Gasly: "El rendimiento de Honda es prometedor"

Toro Rosso es el equipo de la parrilla que cuenta con motor Honda, la próxima temporada también motorizarán a Red Bull tras romper su contrato con Renault.

La escudería de Faenza suma 28 puntos en su casillero, siendo el cuarto puesto que consiguió Gasly en Baréin su mejor resultado hasta la fecha. Los puntos que actualmente suma Toro Rosso triplican los que sumaba el equipo McLaren el año pasado en el mismo momento de la temporada. Si la marca japonesa consigue sumar al menos tres puntos más en las carreras que quedan, superarán los puntos que consiguió McLaren la temporada pasada, aunque están lejos del resultado de la temporada 2016.

Pierre Gasly, piloto de Toro Rosso, opina que el rendimiento de Honda es prometedor, aunque es cierto que aún tienen algunos problemas de fiabilidad que les ha hecho penalizar en algunas citas de la temporada. El francés opina que Honda hizo un gran trabajo en clasificación en el Gran Premio de Hungría con las condiciones de mojado. "La capacidad de conducción fue excelente. Luego, en la carrera, no tuvimos ningún problema", comentó. Además, cree que conseguir buenos resultados es la mejor manera de motivarles y demostrarles que tienen potencial, sobre todo antes de las vacaciones de verano, para volver con más fuerza. "Esperamos tener más rendimiento de su lado durante la segunda mitad de la temporada", continuó diciendo.

Max Verstappen, uno de los pilotos que continuará en Red Bull la próxima temporada, ya comentó que no estaba muy preocupado por tener motor Honda la próxima temporada. "No creo que hayan tenido muchos problemas. La mayoría de las veces han tenido una mala clasificación, por lo que no supone una gran diferencia para ellos tomar nuevos componentes", decía el holandés. También cree que tienen bastantes carreras por delante para entender el paquete del próximo año y para aprender de sus errores.