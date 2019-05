The Weeknd, primer cabeza de cartel en Abu Dhabi

Apenas tres carreras se han disputado y la organización de la Formula 1 ya empieza a gestar la guinda de la temporada, el Gran Premio de Abu Dhabi, que despedirá el año el 25 de Noviembre.

Hoy se ha anunciado en la web oficial de la Formula 1 quién será cabeza de cartel del primero de los cuatro conciertos que se realizarán en torno a la celebración de la última prueba del Mundial, y no será otro que The Weeknd, cantante de R&B. Éste primer concierto previo a la carrera se celebrará en el estado du Arena de la isla de Yas el viernes 23 de Noviembre.

Liberty Media quiere poner su sello y con estos conciertos quieren llegar a públicos de todas las edades y The Weeknd es uno de esos artistas que consigue atraer público intergeneracional. The Weeknd ha ganado a los amantes de la música más exigentes desde 2011. El joven de 28 años es mejor conocido por sus singles "I Feel It Coming", "Can not Feel My Face", "Starboy" y, más recientemente, "Call Out my name'.



John Lickrish, CEO de Flash Entertainment ha declarado sobre el asunto: "The Weeknd no solo ha batido récords sino también desafiado convenciones en música, y estamos encantados de anunciar un icono de música innovador como el concierto del viernes después de la carrera en lo que será un fin de semana increíble".

Estos anuncios no han hecho más que empezar y próximamente se anunciaran los artistas que darán espectáculo sobre la tarima en los otros 3 conciertos planeados y más sorpresas que seguro Liberty tiene preparadas para los aficionados. "Empezamos a pisar el acelerador de la edición 2018, así que estén atentos para escuchar el resto de la programación de clase mundial y las actividades emocionantes que aún no se han anunciado", agregó Lickrish.

En estos conciertos de final de temporada siempre se han visto artistas de éxito mundial como Pink, Rihanna, Calvin Harris o Lenny Kravitz.