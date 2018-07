La continuidad del MV Agusta en peligro

No está siendo una temporada fácil para el equipo MV Agusta en el Campeonato de Superbike. A día de hoy la marca italiana se sitúa en la 13ª plaza de la clasificación general junto a Jordi Torres, quien disputa su primera temporada en el equipo.

La marcha de un ingeniero electrónico con gran experiencia; los nuevos neumáticos; los cambios de reglamento y un piloto nuevo, son los diversos factores que han ido ocurriendo que dificultan al equipo la temporada y no les permite luchar de la misma forma que lo hacen las grandes marcas del campeonato. Por este motivo, el responsable del MV Resparto Corse, Andrea Quadranti, ha reconocido que el futuro de la marca en el campeonato podría cerrarse antes de 2019.

"El fin de semana en Misano ha sido problemático. El hecho de que Pirelli continúe trayéndonos varias soluciones nuevas a cada carrera nos pone en aprietos. Digo esto porque no nos da oportunidad de centrarnos en encontrar el set-up correcto para la moto", explicaba el italiano.

A parte de los diferentes problemas técnicos, también habló sobre otra dificultad, esta vez de carácter deportivo: "Jordi tiene un estilo totalmente distinto a Camier y, como resultado, debemos empezar desde cero cada fin de semana. Desafortunadamente, hay muchos neumáticos para probar y eso nos condiciona".

Los sponsors no son fáciles de encontrar para el equipo y la falta de resultados no ayuda. Además, el responsable de MV ha reconocido que el proyecto no es primordial para MV Agusta. "En esta situación, no veo otra forma de competir en Superbike. Veremos con quién podemos hablar para ver qué hacemos. Con estas condiciones, estoy seguro en un 90% que no continuaremos, porque no tiene sentido".

La decisión final será tomada a finales de septiembre en el Round de Portimao o en la cita francesa de Magny-Cours.