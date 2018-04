Xavi Forés: "Soy optimista, es un circuito que me gusta"

El inicio de temporada no puede ir mejor para Xavi Forés. Tras sus dos podios en Australia y Tailandia, y las buenas sensaciones que ha dejado con sus actuaciones durante los dos primeros rounds de la temporada, Forés llega muy motivado a Aragón, donde este fin de semana tendrá lugar el Round Pirelli de Aragón, la tercera cita de la temporada. El piloto valenciano se encuentra en este momento tercero en la clasificación general del campeonato, a nueve puntos del líder, y está dispuesto a pelear por la primera victoria en la carrera “de casa”.

Xavi Forés llega a un circuito que le gusta y que se le adapta bien, y en el que ya ha conseguido buenos resultados en temporadas anteriores. Sin ir más lejos, en 2017 consiguió ser sexto el domingo aunque el sábado su moto se incendiara en plena recta y él sufriese quemaduras. “Aquí en el pasado siempre he ido rápido. El año pasado, después del incidente en la primera carrera aún pude ser sexto en la carrera del domingo, a pesar de los daños que tenía, así que soy optimista, es un circuito que me gusta y se adapta bien a nuestra moto, así que, ¿por qué no soñar con una primera victoria en Aragón?”, ha declarado Forés. “Pero sobre todo pienso en disfrutar, intentar luchar por el podio en ambas mangas y seguir en la línea que hemos empezado, que no es nada fácil, pero lo estamos consiguiendo.”

"¿Por qué no soñar con una primera victoria en Aragón?"

Para alcanzar su objetivo este fin de semana en Alcañiz, el piloto valenciano destaca como un factor importante hacer una buena superpole y, por supuesto, una buena salida. “Sobre todo, hacer una buena Superpole. Se ha visto que los ritmos, siendo tan similares entre todos nosotros, marca muchísimo la diferencia que hagas una buena salida y que puedas tirar fuerte en las primeras vueltas. Si consigo hacer una buena salida, seguro que podré luchar por el top 5 en ambas carreras, pelear por el podio”, ha declarado Xavi Forés.

FOTO: Mirco Lazzari - Getty Images

Sin embargo, si Forés no puede llegar a luchar por el podio, tiene claro que lo importante es conseguir la mejor posición posible y sumar el mayor número de puntos. “Si no me veo capaz de eso, tener la cabeza fría, poner los pies en el suelo y coger los máximos puntos posibles para el Campeonato, que es largo. Hay que pensar en frío y no cometer errores”, concluye el piloto.