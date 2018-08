Jorge Martín, fractura de radio y baja para la carrera

Mala suerte para Jorge Martín. El piloto madrileño, que lidera la tabla de puntos con siete de ventaja sobre Marco Bezzecchi, ha sufrido una caída esta mañana, durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de la República Checa. A falta de cuatro minutos para el final, Martín se ha ido al suelo en la curva 10, fracturándose el radio del brazo izquierdo, por la que tendrá que pasar por el quirófano y es baja para la carrera del domingo.

En un primer momento, la caída no parecía demasiado grave pero las alarmas se disparaban cuando, tras la caída, el piloto se dirigía hacia la ambulancia que lo llevaría hasta la Clínica Mobile mientras se sujetaba la muñeca izquierda. Algunos minutos después, el doctor Ángel Charte confirmó que Jorge Martín sufría una fractura distal del radio que requería una operación para la fijación mediante una placa y que lo más recomendable sería que el piloto viajase hoy mismo a Barcelona para intentar llegar a la siguiente carrera, en Austria la próxima semana.

Tras abandonar la Clínica Mobile, Martín ha atendido a los medios y ha explicado cómo ha sido la caída. “Ha sido una caída un poco tonta, la verdad. Se me ha cerrado de delante y luego se me ha ido de atrás. En cuanto he caído he sentido mucho calor y sabía que tenía algo y bueno, tengo roto el radio y se me ha desplazado un poco. Ahora intentaremos viajar rápido a Barcelona para intentar operar mañana a primera hora y ver si podemos llegar a Austria. Es factible, así que trabajaremos al máximo para poder llegar ahí”, ha declarado el piloto.

Jorge Martín en Barcelona | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Más que en el aspecto físico, esta caída duele en el anímico. Jorge Martín se encuentra en primera posición del campeonato, un liderato que recuperó en Assen después de perderlo a principios de temporada. Además, solo siete puntos lo separan de Marco Bezzecchi, segundo clasificado. “Queda mucho, no pienso ahora en esto porque si no me hundiría”, ha reconocido el piloto madrileño. “Iremos a Austria a intentar coger puntos con la misma dinámica de siempre. Hay recuperarse bien, que es lo importante. Ahora estoy un poco de bajón, pero bueno, yo me recupero rápido de estas”, concluye.