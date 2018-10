Ecuador Mundial F1: Max Verstappen, el piloto que va in crescendo

La Fórmula 1 disfruta ya de sus vacaciones de verano tras el Gran Premio de Hungría del 29 de julio. Las carreras volverán a finales de agosto en Bélgica y mientras llega el momento toca analizar cómo se ha desarrollado esta parte de la temporada para Max Verstappen y qué puede esperar en lo que resta de campeonato.

Situación tras el último Gran Premio

Max Verstappen disfruta de su segunda temporada completa en el equipo Red Bull. El piloto holandés no terminó de la mejor forma esta primera parte de la temporada. Se vio obligado a abandonar en las primeras vueltas del Gran Premio de Hungría por un problema en su MGU-K. Tenía una buena oportunidad para conseguir puntos ya que clasificó séptimo en la jornada del sábado. Después de la carrera mostraba su descontento y decepción: “Hoy no fue según lo planeado. Me sentí bien con el coche y tuve una buena salida pero la carrera se acabó en seis vueltas. Es realmente frustrante tras esforzarnos tanto y estar en una posición tan prometedora tener que abandonar por fiabilidad. Estaba contento con el coche y creo que podría haber tenido una buena batalla con el grupo de delante. Es una pena que nos hayamos tenido que perder eso y algunos puntos valiosos. Es una pena, no sólo por mi y por el equipo, también por los aficionados que viajan hasta aquí para apoyarme. No es divertido verme completar unas pocas vueltas y luego que me retire. No sé si esto significará penalizaciones para Spa. Realmente no me apetece irme de vacaciones ya que no es así como quería terminar la primera parte de la temporada. Me gustaría volver al coche a pilotar de nuevo y terminar con un resultado sólido, pero desafortunadamente no puedo”.

Max Verstappen es sexto en el mundial de pilotos con 105 puntos, 13 por detrás de Daniel Ricciardo. Por delante, además de a su compañero de equipo, tiene a Valtteri Bottas, Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel y Lewis Hamilton. Por detrás le sigue Nico Hülkenberg en séptima posición con 52 puntos.

Max Verstappen en el GP de Hungría | Fuente: Getty Images

Resultados en la primera parte de la temporada

A pesar de su irregularidad, esta primera parte de la temporada no ha sido nada mala para Max Verstappen. Red Bull es actualmente el tercer equipo en la parrilla, por lo que su sexta posición en el mundial es la acorde con el rendimiento de su monoplaza.

Verstappen acumula cuatro abandonos en estas doce primeras carreras ya que no pudo finalizar en Bahrein, Azerbaiyán, Gran Bretaña y Hungría. Ha estado en los puntos en el resto de ocasiones y sus posiciones oscilan entre la primera y la novena. Ha subido al tercer cajón del podio en España y Canadá, al segundo en Francia y al primero en Austria. Esto conlleva un total de cuatro podios en doce carreras. En clasificación ha sido muy sólido y constante, salvo algún error puntual. Ha clasificado nueve veces entre los cinco primeros y tres por detrás. La quinta es la posición en la que más veces ha clasificado con un total de cinco. Lo ha logrado en China, Azerbaiyán, España, Austria y Gran Bretaña. En Canadá consiguió estar entre los tres primeros.

Max Verstappen tras proclamarse segundo en el GP de Francia | Fuente: Getty Images

Puntos fuertes y débiles

Uno de sus puntos fuertes esta temporada es que está muy cerca de su compañero, Daniel Ricciardo, ya que solo les separan trece puntos en el mundial de pilotos. Verstappen cuenta con 105 y Ricciardo con 118. Ha quedado por delante en España, Canadá, Francia, Austria y Alemania. Ha obtenido menos puntos en Australia, China, Mónaco, Gran Bretaña y Hungría. Han abandonado ambos en cuatro ocasiones.

Otro de sus puntos fuertes es que ha sabido aprovechar carreras como la de Alemania con condiciones meteorológicas cambiantes. En ella no cometió errores que acabaran con sus posibilidades de conseguir una buena posición. El holandés se mostró satisfecho con el resultado obtenido en esa carrera en concreto, en la que pilotos como Vettel abandonaron por errores de pilotaje: “Después de una carrera tan caótica, creo que terminar cuarto es un buen resultado y el coche fue fuerte durante toda la carrera. Fue un día difícil para tomar decisiones debido a los cambios tardíos en la meteorología. Tuve un pequeño susto en la curva 6, cuando empezó a llover, así que decidí poner los intermedios. Tan pronto como salí de boxes y llegué a la curva 6, estaba seco nuevamente. Sabía que no iba a funcionar, podría haberlo hecho, pero desafortunadamente no continuó lloviendo lo suficiente. Algunas veces estas decisiones funcionan; otras veces, no, como ha pasado hoy. El coche de seguridad significaba que no afectaría al resultado, valía la pena intentarlo en ese momento. La lluvia fuerte llegó demasiado tarde, tal vez podríamos haber hecho más, pero tuvimos que conformarnos con una carrera en seco”.

El tercer punto fuerte de Max Verstappen es que va ascendiendo según pasan las carreras. En los seis primeros grandes premios, sumó tan solo 35 puntos. Logró una sexta posición en Australia, una quinta en China, una tercera en España y una novena en Mónaco. En las seis carreras siguientes logró exactamente el doble de puntos, 70. Se hizo con un tercer lugar en Canadá, un segundo en Francia, un primero en Austria y un cuarto en Gran Bretaña. Además, su mejor resultado fue precisamente su victoria en el Gran Premio de Austria, la casa de Red Bull, victoria que él mismo calificaba como increíble.

Max Verstappen tras ganar en Austria | Fuente: Getty Images

Su principal punto débil en esta primera parte de la temporada es que ha cometido bastantes errores que han terminado con toques con otros pilotos, incluso con su compañero de equipo. En Bahrein, se tocó con Lewis Hamilton y abandonó por ello; en China, chocó con Sebastian Vettel; en Azerbaiyán el toque con Daniel Ricciardo y ambos abandonaron por el mismo. Además, en los entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco cometió un error de pilotaje que terminó con un accidente contra el muro. Este choque ocasionó que no pudiera disputar la clasificación y tuviera que remontar en carrera. En esa fase de la temporada, hubo múltiples críticas hacia él por su forma de pilotaje de parte de otros pilotos. El holandés consideró que no tenía que cambiar su forma de conducción y así lo hizo saber a los medios de comunicación frente a los que se mostró cansado de hablar sobre el tema.

Otro punto débil, que no es propiamente suyo sino de su monoplaza, es la poca fiabilidad que tiene el motor Renault que monta Red Bull. Los franceses evolucionaron su MGU-K pero Red Bull decidió no montar la nueva especificación. Tras el abandono de Hungría, Verstappen se mostró sumamente crítico con el motorista: “Pagas millones por un motor decente pero sigue rompiéndose. Hoy fuimos los más lentos. Honestamente, en este momento, es difícil de aceptar. Por la radio estaba muy enfadado. Hubo muchos pitidos, lo cual fue una pena porque hubiera sido mejor si hubieran permitido que se me escuchara”.

Verstappen en los libres 3 del GP de Mónaco | Fuente: Getty Images

Posible evolución en la segunda parte

La segunda parte de la temporada puede ser muy buena para Verstappen. El piloto holandés en el parón veraniego de la pasada temporada contaba con 67 puntos en el mundial, mientras que ahora cuenta con 105. Además, teniendo en cuenta cómo trascurrió para él la segunda parte del pasado mundial, es muy probable que siga mejorando en lo que resta de esta temporada. El año pasado logró 101 puntos en las últimas nueve carreras contra los 67 que consiguió en las once primeras. Atendiendo a esta evolución y a la que ha experimentado a lo largo de esta temporada, el holandés podría llegar a alrededor de 180 puntos al final del año. En el 2017 consiguió un total de 168 puntos frente a los 200 que logró Daniel Ricciardo. La situación era bastante similar a la del 2018 ya que los pilotos que luchaban por el mundial eran también Sebastian Vettel y Lewis Hamilton.

Los resultados que obtenga de ahora en adelante van a depender de que siga sin cometer los errores de principio de temporada y de la fiabilidad de su motor Renault. Es previsible que se vea obligado a remontar en varias carreras por superar el número máximo de componentes de motor permitidos, como es el caso del MGU-K. Para introducir una nueva especificación de esta pieza, tendrá que penalizar. Otro punto a tener en cuenta será el desarrollo tanto de Red Bull como de Mercedes y Ferrari a la vuelta de vacaciones.

Victoria de Max Verstappen en México en el 2017 | Fuente: Getty Images

Conclusión

Max Verstappen conservará la sexta posición del mundial ya que los equipos de la zona media están bastante lejos de Red Bull a día de hoy. Cuenta con la posibilidad de acabar por delante de Daniel Ricciardo y arrebatarle así el quinto lugar al que ya no será su compañero de equipo el próximo año. Con buenas actuaciones y sin grandes fallos de fiabilidad, podrá superar el número de puntos que consiguió la pasada temporada.