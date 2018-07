Morbidelli: "Físicamente estoy bien. Todavía me duele un poco la mano, pero por el resto estoy al 100%"

Franco Morbidelli, piloto del Marc VDS Estrella Galicia 0’0, es uno de los debutantes de este 2018 en la categoría reina de Moto GP y el fin de semana pasado sufrió una caída en uno de los entrenamientos del Gran Premio de los Paises Bajos, que le causaba una fractura en el tercer metacarpiano de la mano izquierda lo que provocaba que el italiano se perdiera la carrera del domingo.

Tras la caída y viendo los resultados de esta el piloto del Team EG 0,0 Marc VDS tenía la esperanza de recuperarse antes del Gran Premio de Alemania, pero a la hora de la verdad Morbidelli confesaba en una entrevista para motogp.com que no es seguro que llegue a esa cita. “No estoy seguro si estaré. Me he puesto un refuerzo y tengo que esperar a ver qué me dicen los doctores. Tenemos que esperar una semana más para ver cómo va la rotura. La respuesta la daré la próxima semana” explicaba el italiano. Con la falta en Alemania, Morbidelli espera poder llegar al Gran Premio británico de Sachsenring,pero, por el momento, no confirma su presencia.



Gold and Goose | Foto: LAT Images

Todo y que Morbidelli acabó con esa fractura en su mano izquierda, el que fue campeón del mundo de Moto2 ha hablado sobre su estado físico. “Físicamente estoy bien. Todavía me duele un poco la mano, pero por el resto estoy al 100%. En Assen hubiera sido imposible correr: tenía dolores en todo el cuerpo y no conseguía mover la mano” confesaba el italiano.

El mercado de Moto GP todavía no está cerrado y hay muchas incógnitas de pilotos y equipos y los rumores cada vez son mayores, es por eso que cuando le preguntaban a Morbidelli sobre su futuro este contestaba que no había novedades. “Desgraciadamente no tengo ninguna novedad. He oído muchas cosas últimamente y la única verdad es que no he firmado nada”, afirmaba.