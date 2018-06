Carrera GP de Catalunya 2018 de Moto2 en vivo y en directo online

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera de Moto2 del GP de Catalunya en vivo. La carrera tendrá lugar a partir de las 12:20 horas.

El Campeonato del Mundo aterriza este fin de semana en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya. En esta cita del Mundial de nuevo, los horarios adquieren la normalidad propia de la gira europea.

Una vez fuera de la moto Fabio Quartararo se refirió a los medios bromeando:



"Hacía tiempo que no venía por aquí. Muy contento por el trabajo hecho. Ayer y esta mañana tenía problemas con los neumáticos nuevos y he salido con usados viejos. Cuando he montado los nuevos no pensaba que mejoraría tanto. El equipo ha trabajado muy duro y pronto estaremos en nuestros objetivos de carrera".

Fabio Quartararo logra la primera pole en Moto2



La categoría intermedia ha sido la última en disputar los entrenamientos clasificatorios del sábado, con la temperatura del circuito a más de 20º por encima de esta mañana. Pero ni el calor ha podido quitarle la pole a Fabio Quartararo, que consigue la primera pole position de su vida. Aunque Bagnaia ha mantenido la intriga hasta el último segundo. Sin embargo, tras perder tiempo en los dos últimos parciales, logró el primer sitio de la segunda fila en la parrilla de salida.





Pecco Bagnaia se llevó el mejor crono en el primer día en Montmeló



El italiano se llevó el mejor crono del día gracias a su tiempo conseguido en la sesión de la mañana. Por la tarde, Álex Márquez dominó sobre el asfalto catalán.

El trazado catalán fue inaugurado el 10 de septiembre de 1991. Sin embargo, fue en 1992 cuando el Mundial de Motociclismo comenzó a disputarse. Desde entonces, se ha corrido allí de manera ininterrumpida, al igual que en el campeonato de Fórmula 1. Las 24 horas de Montmeló o el CEV son otras de las pruebas que alberga este circuito.

El Campeonato del Mundo llega este fin de semana a la segunda cita española: Montmeló.