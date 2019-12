Anuario VAVEL Moto2 2017: Iker Lecuona, tropiezo tras tropiezo

Iker Lecuona Gascón fichó por el Garage Plus Interwetten para la temporada 2017 en el Mundial de Moto2 tras su paso por el FIM CEV Repsol en el que finalizó sexto compaginándolo con seis Grandes Premios como sustituto de Aegerter en dicho equipo.

El dorsal 27 comenzó a sus diecisiete años la pretemporada en los test de Valencia con muy buenas sensaciones, pero en los siguientes, en el Circuito de Jerez cayó con la mala fortuna de fracturarse la clavícula, el radio, el cúbito del brazo izquierdo y la vértebra C7. Con el parte médico el equipo tuvo que buscar sustituto para la primera carrera y fue Julián Simón el elegido.

Pero su vuelta tras la recuperación tampoco fue un camino de rosas y de las dieciocho carreras a disputar sólo pudo subir a la moto en trece de ellas y sólo pudo cruzar la línea de meta en 10. La temporada de Lecuona le dejó con un 14º puesto como mejor posición en todo el año, en el Gran Premio de Malasia. Pudo cerrar su primera etapa como piloto mundialista en el Circuito de Valencia tras un comienzo y trayecto con bastantes baches en el camino.

Carrera a carrera

Gran Premio de Jerez

Iker no pudo comenzar temporada en Qatar pero en la segunda carrera comenzó el curso, decidido a iniciar temporada en casa cuando se recuperaba de las lesiones sufridas en marzo en el mismo trazado y finalizó los clasificatorios 29º tras caer en los libres del viernes en la curva seis dañándose el brazo izquierdo. Finalmente el domingo en carrera no pudo terminar y solo completó 11 vueltas.

Foto: Garage Plus Interwetten.

"Me fue bien esta mañana, aunque tuve un pequeño accidente en la curva seis, ya que perdí la rueda delantera en la entrada de la curva. Esta tarde, sin embargo, con las temperaturas cada vez más calientes, estaba realmente luchando, mi brazo me estaba causando problemas. Una vuelta no fue mala, pero tan pronto como salí con neumáticos nuevos, fue más difícil."

Gran Premio de Francia

Tras el traspié de la pasada carrera Iker sufrió una caída durante los terceros entrenamientos libres, Álex Márquez que marchaba delante suyo perdió el contro de su moto y se fue al suelo, con la mala fortuna de que no lo pudo esquivar y fue al suelo sufriendo de nuevo fractura en la clavícula derecha.

"Alex Márquez se cayó justo en frente de mí y no pude detener la colisión con su moto. Mi clavícula derecha está rota nuevamente (como lo hizo cuando me caí durante las pruebas tempranas de IRTA a principios de marzo). Afortunadamente, pero puedo decir que es "solo" eso, pudo haber sido peor. El lunes iré a Barcelona a ver a mi médico, y si la clavícula está fija, es posible conducir en Mugello nuevamente. Ese es claramente nuestro objetivo y esperamos lo mejor ".

Finalmente no pudo viajar a Italia y Danny Kent, Campeón del Mundo de Moto3 en 2015 fue el que ocupó su lugar durante la carrera.

Gran Premio de Cataluña

Durante la jornada de clasificatorios sufrió mucho en cuanto a la parte delantera de la moto y un fallo de elección de neumático le impidió superar la 27ª posición en parrilla. Durante la carrera Iker tenía algo guardado y mejoró la posición inicial, siendo el 24º en un circuito de sobra conocido para él, pero el brazo le jugó una mala pasada y rodó tenso durante toda la carrera.

"El día fue muy complicado. Empujé mucho, pero mis tiempos no mejoraron. En la calificación, cambiamos mucho en la parte delantera de la moto, lo que me ayudó a mejorar. Sin embargo, todavía tengo problemas, especialmente en las entradas de la curva. Al final de la sesión, volví a salir con otro neumático (número 4); esa fue mi decisión, pero lamentablemente no fue la correcta. Lo positivo de esto es que mi condición física aún está mejorando constantemente ", declaraba Lecuona tras los clasificatorios.

Gran Premio de Assen

Los entrenamientos de clasificación fueron en mojado, condición que propició que fuera al suelo en dos ocasiones, una por la mañana y otra por la tarde. Tras superar la mala racha finalizó 27º en qualy y el domingo en carrera logró ser 23º.

"En realidad, me gusta andar bajo la lluvia, pero hoy fue muy difícil. Por la mañana tuve un doloroso accidente, por suerte no me lastimé. Desafortunadamente, todavía tengo problemas en las curvas rápidas y en la calificación intenté agarrarme a Axel Pons cuando la rueda delantera se fue en la curva 15. Un día difícil y sé que mañana será una carrera larga.

Foto: Garage Plus Interwetten.

Gran Premio de Alemania

En territorio alemán el valenciano tuvo problemas, sobre todo durante las primeras vueltas, pero en la segunda parte pudo mejorar y finalizó en el puesto 21 con susto incluído en la tercera vuelta que le obligó a bajar hasta la 28ª posición.

"La carrera fue mejor que el resto del fin de semana. Cambiamos la moto de nuevo en el calentamiento de hoy, después de eso tuve una mejor sensación. Las condiciones no fueron tan fáciles, pero mis tiempos no fueron malos. Las primeras dos vueltas no fueron malas, pero en la tercera tuve casi un hightside, salí de la pista y tuve que continuar la carrera en la 28ª posición. Me enfadé mucho con eso, pero paso a paso pude recuperar algunos lugares."

Gran Premio de Brno

Iker comenzó la carrera con buenas sensaciones y llegó a ser decimoséptimo en carrera en seco hasta que dirección de carrera decidió sacar bandera roja y comenzar una nueva con configuración de lluvia, lo que le complicó la lucha por estar en posición de puntos pero consiguió su mejor posición finalizando 19º, un puesto que le supo a gloria tras el comienzo tan agridulce de temporada que hasta ahora había estado saboreando,

"Estaba seguro durante la primera parte de la carrera que lo iba a conseguir, pero vino la bandera roja. ¡Otro handicap más! En la segunda salida ya a una carrera a 6 vueltas sabía que las posiciones se iban a cotizar muy alto, así que apreté los dientes hasta la línea de meta, consiguiendo mi mejor posición en un GP.

Gran Premio de Austria

Carrera de nuevo protagonizada por la lluvia en la que de nuevo iba al suelo, la caída fue al principio, en la curva 1. Iker decidió parar en boxes y continuar la carrera pero finalmente se tuvo que retirar, al finalizar la carrera quedó 21º.

"Después de una gran salida en la que pasé a tres pilotos, llegó la decepción y rabia por verme en el suelo en la primera curva. Acabé la carrera en P21. Mi mayor decepción no es la posición o el poder haber estado en los puntos, sino el haber perdido una oportunidad de seguir plasmando la progresión que estamos consiguiendo este gran equipo y yo cada gran premio."

Gran Premio de Gran Bretaña

Tras colocarse 17º en parrilla Iker esperaba conseguir sus primeros puntos en carrera pero la mala fortuna pudo de nuevo con las ganas y volvió a deslizarse por el asfalto cuando rodaba la séptima vuelta. Volvió a pista pero decidió retirarse sin opciones de nada.

"No hay mucho que decir. Incluso la primera ronda fue bastante caótica, pero estaba en un buen ritmo. Finalmente, estaba incluso dentro del alcance de los puntos cuando perdí la rueda delantera de los frenos. Traté de continuar, pero ya no tenía sentido."

Gran Premio de Aragón

Tercer GP en casa, Motorland volvía a dar una oportunidad al valenciano, que mermado de tanta caída y de ánimo volvía a intentar luchar por estar en el grupo perseguidor. Hizo un buen comienzo durante las cinco primeras vueltas pero luego perdió algo de ritmo y no pudo llegar al grupo yendo más de un segundo que el resto de pilotos. Remontó algunas posiciones perdidas ya al final de carrera y cruzó línea de meta 21º.

Foto: Garage Plus Interwetten.

"Una carrera difícil. Tuve grandes problemas con el agarre, especialmente en las curvas, simplemente no podía mantener la velocidad. En la mitad de la carrera, a veces fui más de un segundo más lento que el resto. Hacia el final de la carrera pude ganar nuevamente, pero ya era demasiado tarde. Importante son los kilómetros que pude recolectar este fin de semana. Estamos listos para la gira al extranjero."

La gira asiática

La primera parada de la etapa más dura del Mundial en el trazado de Japón tampoco comenzó bien para Lecuona, quien no se encontró del todo cómodo al principio, pero logró remontar el tiempo perdido y finalizó 17º, muy cerca de los puntos luchando con Axel Pons.

La segunda cita fue en Australia, donde Iker volvía a caer durante la tercera sesión de entrenamientos libres, que le causaron hematomas en el tobillo, finalmente en carrera cruzó la bandera a cuadros 20º.

La tercera semana de acción consecutiva en MotoGP llegó a Malasia, allí el valenciano vio la luz casi a final del túnel y sumó sus dos primeros puntos en carrera al conseguir terminar 14º.

Con la alegría de los primeros puntos llegó la última parada del Campeonato a Valencia, la tierra que le vio nacer. Allí concluyó 18º y pese al difícil comienzo de temporada destacaba el aprendizaje y la lucha de su equipo.

"Esta carrera fue difícil para mí. Hemos intentado algo por la mañana en el calentamiento, que me ha funcionado bastante bien. En la carrera tuve problemas con eso, pero la moto no hizo lo que yo quería. Perdí mucho tiempo hasta que recuperé el ritmo e hice algo de terreno en la segunda mitad de la carrera. Cuando miro hacia atrás en esta temporada, debo decir que básicamente estoy muy satisfecho. Aprendí mucho, trabajé con un equipo fuerte y estoy listo para atacar la próxima temporada".

La máquina

La Kalex es una moto de carreras prototipo de 4 tiempos y 600 cc desarrollada íntegramente para el Campeonato del Mundo de Moto2. La clase oficial de Moto2 reemplazó la temporada 2010, la clase existente desde 1949 con 250 cc (2 tiempos) como la segunda categoría más alta dentro del prototipo de Campeonato Mundial de motocicletas FIM.

Kalex Engineering es el fabricante más grande y uno de los más prometedores para esta clase. Kalex se convirtió en Campeón Mundial de constructores en 2013, 2014, 2015 y 2016.

Foto: Garage Plus Interwetten.

Motor en línea de 4 tiempos y 4 cilindros refrigerado por agua Honda, desplazamiento de 599 cc, rendimiento de aproximadamente 130 CV.

Su velocidad máxima es aproximadamente 293 km / h (Mugello 2104).

Marco de aluminio con geometría ajustable , embrague FCC , transmisión de cambio de marchas de 6 velocidades.

Cuenta con frenos delanteros: dos discos de acero (290 mm) Brembo

y frenos traseros: un disco de acero (218 mm) Accossato .

Horquilla y amortiguadores: WP (ajustables), brazo oscilante de aluminio ajustable.

Borde delantero: 17x3.75 "OZ racing; Borde trasero: 17x6 "OZ carreras.

Neumático delantero: 125 / 75R17 Dunlop; Neumático trasero: Dunlop 195 / 75R17.

Escape Akrapovic, revestimiento encofrado de fibra de carbono y peso en vacío de 136 kg.



Compañero de box

Iker compartió box con Jesko Raffin, el piloto suizo cuenta con experiencia en la categoría, compitiendo en el Mundial de Moto2 desde 2015 con Kalex. Jesko finalizó temporada en vigésimo lugar en la clasificación general por puntos, con un total de 26 en las 18 carreras y su mejor resultado fue rozando el podio desde la 4ª posición en el GP de Australia. Su segundo mejor logro fue el 9º lugar en San Marino.

Conclusión

Claro está que un piloto se tiene que forjar a base de kilómetros, errores y caídas, pero el comienzo por el que tuvo que pasar el valenciano no fue el más apropiado para que se pudiera centrar en aprender y disfrutar sobre la moto conociendo los circuitos nuevos por los que no había rodado. Las casi incontables caídas que a las que se vio sometido, un total de 7 en temporada y en 13 Grandes Premios, fueron casi costumbre en su primer año completo en el Mundial.

Cuando parecía que la mala fortuna le daba de lado volvía a aparecer y perderse cinco la experiencia de Grandes Premios aparte del desgaste físico tras recuperarse de operaciones y lesiones no dejó brillar lo que se esperaba de Lecuona y se tuvo que conformar con sumar dos puntos y posicionarse 35 en la general por puntos. Al final pudo cerrar el año sin lesiones ni problemas y la próxima temporada le toca pasar página y llevarse las lecciones de mala fortuna a un nuevo año con todo por delante.