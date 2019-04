Marc Márquez: “Me lo pasaba mejor en 2014”

Marc se mantuvo en cabeza hasta el final y, pese a las embestidas de Crutchlow y de Dovizioso que venían por detrás, logró subir al cajón y sumar 16 puntos trascendentales para la lucha por el campeonato, teniendo en cuenta el abandono del hasta ahora líder Viñales.

La que ha sido su casa durante 5 años no está dando buenos frutos en cuanto al aspecto técnico. El de Cervera cree que hay que mejorar algunos detalles y que se deben probar cosas nuevas:

"Esperemos que el año que viene sea un buen año. No espero antes. Tenemos esto, tenemos que intentar gestionarlo de la mejor manera. Siempre se pueden probar cosas. En Montmeló tuvimos un test, no probamos nada porque no teníamos nada nuevo", respondió el piloto al ser preguntado por cuándo le llegará algo.

El actual campeón admitió que estos últimos años no están siendo los mejores para él:

"Me divierto a ratos, poquito. Por ejemplo, la última vuelta ha sido divertida, durante la carrera, no tanto. Me lo pasaba mejor en 2014, por ejemplo. Ya me he acostumbrado un poquito. Llevo estos tres últimos años buscando esa confianza que me falta, ese plus de más, pero esto es MotoGP, están los mejores pilotos y para ganar tienes que sufrir. Es lo que estamos haciendo y lo importante es saberlo hacer", añadió.

Respecto a la carrera, en el que ha sido su 94º podio, el piloto declaró:

“Estoy muy contento con el podio y nuestra carrera, porque hemos sido bastante competitivos en seco, en una pista que no es de las mejores para nosotros. Las condiciones eran bastante complicadas y en este tipo de situaciones puedes perder o ganar muchos puntos. He optado por la opción segura, más o menos. Quizás podría haber intentado luchar por la victoria, pero sinceramente, he tenido algunos avisos y he visto que era demasiado peligroso para el Mundial, así que he decidido ser consistente en carrera y rodar fuerte al final. He ido con mucho cuidado, porque era difícil entender dónde estaba el límite, aunque al final lo he podido gestionar bien. Estamos a 11 puntos del liderato y eso es importante, no importa la cuarta posición. Ahora vamos a algunos circuitos que nos pueden ir mejor, así que vamos a seguir trabajando duro y veremos qué pasa”.

A pesar de ello, Marc no se rinde y junto con Honda sigue luchando por recuperar las primeras posiciones a las que tenía acostumbrados, habiendo dado ayer un nuevo paso hacia la cumbre en el GP de Holanda.

Actualmente se encuentra a 11 puntos del nuevo líder, Andrea Dovicioso. Habrá que esperar para ver cómo se desenvuelve el próximo domingo en el circuito de Sachsenring en el Gran Premio de Alemania.