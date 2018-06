Dani Pedrosa: "Me he dado cuenta de que no uso bien los neumáticos"

Google Plus

Esta historia comenzaba en 2017, en el primer tercio del Mundial, cuando Michelin tomaba la decisión de cambiar los neumáticos. En ese momento comenzaba la lucha, cada fin de semana de carreras. Este problema le ha provocado a Dani grandes complicaciones para poner su moto a punto.

Tras el resultado obtenido en la última carrera celebrada en Montmelo donde acababa por detrás de Cal Crutchlow, Pedrosa reconocía haber visto en el británico trucos que podía aplicar en su pilotaje: “En carrera me he dado cuenta de que no uso bien los neumáticos”, explicaba al finalizar la carrera.

Una vez finalizado el test que tuvo lugar en el circuito el lunes después del Gran Premio aseguraba que tenía que cambiar la forma de hacer las curvas. Ahora, a falta de dos días para que comience la cita del motociclismo en Assen admite que en ese test consiguió hacer trabajar los neumáticos y tener mayor agarre.

Y así lo comentaba: “Trabajamos bien en los últimos entrenamientos en Catalunya y encontramos algunas pequeñas modificaciones en la puesta a punto que nos deberían aportar un mayor agarre, ahora veremos cómo va en Assen”.

Además añadía que intentarán hacer las cosas bien desde el viernes por la mañana y estar preparados para cualquier situación que se presente. Dani será protagonista en la previa de este jueves y es que todos tienen puestos los ojos sobre él y su futuro.

Assen se le resiste

Dani llega esta semana a un circuito que según las estadísticas no le aporta la suficiente seguridad, ya que no gana en él desde 2002 cuando corría en 125cc. Y hay que echar la vista atrás cuatro años para verle en un cajón del podio, en 2014 con un tercer puesto.

En los últimos años su mejor registro ha sido cruzar la mejor como octavo y reconoce la dificultad que supone este circuito para él: “Otros años el Gran Premio de Holanda ha sido difícil para nosotros, aunque también he conseguido algunos buenos resultados”.

Además concluye explicando que la pista es muy rápida y la moto tiene a moverse mucho, por lo que se necesita trabajar bien en la puesta a punto para conseguir estabilidad.