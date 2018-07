Morbidelli, sobre su futuro: "La única verdad es que no he firmado nada"

Llegando a mitad de temporada siguen siendo muchas las incertidumbres de cara a la parrilla de salida del próximo año. Una de estas dudas sigue siendo el equipo Estrella Galicia 0.0 Marc VDS pero sobre todo sus dos pilotos actuales, Thomas Luthi y Franco Morbidelli. Según muchos rumores el italiano podría estar más cerca de lo que parece de conseguir la segunda M1 del nuevo equipo satélite de Yamaha, el SIC(Sepang Internacional Circuit)-Petronas.

De ser así el piloto de la VR46 Academy podría acabar compartiendo box con Dani Pedrosa, quien confirmará este próximo jueves por la tarde su futuro en una rueda de prensa especial en e Gran Premio de Alemania. “Desgraciadamente no tengo ninguna novedad. He oído muchas cosas últimamente, pero la única verdad es que no he firmado nada”, explicaba Morbidelli a la prensa, todavía pendiente de cerrar su futuro de cara a 2019 y sin conocer ninguna novedad del equipo satélite de Yamaha.

El italiano, que sufrió una caída en la FP3 del Gran Premio de los Países Bajos en Assen y que le dejó fuera de la carrera, todavía no puede confirmar su presencia este fin de semana en el circuito de Sachsenring debido a una fractura en un dedo de su mano. El italiano se saltó también los test que Honda realizó en Brno esta semana pasada. Morbidelli se preocupa ahora de recuperar la movilidad en su mano para poder reaparecer en Alemania este jueves y pasar la revisión médica que le de el apto para correr.

“No estoy seguro de si estaré [en Sachsenring]. Me han puesto un refuerzo y tengo que esperar a ver que me dicen los doctores. Tenemos que esperar una semana más para ver cómo va la rotura. La respuesta la daré la próxima semana”, comentaba el italiano a MotoGP.com