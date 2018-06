Fabio Quartararo, a fondo: "Llegué a hacer 40.000 km al año para entrenar"

Fabio Quartararo, (Niza, 1999) alza la voz. El que todo el mundo denominaba "la gran promesa del motociclismo francés", se subió por primera vez a una moto con tres años.

Empezó su andadura ganando títulos en numerosas competiciones de su ciudad natal hasta que finalmente decidió emigrar a España donde siguió creciendo

Con su familia y amigos en el recuerdo, especialmente el de su padre quien le inculcó el amor por las dos ruedas, Fabio tuvo que mudarse a España para poder competir en el CEV, el cual compaginaba con los estudios. En el Campeonato de España comenzó siendo una de las promesas que más brillaba consiguiendo su primer podio en su debut. Permaneció en la competición española hasta 2014 cuando cambiaron la normativa de que un piloto menor de 16 años no podía ascender al Campeonato del Mundo, su quimera.

Foto: Zimbio

Su paso por el Campeonato del Mundo no ha sido fácil para “El Diablo” que desde su llegada a Moto3, la categoría pequeña del mundial, perdió todo el rastro del niño prodigio al que todos esperaban. Tres años en el infierno, buscando monturas que se adaptasen a ese joven cuerpo con ganas de conseguir su deseo, momentos complicados y lágrimas que culminaron este fin de semana con su primera victoria mundialista en el Circuito de Montmeló, un sueño cumplido para aquel niño de tres años y medio que comenzó sus pasos subido en una bici.

Pregunta. Desde 2015 lleva compitiendo en el Campeonato del Mundo, ¿cómo comenzó en el mundo de las dos ruedas?

Respuesta. Cuando tenía 3 años, me encantaba montar en bici, mi tío se fijó en que guardaba muy bien el equilibrio y le dijo a mi padre que me comprase una moto, entonces mi padre que también montaba en moto me la compró y desde entonces llevo corriendo hasta que poco a poco he llegado hasta aquí.

P. De tu familia, ¿quién ha sido el miembro que más te ha ayudado en tu trayectoria?

R. Mi padre, porque la verdad es que siempre hacíamos viajes juntos para entrenar, en un año, desde los 7 años hasta los 13 años habríamos hecho unos 40.000 km al año entre entrenar, las carreras y todo. Fue difícil porque él conducía, yo mientras dormía durante todo el viaje así que sí, él me inculcó todo el amor por las motos.

Foto: Redes sociales de Fabio Quartararo

P. Para poder correr en un Campeonato de élite tuvo que mudarse a España, lejos de su familia y amigos, ¿Qué le supuso a usted estar lejos de su tierra?

R. La verdad es que ese paso tan fuerte fue cuando ya estaba en el CEV que ya me vine a vivir a España sin mi familia, pero bueno cuando era pequeño, desde los 7 hasta los 13 años estaba mucho tiempo fuera, iba de Niza a Barcelona, a Jerez, aunque el paso más importante fue en la época del CEV ya que nunca había vivido sin mis padres. Fue duro para mí, fue duro para ellos, pero bueno al final estamos aquí en nuestro objetivo el cual aún no ha terminado.

P. Llegó al mundial como “un niño prodigio” debido a los seis títulos conseguidos en el Campeonato de España de Velocidad siendo tan joven, de hecho, se le llegó a comparar con Marc Márquez. ¿Qué le supone?, ¿es una presión o una motivación extra?

R. En ese momento decía que no tenía presión, pero tenía bastante (entre risas). Ahora Marc Márquez es el mejor, está ganando todo y la verdad es que era una motivación que nos comparasen, pero también suponía una presión extra. Al final los medios te ponen esa carga y así paso que en 2015 cometí bastantes errores.

P. Al final, ¿cómo has sabido salir de esa presión?

R. Sobre todo, porque ahora hay otro francés que está más arriba, la presión la tiene él ahora mismo más que yo así que me la han quitado a mí y la ha cogido él (entre risas).

Foto: Redes sociales de Fabio Quartararo

P. Desde que comenzó a correr en moto siempre ha llevado el número 20, ¿qué significa para usted?

R. Empecé con el 20 porque yo nací el 20 de abril. El año pasado, el sponsor principal eran los 40 (principales) así que tuve que usar ese número, pero siempre he usado el 20. Lo gané todo con ese número así que no quería cambiar, solo me falta el ansiado mundial, pero en categorías pequeñas lo he ganado todo con el 20 así que puedo decir que me da suerte.

P. Este año cumple cuatro temporadas en el mundial, ¿cuál ha sido el mejor momento de toda su trayectoria hasta el momento? ¿Y el peor?

R. El mejor momento es mi primer podio en Austin, fue en la segunda carrera, estuve luchando con pilotos que llevaban más de 10 años en la categoría como Efrén Vázquez, Alexis Masbou y Enea Bastianini, fue un honor porque conseguí quedar delante de estos pilotos y fue un placer hacer mi primer podio en Austin.

Y el peor fue el año 2016, para mí la temporada más difícil desde que empecé. Pasaron muchas cosas y la verdad que de 18 carreras que hicimos tres fueron bien, fue un desastre, muchos problemas, el equipo había cambiado de moto así que para mí fue el momento más crítico de todo. De ese periodo además aprendí a estar más tranquilo porque cada vez que salía algo mal me enfadaba mucho y eso aprendí a gestionarlo así que fue un año malo, pero bueno en aprendizaje.

Foto: Zimbio

P. En su cuarto año en el mundial de MotoGP ha cambiado hasta en cuatro ocasiones de moto, la última el paso de la Kalex del HP Pons Racing al Speed Up, ¿Resulta complicado adaptarse a una moto nueva después de cogerle el punto a otra?

R. La verdad es que es difícil, el salto del Estrella Galicia al Leopard en 2015-2016 fue bastante grande porque en una Moto3 pueden cambiar muchas cosas, el motor, el chasis… y aquí en Moto2 el motor es bastante grande y el chasis se adapta al motor así que el paso fue más pequeño que en Moto3, pero lo peor es que este año, por ejemplo, cambiamos tres veces de suspensiones y fue uno de los puntos más críticos para aprender.

P. ¿Cómo es un día normal en su vida fuera del circuito?, ¿Qué hace para despejar la mente?, ¿cuáles son sus hobbies?

R. Bueno, no tengo realmente tiempo de aburrirme porque la verdad es que hacemos muchos viajes, cuando estoy en casa estoy casi siempre entrenando, pero bueno siempre que me aburro encuentro algo para hacer, jugar al fútbol, a la play pero bueno no suelo aburrirme mucho porque siempre estoy entrenando.

P. Si tuviese que convencer a alguien de que confíe en que algún día ganará el título de Moto2, ¿qué razones le daría?

R. Porque estoy siempre trabajando para lograr lo que quiero y sobre todo que las ganas de hacerlo son máximas entonces para mí sobre todo el esfuerzo y las ganas son la clave cuando estás en un campeonato así.

Foto: Lucas ADSC - VAVEL

P. Hay muchos pilotos jóvenes de menos de 20 años de edad, entre ellos usted, a aquellos que están empezando, que sus familias ven que es un deporte muy peligroso o incluso ellos lo ven así, ¿Qué consejo les darías para que no se rindieran y siguiesen luchando por su sueño?

R. La verdad es que cuanto más pienses que este deporte es peligroso más lento irás porque siempre tienes algo en tu cabeza que te dice que es peligroso. Si haces esto en Moto2, por ejemplo, que es una categoría muy apretada es casi medio segundo y medio segundo son casi 10 posiciones así que si quieres llegar aquí tienes que pensar en cómo mejorar y no en que es un deporte peligroso porque sabemos que es peligroso, pero mejor no pensarlo.

P. ¿Y qué piensa un piloto cuando se va a apagar el semáforo?

R. Yo siento muchos nervios, pero cuando se apaga el semáforo se quitan automáticamente. Luego, cuando estoy corriendo no pienso en nada. Es increíble. Uno puede estar pensando en todo, pero es ponerme el casco y olvidarme, centrándome sólo en mejorar mi estilo de pilotaje sobre la moto.

Foto: Zimbio

El test

1. ¿Si no fuera piloto de motos que sería?: "Piloto de Fórmula1".

2. ¿Cuál es su mayor sueño?: "Ser campeón del mundo de MotoGP".

3. ¿Quién es su ídolo?: "Tengo muchos... Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Marc Márquez".

4. Tres virtudes, tres defectos: "Trabajador, con ganas y simpático. Y defectos… me enfado bastante rápido cuando no van las cosas, eso vale por las tres (entre risas)".

5. Comida favorita: "Pizza".

6. Cantante favorito: "Eminem".

7. Circuito favorito: "Mugello".

8. Frase inspiradora: "No pain, no gain".