Previa Honda GP Alemania: Márquez-Sachsenring, el binomio perfecto

El mundial llega a su última parada antes de poner un punto y seguido a la temporada. Sachsenring es, un año más, el último GP antes del pequeño parón del verano que supone la mitad del calendario de grandes premios del campeonato. Aterrizamos en territorio Márquez, un trazado en el que el de Cervera ha ganado consecutivamente desde hace ocho años, siendo cinco de ellas en MotoGP desde su debut en el año 2013. El piloto de Honda busca seguir haciendo historia en Alemania pero además, intentará dar un paso más hacia su séptima corona mundialista.

HRC: Márquez quiere hacer historia

Desde que Marc Márquez y el circuito de Sachsenring se encontraron hace ya ocho años, el piloto de Cervera ha resultado imbatible en tierras Alemanas. Desde su subida a MotoGP en el año 2013, ningún otro piloto ha podido arrebatarle la primera posición del podio, sumando hasta cinco consecutivas en la máxima categoría. Esta temporada el binomio Márquez-Honda llega más fuerte que nunca. Casi con la primera mitad de la temporada completa el ilerdense suma un total de cuatro triunfos, entre los cuales se encuentran varios circuitos marcados en rojo, trazados que no se le han dado especialmente bien a la marca. Sin embargo, Márquez ha conseguido llevarlos a lo más alto.

El actual campeón del mundo se presenta claro favorito a llevarse el triunfo en Alemania, así como a dominar todos los entrenamientos del fin de semana y la clasificación de este sábado, la que sería ya su sexta pole position. Entre sus rivales, sólo Jonas Folger estuvo cerca de arrebatarle la victoria hace justo un año, cuando el alemán firmó su primer podio de la categoría en el trazado de casa, frente a todos sus aficionados. Esta temporada Márquez intentará seguir dando pasos hacia el tercer título consecutivo, ampliando la distancia con los dos pilotos oficiales de Yamaha que le siguen en la clasificación general.

Pedrosa y Márquez durante el GP de España / Foto: Lucas ADSC

La otra cara de la moneda es Dani Pedrosa. El español ha anunciado su retirada del campeonato al término de esta temporada tras un largo tiempo pensando en ello, sintiendo que su emoción al subir a la moto ya no son las mismas que las de hace unos años. Pedrosa se va por la puerta grande del mundial de MotoGP y será nombrado como una leyenda en este próximo Gran Premio de la Comunidad Valencia. El piloto de Honda se ha mostrado seriamente emocionado en la sala de prensa de Sachsenring, donde ha estado arropado de familia y amigos.

LCR Honda: a por un nuevo podio

Desde el Gran Premio de Argentina, Cal Crutchlow no ha vuelto a subirse al podio. Para el británico la temporada parece no ir de la manera más esperada, lo cierto es que no ha estado muy presente en las luchas por los podios a pesar de que en Assen si formó parte de la batalla campal que vivimos en el trazado holandés. A pesar de intentarlo Crutchlow terminó sexto siendo la segunda Honda de la parrilla. Su rendimiento está por delante de Dani Pedrosa, aunque algo lejos de la de Márquez.

Por otro lado, Nakagami sigue buscando ese plus que le lleve a ser el mejor rookie. Con la ausencia de Franco Morbidelli, líder de este ránking de novatos de la categoría, el japonés tampoco pudo aprovechar la ocasión de seguir sumando puntos y recortar la distancia con el italiano, que parece ir encaminado hacia el título que le acredite como mejor piloto en su primer año encima de la MotoGP.

Crutchlow, en el GP de Aragón / Foto: Lucas ADSC

Estrella Galicia: en busca de soluciones

La situación del equipo satélite de Honda es todo misterio. El futuro de Franco Morbidelli y Thomas Luthi sigue en el aire, aunque parece que el italiano tiene encaminado su partida hacia el nuevo equipo de Yamaha, el SIC-Petronas como posible candidato a cubrir la segunda moto del box,.

El piloto de la VR46 Academy ha sido de entre los dos rookies de Estrella Galicia 0.0 es que más pasos adelante ha dado hacia su completa adaptación a la MotoGP aunque, desafortunadamente no pudo disputar el último gran premio en Assen por una fractura en su mano. Su presencia en Sachsenring ya es un hecho, el italiano ha sido declarado apto para correr este fin de semana en Alemania, todo un reto para Morbidelli.

Para Thomas Luthi las cosas son mucho más complicadas. Con la primera mitad de la temporada casi completa el piloto suizo no ha sido capaz de puntuar en ninguna de las carrera disputadas hasta el momento. En el Gran Premio de Holanda cruzó la linea de meta en vigésimo lugar, arrastrando muchos problemas y con una confianza que parece no salir ni dar sus frutos en lo referente a su adaptación. Luthi buscará sacar su máximo potencial este fin de semana en el trazado de Sachsenring y poder conseguir sus primeros puntos en la categoría reina.