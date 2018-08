Jorge Martín correrá este fin de semana en Austria

Google Plus

Hace tan solo unos días, Jorge Martín se sometió a una operación para reparar la fractura de muñeca que sufrió durante los entrenamientos previos a la carrera del GP de la República Checa. Antes de viajar a Barcelona para someterse a la intervención, el propio Martín declaró sus intenciones de estar presente este fin de semana en Austria.

Sin embargo, fue el propio equipo Gresini quien anunció que Jorge Martín viajaría este jueves para someterse a un chequeo por parte de los médicos del campeonato a las 16:30 horas y, en caso de ser declarado apto, tomar parte en el primer entrenamiento libre del viernes para evaluar el estado real de su muñeca izquierda.

"Me siento un poco mejor", confirmó Martín. "La muñeca mejora y junto con mi entorno hemos decidido volar a Austria y ver qué nos dicen los médicos. Ya quiero volver a mi Honda, pero no me hago ilusiones. Si paso el examen médico, trataré de montar y a partir de ahí veremos dónde estamos", afirmó el español al llegar al circuito, con optimismo de poder correr tan sólo una semana después de su operación.

Foto: Zimbio

A pesar de perderse la carrera de Brno, Martín solo cedió diez puntos con respecto a su principal rival por el campeonato, Marco Bezzecchi, por lo que el español figura segundo de la clasificación a tres puntos del piloto de KTM.

A pesar de que la revisión del '88' estaba prevista a las 16:30 horas de la tarde del jueves, finalmente se ha producido a las 14:15 horas. La organización era la encargada de anunciar el resultado oficial: Jorge Martín tomará parte en la undécima carrera de la temporada. Sin duda, una buena noticia para el de San Sebastián de los Reyes, que luchará este fin de semana por mantenerse líder del campeonato del mundo Moto3.