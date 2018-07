Ecuador Mundial Moto3: Fabio Di Giannantonio, “hondeando” hacia la victoria

A sus 19 años de edad Fabio Di Giannantonio ya ha completado casi tres temporadas en el Mundial de Moto3, llegó en 2015 a la última cita de la temporada como piloto sustituto, el Gresini Racing fue quien le dio las garantías que le han llevado hoy a su posición en la clasificación general y a ser uno de los pilotos punteros de su categoría.

Y es que los números hablan por sí solos, Diggia se encuentra cuarto en la general, con 91 puntos, separado de Arón Canet por un punto, más alejados se encuentran Marco Bezzecchi con 123 y Jorge Martín con 130, una distancia que con lo ajustada que es la categoría y lo peleadas que están las carreras no deja nada escrito.

De Qatar a Alemania

El piloto del Conca Gresini Moto3 comenzó la temporada 2018 sumando 10 puntos y una gran remontada, desde el 16º lugar hasta posiciones de podio. Finalmente se tuvo que conformar con la sexta posición en el Circuito de Losail. "Tuvimos una buena carrera, pero ciertamente fue difícil y con mucho tráfico ... Normal cuando comenzamos tan atrás. Desafortunadamente, también hubo un desliz en el medio del grupo que me hizo perder importantes segundos de aquellos que jugaron en el podio. Llegamos con el primero, pero no fue suficiente."

Luchando por las primeras posiciones. Foto: Gresini Racing.

A Argentina llegaba con la espinita clavada de lo que pudo ser y no fue por los problemas que tuvo durante la carrera de Qatar pero Bezzecchi, Canet y Masiá no le dieron tregua hasta que finalmente y tras partir desde la segunda fila en parrilla cruzó línea de meta tercero, sumando al casillero un total de 26 puntos. "Estoy feliz a medias porque tal vez podríamos tener un poco más. El objetivo era presionar de inmediato. jugué mis cartas, pero en mi grupo estaban un poco locos y fue un poco así, el toque de Masia era obvio ... En la última vuelta di todo para llevar a Canet, pero desafortunadamente no lo logré. Está bien, paso a paso lo conseguiremos."

Primer podio del año. Foto: Gresini Racing.

El Circuito de las Américas fue la tercera cita del calendario, una carrera en la que de nuevo un error, en la curva 11 y a tres vueltas para el final sentenció su resultado. Un quinto puesto del que mucho tuvo que ver la elección del neumático. "Hoy fue así y así. Elegimos el neumático medio y al final de la carrera ya no tenía más. Desafortunadamente es una pena porque habíamos demostrado velocidad todo el fin de semana y queríamos jugar por la victoria."

Primera cita española, Jerez dio a Fabio durante los entrenamientos clasificatorios la tercera posición, una ventaja que debería aprovechar en carrera pero no pudo disfrutar de ese mérito porque en recta era demasiado vulnerable y le pasaban los pilotos, perdiendo así el trabajo del resto de vueltas que hacía, así finalizó séptimo que a pesar de los problemas fue un resultado bueno. "Podría ser la primera victoria clara y redonda". La moto estaba bien y todo estaba como debería. Desafortunadamente, todo lo que gané en la parte guiada se perdió en la recta donde cualquiera podría superarme. A pesar de haber dado un 120% durante toda la carrera, e incluso algo más en la final, no pude obtener un buen resultado. El séptimo lugar no está donde debería estar. Ahora intentaremos entender qué pasó."

Quinta prueba, el Mundial de MotoGP se trasladaba a tierras galas, donde el resultado no acompaño de nuevo al trabajo realizado por Fabio. La de Francia fue una carrera condicionada por sanciones que frustró el espléndido trabajo del 21 sobre la Honda. Una lucha con Martín y Bezzecchi de lo más guerrera en la que salió vencedor aparentemente, después y al llegar a parque cerrado le informaron que Dirección de carrera le había penalizado con tres segundos por acortar la trayectoria, aunque después redujeron a dos, pasando de ser primero a cuarto sin pasar por pódium, un lamentable hecho que dejó a Diggia con la miel en los labios... "En mi corazón he ganado esta carrera ... Lo de Kornfeil fue un episodio extraño, porque entramos juntos en la chicane pasando a mi lado y él me tocó, me obligó literalmente a cortar la esquina y, además de la vuelta a la pista volví en mi posición: no gané nada corto, tal vez lo perdí. Tuvimos un fin de semana perfecto y una carrera fantástica, el equipo trabajó increíblemente: quiero agradecer a todo el equipo y a mi familia."

Resarcido llegó a Mugello, en casa todo siempre sabe mejor y así lo vivió el piloto de Gresini, que salió casi victorioso viendo desde la tercera posición hondear la bandera a cuadros. "Siempre es bueno estar en el podio de Mugello, pero también es cierto que estamos en el tercer podio consecutivo aquí, siempre a un paso de la victoria y una vez más permanece así, a un paso de distancia. La idea era seguir a Jorge hasta la última curva, pero el adelantamiento de Bezzecchi nos quitó casi todo el rastro y en ese punto fue imposible intentarlo. Muchísimas gracias al equipo y a los que me rodean porque estamos creciendo y estoy seguro de que la victoria llegará."

Foto: Gresini Racing.

De Italia a Barcelona, el Circuito de Cataluña no dejó con muy buenas sensaciones a Fabio aunque la séptima posición hizo que viera el lado positivo del fin de semana. "Siempre debemos ver el lado positivo y podemos ser felices este fin de semana. Nos fuimos muy lejos y nunca hemos estado en el partido, en la calificación nos acercamos un poco, pero con dos caídas no estaba en la cima. No estaba listo para la carrera y mientras estaba en la posición 12 perdí la parte trasera en un punto muy inusual, incluso la telemetría no nos dio respuestas. Ahí perdimos mucho, pero comencé a empujar y con un poco de suerte encontramos esta séptima posición. Lo importante es llegar todos los domingos, luego haremos los recibos al final."

Momento High side. Foto: Gresini Racing.

La octava prueba llegaba a Assen, la catedral del motociclismo, allí el dorsal 21 no pudo culminar con un gran resultado y cerró el fin de semana con una novena posición.

Última cita, novena del calendario, Alemania, de nuevo Diggia tuvo contacto con pilotos, en esta ocasión fue con su compañero de equipo, Martín, el incidente tuvo lugar en la curva uno tras diez vueltas completadas, un toque que le costó el resultado y que casi termina también con la de Jorge, así cerraba la primera parte de la temporada sin clasificar. "Estábamos haciendo una buena carrera, manejaba limpio, tenía velocidad y estaba guardando bien el neumático. Tenía un margen para el final de la carrera. Desafortunadamente, a la mitad de la carrera con Jorge, él apretó la esquina e intenté salvar la situación, pero me estrellé y lo atrapé también... No estoy muy enojado porque realmente lo hicimos hoy, es obvio que hemos perdido tantos puntos, pero ahora con un poco de descanso podemos recargar las baterías y llegar a Brno listos."

Foto: Gresini Racing.

Los puntos fuertes de Di Giannantonio son la constancia y el trabajo, en la mayoría de sus carreras desde que llegó al Mundial ha entrado en top ten. Su punto débil es quizá la inexperiencia, la que le ha hecho ir al suelo en momentos clave cuando luchaba por posiciones de cabeza de carrera.

Pero aún queda mucho Fabio por ver y la mitad de la temporada por completar, ocho grandes premios más, y vienen circuitos que le dan dado buenas sensaciones como República Checa, San Marino y Aragón. Su evolución a la vuelta de las vacaciones estivales estará por ver en la primera carrera de la segunda etapa, el próximo 5 de agosto, ahí y sobre la Honda deberá dar un golpe de efecto si quiere seguir en la lucha por el Mundial.

Conclusión final

Los diez pódium del dorsal 21 desde que apareciera en la categoría allá por 2016 han sido salteados, ninguno consecutivo y en diferentes circuitos, un total de ocho, lo que demuestra que se adapta a cualquier circunstancia, hecho que hoy en día suma mucho. Pero parece que se le resiste la victoria, aunque esta temporada sólo la ha olido de cerca desde las dos terceras posiciones que ha conseguido. Sin duda ese ansiado primer lugar le daría un gran empujón al italiano y le acercaría a los dos pilotos que despuntan en la general, de ser así Fabio podría llegar a coronar su tercer año en Moto3 como Subcampeón, pero sus rivales no le regalarán nada y tendrá que sumar la mayoría de puntos posibles para no dejarles escapar.