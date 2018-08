Marc Márquez: "Necesitamos mantener la concentración de la primera mitad"

Las vacaciones ya han terminado para los pilotos de la categoría reina, que vuelven este fin de semana a la acción en el Autódromo de Brno, que acogerá este fin de semana el Gran Premio de la República Checa. Marc Márquez vuelve de vacaciones como líder de la categoría, después de una victoria magistral en la última carrera antes del parón, en Alemania. El piloto de Honda domina la clasificación de la categoría con 165 puntos, 46 por delante de Valentino Rossi. Además, el piloto de Cervera cumple este fin de semana 100 grandes premios en la categoría reina.

El líder del campeonato ha hablado sobre la primera mitad del campeonato, sobre la que ha reflexionado durante estos días de descanso. Márquez considera que han hecho una buena actuación durante las primeras carreras del calendario, aunque siempre hay puntos en los que mejorar. “El parón de verano ha estado muy bien como siempre. Era el momento de relajarnos, de disfrutar, para valorar la primera parte de la temporada y podemos decir que sí, que esta primera parte de la temporada ha estado muy bien pero hemos cometido algún error en el que podemos mejorar”, ha comentado Márquez ante los medios. De cara a la segunda mitad, el vigente Campeón del Mundo espera continuar con la misma mentalidad que hasta ahora, ya que es la línea adecuada a seguir durante la segunda mitad. “Ahora llega el momento de volver a estar ahí, de volver a tener sensaciones y de intentar volver a conseguir los mismos resultados que en la primera parte del año.”

Al piloto de Honda le han preguntado sobre sus rivales, como no podía ser de otra forma. El piloto español aventaja en 46 puntos al segundo, Valentino Rossi, y en 56 al tercero, Maverick Viñales. Debido a esto, los pilotos de Yamaha son los principales rivales de Márquez en esta segunda mitad de campeonato, aunque el de Cervera se muestra cauto. “Evidentemente, está bien que empecemos la segunda parte de la temporada yendo primeros con cuarenta y seis puntos de ventaja pero todavía quedan diez carreras y esto va a ser muy largo. Tenemos que mantener la misma mentalidad porque sobre todo los pilotos de Yamaha cada carrera parece que están mejorando un poco más, en cada carrera están más cerca”, ha declarado el 93. “Al final están segundo y terceros en el mundial y están muy fuertes. Necesitamos mantener el mismo espíritu y la misma concentración porque habrá circuitos en los que suframos más pero intentaremos afrontarlos de la mejor manera.”

Marc Márquez en el Circuit de Barcelona - Catalunya. | Foto: Noelia Déniz VAVEL

En cuanto a su gran premio número 100 en la categoría reina, Marc Márquez ha reconocido que le hace feliz llegar a esta cifra, y más con sus buenos resultados, pero que esta será una carrera más y que espera continuar así en el futuro. “Cien grandes premios en MotoGP significa que el tiempo sigue adelante y que es imposible recuperarlo, por lo que hay que aprovecharlo, disfrutar los momentos buenos y ser cada vez mejor. Está claro que estoy contento de haber conseguido 100 grandes premios en MotoGP con tan buenos números y quiero seguir adelante de la misma manera”, ha declarado el piloto.

La cifra de 100 GPs no se alcanza todos los días, pero lejos de preguntar a Marc por su mejor momento en la máxima categoría, la pregunta ha sido por su mayor error en las 99 carreras previas. Y el español no ha dudado ni un momento en su respuesta: las caídas. “Me he caído muchas veces, pero quizás el mayor error fue en la primera parte de 2015, en Mugello y en Motnemló. Esas dos carreras me caí de manera consecutiva y ahí perdí todas las oportunidades pensando en el campeonato. Fue un error porque todo el mundo me decía que tuviera cuidado, que los puntos eran importantes, pero yo llegaba de haber conseguido dos títulos consecutivos y lo daba todo en todas las carreras, era victoria o caída”, ha recordado Márquez. Pero también esos errores les han servido para aprender y convertirse en el piloto que es a día de hoy. “Y ese año gané muchas veces pero me caí muchas y aprendí mucho. He tenido una mentalidad fuerte y he aprendido cuando me he dado contra el muro, a partir de ahí he cambiado mi estrategia”.

Marc Márquez en el GP de Catalunya. | Foto: Noelia Déniz VAVEL

También ha manifestado su opinión acerca de la reducción este año del parón veraniego, que este año ha sido solo de dos semanas. Los pilotos, entre ellos el líder del campeonato, opinan que una semana más hubiese estado bien para poder descansar. “Ha sido un parón muy corto, para nosotros era como una semana y media más o menos porque tienes que estar en forma para empezar la segunda parte de la temporada, y además empezando con un doblete. Cada año tenemos más carreras, aunque Dorna está trabajando en el calendario, porque creo que será importante para todo el mundo”, concluye el piloto de Cervera.