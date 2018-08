Previa Ducati GP de la República Checa: un paso más

Google Plus

Se acabaron las vacaciones de verano para los pilotos de MotoGP. La acción vuelve a pista este fin de semana en el Autódromo de Brno, al sur de la República Checa, y los pilotos de Ducati ya están listos para volver al trabajo. Es el caso de Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo, los pilotos oficiales, que tras el séptimo y sexto puesto respectivamente conseguidos en el Gran Premio de Alemania, buscarán volver al podio. Por su parte, Danilo Petrucci y Jack Miller tratarán de seguir con la línea de buenos resultados que están llevando esta temporada.

Ducati Racing Team: objetivo, el podio

Tras el Gran Premio de Alemania, en el que Andrea Dovizioso terminó séptimo y Jorge Lorenzo, sexto, el equipo oficial de Ducati tratará de volver a las posiciones delanteras. Ambos pilotos protagonizaron un gran fin de semana, saliendo desde las primeras filas de la parrilla y completando una buena carrera, aunque no pudieran llegar al podio. Jorge Lorenzo fue el mejor posicionado de los dos. Después de partir desde la tercera posición, el mallorquín lideró la carrera durante muchas vueltas, hasta que Marc Márquez lo pasó y fue perdiendo poco a poco posiciones hasta terminar en sexto lugar. Por su parte, Andrea Dovizioso partía desde la quinta plaza de la parrilla, y tras pelear con Bautista y Viñales por terminar en posiciones más adelantadas, finalmente cruzó la meta en séptima posición. Tras este GP, Andrea Dovizioso se encuentra cuarto en la general, con un total de 88 puntos, y Jorge Lorenzo sexto con 85, a 77 y 80 puntos respectivamente del líder de la clasificación, Marc Márquez.

Andrea Dovizioso buscará este fin de semana volver a subir al podio. Después del segundo puesto que consiguió en Italia, por detrás de su compañero de equipo, el italiano no ha vuelto a terminar entre los tres primeros esta temporada, aunque en este 2018 lo más habitual sea verlo fuera del top tres. Ahora llega a un circuito donde su mejor resultado fue el segundo puesto que consiguió en 2011. Desde entonces, el italiano ha terminado en el top ten pero lejos de los puestos de honor. Aunque Brno es una pista que le gusta, la suerte nunca le ha terminado de acompañar en tierras checas. “Ahora estoy listo para la segunda parte de la temporada y muy entusiasmado con la próxima ronda en la República Checa. Brno es uno de los circuitos más bellos y difíciles del calendario de MotoGP, pero es fascinante. […] Espero que seamos competitivos y peleemos por la victoria en todos los circuitos desde Brno en adelante”, ha declarado Dovizioso.

Jorge Lorenzo durante el GP de Catalunya. | Foto: Noelia Déniz VAVEL

Después de haber ganado dos carreras consecutivas (Italia y Barcelona) y demostrar que puede ser muy competitivo con la Ducati, Jorge Lorenzo tratará de volver a posiciones delanteras. Aunque la pasada temporada no le fue nada bien en Brno, ya que terminó decimoquinto, en anteriores campañas no le fue del todo mal en el trazado checo. Su última victoria es de 2015, y también fue la última vez que subió al podio en este circuito, aunque con anterioridad fue un habitual en los puestos de honor del Gran Premio de la República Checa. “Este es uno de los circuitos donde me siento más como en casa y estoy seguro de que aquí seremos mucho más fuertes que lo que fuimos en Assen y Sachsenring. Brno es el circuito ideal para comenzar la segunda mitad de la temporada y creo que seremos competitivos desde el primer día”, ha comentado Jorge Lorenzo.

Alma Pramac Racing: en línea ascendente

El balance para el equipo satélite de Ducati tras el Gran Premio de Alemania puede decirse que fue positivo. Danilo Petrucci fue uno de los protagonistas del fin de semana, siendo uno de los pilotos más rápidos ya desde el viernes. El sábado, consiguió la segunda posición en la parrilla de salida (y pudo haber hecho la pole) y el domingo, terminó cuarto después de una gran carrera. Por su parte, su compañero de equipo, Jack Miller, no tuvo tanta fortuna como el italiano, ya que la caída de Pol Espargaró le perjudicó y tuvo que remontar posiciones; aun así, consiguió terminar decimocuarto la carrera y arrancar algunos puntos que le permitan seguir en el top ten de la clasificación general. Después de esta carrera, Petrucci se encuentra séptimo con 84 puntos en la general, mientras que Miller está décimo con 57.

Ahora toca pensar en el Gran Premio de la República Checa. Danilo Petrucci no ha conseguido grandes resultados en el Autódromo de Brno, el mejor ha sido un séptimo puesto que consiguió en 2016 y que repitió la pasada temporada. A la luz del rendimiento demostrado por el italiano durante este 2018, podría ser que el próximo domingo mejorase ese resultado. Por su parte, Jack Miller terminó decimocuarto la pasada temporada y sus mejores posiciones en la pista checa las consiguió en su etapa en Moto3, cuando fue quinto en el año 2014. Todo podría cambiar este fin de semana para Miller y mejorar su resultado del año pasado, ya que es capaz de ir rápido con la Ducati.

Danilo Petrucci durante el GP de Catalunya. | Foto: Noelia Déniz VAVEl

La acción para los pilotos en pista comenzará mañana cuando se disputen los primeros entrenamientos libres del fin de semana y terminará el domingo con la carrera, siguiendo el horario habitual de los grandes premios europeos.