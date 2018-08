Jorge Martín: "Cada día que pasa voy mucho mejor"

Google Plus

Es cierto eso que dicen que las personas que practican alguna actividad de riesgo están hechos de otra pasta. Hace tan solo una semana, el fin de semana pasado, Jorge Martín se rompía el radio distal del brazo izquierdo en los entrenamientos libres del viernes del Gran Premio de la Republica Checa, el piloto madrileño era trasladado a Barcelona para realizar una operación cuanto antes y ahora, el de San Sebastián de los Reyes se encuentra en Austria, después de que los médicos le dieran el “fit” para correr este fin de semana, pero obviamente el piloto Del Conca no está al 100% .

“Me han declarado apto, pero de momento sólo para probarme en los entrenamientos, y después tendré que pasar otra revisión médica. La de hoy no ha durado mucho, unos cinco minutos, y han estudiado la movilidad en el brazo. Lo bueno es que a cada día que pasa voy mucho mejor y por eso no voy a arriesgarme a salir mañana si llueve, como dicen. Así que ya veremos si la próxima revisión la tengo mañana o ya el sábado"

Las ganas de conseguir ser el nuevo campeón del mundo de Moto3 son una motivación extra que lo han llevado a querer estar si o si, o al menos intentarlo, en este Gran Premio con tal de recuperar el liderazgo e intentar seguir sumando puntos ya que después de no haber participado en la cita de Brno sus rivales más cercanos han recortado distancia.

Foto: Lat Image/ Gold and Goose

"Respecto al campeonato, más que los tres puntos que ahora lleva Bezzecchi de líder, he perdido más que eso porque también se han acercado mucho Di Giannantonio y Canet" confesaba el español.

Todo y no estar del todo recuperado, Martín es optimista y recuerda que el año pasado se encontró en una situación similar, llegó al trazado austriaco todavía lesionado. "el año pasado ya hice podio en esta pista con el pie derecho aún lesionado"

Sabe que luchar por las primeras posiciones no es una posibilidad, pero sabe que todo lo que sea sumar de cara a final de temporada ya es un gran resultado.