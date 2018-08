Pol Espargaró no participará en el GP de Austria

Google Plus

El piloto de KTM no ha tenido mucha suerte durante este pasado Gran Premio de la República Checa. Si su hermano, Aleix Espargaró, sufrió una caída en el warm up que le impidió correr en Sachsenring y le obligó a estar hospitalizado durante 5 días, ahora le ha tocado al pequeño de los hermanos.

Pol Espargaró sufrió una caída durante los últimos instantes del warm up que le dejaron sin opción de correr en el Circuito de Brno. El duro golpe tras irse al suelo en la curva 3, hicieron que las asistencias se vieran obligadas a entrar y retirarle del circuito en camilla para ser llevado a la clínica a que se evaluase su estado. Más tarde, aunque Espargaró se mantuvo consciente en todo momento, fue trasladado en helicóptero hasta un hospital de Brno para hacerle una revisión más profunda y descartar otros posibles daños. "No podemos determinar si tiene una fractura cervical y por eso le hemos trasladado al hospital para hacerle más pruebas", declaró el Dr. Ángel Charte.

Pol Espargaró en el GP de Cataluña 2018 l Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Tras la inspección, el doctor anunció que el de granollers presentaba "una fractura en la clavícula izquierda y una fuerte contusión cervical". Mike Leitner, team manager del Red Bull KTM Factory Racing, ha anunciado que después de las revisiones realizadas por los médicos en Barcelona, Pol no se tendrá que operar al ser solo un golpe, sin embargo no podrá participar en un Gran Premio importante para KTM, el gran premio de casa para la marca. "Necesita descansar: se quedará en el hospital hasta el final de la semana por lo que es seguro que no participará en el GP de Spielberg”, ha declarado Leitner.

Durante esta semana por lo tanto, el piloto catalán permanecerá en observación y deberá esperar hasta el Gran Premio de Gran Bretaña para poder volver a subirse a su KTM y disputar la carrera en el circuito de Silverstone.