primera semana de test de pretemporada con el coche de 2016, así que lo hicieron con el de la temporada anterior. El problema de los test solo fue el prólogo de la que sería una de las peores temporadas para los suizos.

El 29 de marzo se inauguró la temporada de Fórmula 1 en Australia. Esta carrera le traía muy buenos recuerdos a Felipe Nasr, pero el brasileño era consciente que repetir su hazaña del 2015 iba a ser muy difícil. Las predicciones del brasileño se cumplieron el domingo, cuando lo máximo que pudo lograr fue una decimoquinta posición, teniendo en cuenta que solo acabaron la carrera 16 coches.

Felipe Nasr y su compañero. Fuente: Fórmula 1

El Gran Premio de Baréin no empezó mucho mejor para el brasileño. Los problemas económicos y la falta de desarrollo del coche se hicieron notar el sábado cuando Felipe Nasr obtuvo el peor tiempo de la parrilla. El domingo consiguió escalar hasta la decimocuarta posición, aunque el brasileño declaró que no se encontraba nada cómodo con el coche.

La presencia del equipo suizo en China estuvo en entredicho hasta el último momento. Los problemas del coche y la falta de dinero convirtieron las primeras carreras del año en un sufrimiento para Felipe Nasr. Al final Sauber sí pudo correr la carrera en el país del sol naciente, aunque fue otra agonía para el piloto brasileño. Tras sufrir un accidente en la salida y pinchar un neumático delantero, Nasr no logró más que alcanzar la vigésima posición.

Para el Gran Premio de Rusia Sauber le cambio el chasis al brasileño, después de que él se quejara de que su coche no rendía como el de su compañero. No se sabe si fue por el chasis, pero Nasr consiguió batir a su compañero por primera vez en clasificación, consiguiendo el decimosexto mejor tiempo. Sin embargo, el domingo el brasileño sufrió otro pinchazo que le obligo a entrar prematuramente a boxes. Esta parada comprometió el resto de la carrera en la que acabó en decimosexta posición.

Fuente: Fórmula 1

Felipe Nasr tampoco pudo ganar a su compañero de equipo en el Gran Premio de España. El brasileño declaró que la estrategia le había perjudicado, ya que consideraban que tendrían que haber ido a tres paradas en vez de a dos. En la salida había recuperado algunas posiciones, pero las perdió a causa de un stint demasiado largo con el neumático medio. Nasr acabó en decimocuarta posición, mientras que su compañero lo hizo en decimosegunda.

En la carrera de Mónaco se hizo evidente la mala relación que había entre los compañeros de escudería. El brasileño rodaba en 14ª posición, pero era un segundo más lento que su compañero. El equipo le pidió que dejara pasar al sueco, pero Nasr se negó. Marcus Ericsson intentó adelantarle en La Rascasse, pero no le salió bien y se chocaron ambos coches provocando el abandono de los dos pilotos.

La carrera de Canáda no le fue mucho mejor al piloto brasileño. El sábado consiguió batir a su compañero en la clasificación, que después del incidente de Mónaco reconoció que se había chocado contra Nasr a propósito. El domingo el brasileño no encontró ritmo en ningún momento de la carrera y acabó en decimoctavo lugar. El Gran Premio de Europa le trajo buena suerte a Felipe Nasr. El brasileño consiguió clasificar por delante de su compañero el sábado y el domingo logró su mejor posición hasta la fecha durante la temporada. Nasr no consiguió ningún punto, pero acabó en duodécima posición, mientras que su compañero tuvo que abandonar.

Nasr trompea en Cánada. Fuente: Fórmula 1

En Austria el piloto brasileño siguió estando en racha, aunque vivió un sábado difícil. Su compañero volvió a adelantarle en la clasificación y Nasr obtuvo el peor tiempo de toda la sesión. Sin embargo, el domingo fue el día del brasileño que remontó desde el final de la parrilla hasta la duodécima posición, llegando a rodar entre los 10 de adelante en los primeros compases de la carrera. A pesar del aparente buen resultado, los de Sauber no se fueron contentos de Austria, ya que sus máximos rivales, Manor, consiguieron el primer punto de la temporada y, por tanto, adelantar a los suizos en la clasificación.

El Gran Premio de Inglaterra fue un fin de semana agridulce para la escudería suiza y para Felipe Nasr. El brasileño volvió a clasificar último y su compañero sufrió un fuerte accidente. El domingo Sauber volvió a demostrar que estaban a años luz de alcanzar los puntos, ya que el rendimiento del coche no era nada satisfactorio y Felipe Nasr tan solo pudo acabar en decimoquinto lugar. A pesar del mal resultado, Sauber por fin encontró una solución para sus problemas económicos gracias a un nuevo inversor sueco.

A pesar de la buena noticia que fue la compra de Sauber por parte de Longbow Finance, patrocinadores de Marcus Ericsson, la escudería suiza no traspasó esa alegría a la pista, donde una carrera más no consiguieron ningún punto. Felipe Nasr acabó en decimoséptimo lugar a pesar de tener un buen ritmo durante toda la carrera. Para su consuelo, el brasileño entró antes a meta que su compañero que acabó vigésimo. La última carrera antes de las vacaciones todavía le fue peor al brasileño. Felipe Nasr tuvo que retirarse en el Gran Premio de Alemania por un problema de potencia en su motor.

Nasr abandona en Alemania. Fuente: Fórmula 1

La vuelta de las vacaciones no cambio mucho la situación en Sauber. Felipe Nasr estuvo a las puertas de la Q2 en la clasificación en Spa-Francoshamps quedando en decimoséptimo lugar. Sin embargo, el domingo el brasileño no pudo mantener la posición y acabo último después de sufrir un pinchazo que dañó varias partes de su monoplaza. En el Gran Premio de Italia la mala suerte del brasileño continuo. A pesar de que el sábado logró volver a ganar a su compañero en clasificación, el domingo Nasr no pudo acabar la carrera debido a un choque con Jolyon Palmer.

Felipe Nasr acabó satisfecho después del Gran Premio de Singapur. A pesar de que su compañero logró pasar a Q2 y él no, el brasileño le ganó el domingo en la carrera. El accidente de la salida entre Sainz y Hulkenberg perjudicó al brasileño que perdió algunas posiciones, pero tras una buena estrategia logró acabar el Gran Premio en decimotercer lugar, mientras que su compañero lo hizo en decimoséptimo.

La mala suerte de Sauber y Felipe Nasr continuo en el Gran Premio de Malasia donde el brasileño se vio obligado a retirarse una vez más, esta vez por un problema en el sistema de “Break by wire”. El brasileño había conseguido remontar algunas posiciones tras un incidente en la curva 1, pero la mala suerte en forma de problemas de fiabilidad volvió a hacer acto de presencia. Felipe Nasr tampoco hizo un buen papel en el Gran Premio de Japón. Su compañero de equipo le ganó en la clasificación. El domingo el brasileño no pudo alcanzar más que la decimonovena posición, mientras que su compañero logró acabar decimoquinto y quedando por delante de los dos McLaren.

Choque entre Palmer y Nasr. Fuente: Autosport

Tras clasificar penúltimo en el Gran Premio de Estados Unidos, Felipe Nasr logró recuperar posiciones el domingo y acabó en decimoquinto lugar. A pesar de mejorar el resultado de las carreras anteriores, esa posición fue insuficiente para superar a su compañero que acabó por delante de él una vez más. En la carrera de México se volvió a repetir la misma situación. El piloto brasileño acabó en la misma posición que en Austin, pero su compañero se quedó a las puertas de los puntos, en undécima posición.

En el Gran Premio de Brasil y en su casa, Felipe Nasr consiguió el mejor resultado para la escudería suiza de toda la temporada. Después de 19 carreras sufriendo en las posiciones más bajas de la parrilla, Felipe Nasr consiguió los primeros puntos para Sauber. Una carrera loca bajo la lluvia le sirvió al brasileño para acabar en noveno lugar. Con esa posición, Nasr consiguió dos puntos para su equipo, lo que les permitió adelantar a Manor en la clasificación de pilotos y, por tanto, recibir más dinero a final de año.

Nasr en Brasil. Fuente: Motorsport

Después de la alegría de Brasil, Felipe Nasr y Sauber volvieron a la realidad en la última carrera del año. Nasr consiguió ganar a su compañero en la última clasificación del año, aunque no pudo hacer lo mismo el domingo. Felipe Nasr acabó en decimosexta posición después de chocar contra un Manor, lo que le provocó algunos daños en su coche que le impidieron mejorar.

Felipe Nasr no ha hecho tan buena temporada como en 2015. El brasileño ha acabado decimoséptimo en la clasificación general de pilotos. Su compañero de equipo Marcus Ericsson, a pesar de no haber conseguido ningún punto está temporada ya tiene contrato con la escudería suiza para 2017. En cambio, Felipe Nasr sigue sin haber confirmado su futuro para la próxima temporada, que sigue siendo incierto después de que su patrocinador principal, Banco do Brasil, le haya retirado el patrocinio.