Danilo Petrucci: "Tenía que ser inteligente y utilizar a Jorge como objetivo"

Tras terminar la jornada del viernes como el segundo piloto más rápido, y comenzar el sábado en la misma posición, Danilo Petrucci ha conseguido mantener la segunda plaza de la parrilla de salida de cara la carrera de mañana en el Circuito de Sachsenring. El piloto italiano está demostrando tener un gran ritmo durante el Gran Premio de Alemania, aunque la mejor vuelta de hoy ha conseguido hacerla a rueda de Jorge Lorenzo, algo que no ha gustado demasiado al piloto mallorquín.

El piloto italiano estaba contento después de la sesión de clasificación, a pesar de haber tenido la posibilidad de conseguir la pole. “Ha sido un buen fin de semana y desde ayer terminé todas las sesiones en segundo lugar”. Petrucci ha reconocido que ha tenido algunos problemas durante la última tanda de entrenamientos; por eso, ha aprovechado que Lorenzo rodaba por delante de él para conseguir marcar su vuelta rápida. “Estaba teniendo un poco más de dificultad en la calificación, pero en el FP4 estábamos bien. Tenía que ser inteligente y utilizar a Jorge como objetivo en esa vuelta, lo que me ayudó mucho. Pero creo que la posición de partida será importante mañana”.

Petrucci ha comentado que el objetivo para hoy era clasificarse en las dos primeras filas. Al italiano le preocupa el consumo de los neumáticos, ya que la carrera de mañana será larga. "Nuestro objetivo eran las dos primeras filas porque la carrera será difícil y el consumo de neumáticos será muy alto. Para mí es un poco más difícil debido a mi peso, pero he conseguido el objetivo para hoy”, afirma el piloto del Alma Pramac Racing.

Danilo Petrucci en el Circuit de Barcelona-Catalunya. | Foto: Noelia Déniz VAVEL

De cara a la carrera de mañana, Danilo Petrucci y su equipo están centrándose en la electrónica de la moto, para conseguir adaptarla lo máximo posible a las exigencias del trazado. “Estamos trabajando mucho en electrónica para hacer que la moto sea lisa porque aquí tenemos solo dos o tres áreas de frenado duro y no tanto aceleración, así que tienes que estar muy fluido en la pista”, ha afirmado Petrucci, que también reconoce no saber qué esperar en la segunda mitad de la carreara. “Mi temor es que no sé qué esperar en la segunda mitad, hemos sido buenos con neumáticos usados, pero no sabemos sobre los demás y creo que muchos pilotos no lo saben. Ya veremos, sería bueno mantener la calma en las primeras vueltas y comenzar desde la primera fila es útil”, concluye.